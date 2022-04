Primavera Sound Buenos Aires: todo sobre este festival de música, que llegará por primera vez en noviembre

El próximo 27 de abril se anunciará la grilla completa de la primera edición del Primavera Sound Buenos Aires, que se realizará del 7 al 13 de noviembre , en el Parque de los Niños.

Primavera Sound es un festival que nació en Barcelona, en 2001. Su primera edición se realizó en el Poble Espanyol de Barcelona y desde 2005 se realiza en el Parque del Fórum.

Para tener una idea del perfil “sonoro” del festival , sirve decir que por sus escenarios, en las últimas dos décadas, han pasado artistas como Pixies, Arcade Fire, Queens of the Stone Age, The National, Nine Inch Nails, Kendrick Lamar, Neil Young, Sonic Youth, Portishead, Pet Shop Boys, Pavement, Echo & The Bunnymen, Lou Reed, My Bloody Valentine, El-P, Pulp, Patti Smith, James Blake, Cat Power, Public Enemy, Grinderman, Franz Ferdinand, Television, Devo, Enrique Morente, The White Stripes, LCD Soundsystem, Tindersticks, PJ Harvey, Shellac, Dinosaur Jr., New Order, Fuck_Buttons, Swans, Melvins, Psychic TV, Spiritualized, The Cure, Bon Iver, La Buena Vida, Death Cab For Cutie, Iggy & The Stooges, De La Soul, Marianne Faithfull, Mazzy Star, Blur, Wu-Tang Clan, Phoenix, The Jesus and Mary Chain y Tame Impala, entre otros.

Primavera Sound: la edición catalana que se realizó hace diez años Primavera Sound Sitio Oficial

2022 será la vigésima edición del festival en Barcelona y transcurrirá entre el 2 y 12 de junio, con la actuación de más de 500 bandas y solistas, en el escenario principal, del Parque del Fórum, como en otros más chicos de distintas salas de la ciudad. Según sus organizadores, por los números que allí se manejan es el festival de música más grande de Europa . Las entradas se agotaron en 48 horas. Habrá 500.000 asistentes, 540 conciertos y 10.000 personas abocada a trabajar en el Primavera Sound.

El festival recibió apenas 8000 espectadores en su primera edición. Veinte años después llega a la increíble cifra de medio millón. Durante 2022 habrá seis festivales Primavera Sound: en Barcelona, Oporto, Los Ángeles, San Pablo, Santiago de Chile y Buenos Aires.

Gabi Ruiz, director de Primavera Sound, habló de la edición porteña que se realizará en noviembre. “Un Primavera Sound en Buenos Aires, en Argentina en general, tiene todo el sentido del mundo. Nos entendemos musicalmente al instante porque su historia y nuestra historia siempre han ido de la mano. Históricamente, Buenos Aires ha sido una de las capitales del pop y el rock en castellano, es una ciudad que ha funcionado como motor para impulsar muchas corrientes musicales. Interactuar con una escena en la que han pasado tantas cosas importantes es algo que me emociona especialmente. Venimos a integrarnos en la ciudad, con tanto entusiasmo como orgullo, para ser una pieza fundamental de ese motor de cara al futuro”.

Por su parte, el productor local, Diego Finkelstein, fundador de DF Entertainment, explicó: “Es para nosotros un enorme orgullo formar parte de la familia Primavera Sound y estamos profundamente agradecidos con Gabi y el increíble equipo de Primavera por habernos elegido como sus compañeros de esta aventura. Es un evento único en el mundo y sentimos que su llegada a Buenos Aires era algo destinado a suceder. Cada año, Primavera Sound se supera a sí mismo y marca tendencia en el mundo. Su curaduría musical es inigualable. Primavera Sound no sólo refleja lo que sucede hoy, si no que invita a conocer lo que sucederá mañana. La música argentina, con una historia tan rica y llena de referentes indiscutidos internacionalmente, está atravesando hoy un momento inédito. Será un honor que Primavera Sound Buenos Aires sea el escenario donde nuestra música se fusione con la de los mayores y más diversos exponentes del mundo. Plantear un festival que dure una semana entera y que se desarrolle a lo largo y ancho de Buenos Aires nos genera muchísimo entusiasmo. No vemos la hora de que sea noviembre y que Buenos Aires respire el perfume de Primavera Sound”.

Mientras se espera los nombres en la grilla, la producción local ofrece respuestas a las preguntas frecuentes que pueden surgir sobre este festival.

¿Cómo conseguir entradas? A través de la ticketera All Access, de manera virtual o en los puntos de venta que figuran en su web. Será necesario registrarse como usuario y luego elegir el espectáculo, las fechas y el tipo de entrada (según la tarifa) y la cantidad de tickets.

¿Se pueden adquirir entradas para un solo día del festival? Sí, se podrán comprar entradas para solo un día del festival. Solo habrá que estar atentos a los anuncios que se hagan cuando se pongan a la venta.

¿Pueden entrar menores de edad? Podrán ingresar niños a partir de los 10 años inclusive , o niños que cumplan los 10 años durante el festival, acompañados de un adulto con entrada. El deber de supervisión permanece en todo momento bajo responsabilidad de los padres o la persona acompañante.

.¿En qué circunstancias se puede reclamar la devolución del importe de los tickets? En los 10 días posteriores a la compra se podrá solicitar el reintegro, siempre que los tickets no se hayan retirado.