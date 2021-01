Merck Mercuriadis, un gurú del negocio de la música que apuesta a la compra de catálogos de canciones porque ve allí un futuro muy rentable para esa industria Crédito: Tom Stockill/Camera Press

Mauro Apicella Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de enero de 2021 • 09:32

La cantante colombiana Shakira es la más reciente estrella de la música que se sentó a una mesa de negocios y vendió el catálogo de las canciones que compuso a un fondo de inversión que se dedica, justamente, a adquirir derechos musicales. Se trata de 145 temas entre los que figuran sus grandes éxitos: "Hips Don't Lie", "Whenever, Wherever'', "La tortura'', "She Wolf'' y "Waka Waka''. La semana pasada fue un paladín de la libertad editorial, el talentoso Neil Young, que vendió el 50 por ciento de los derechos autorales de su catálogo a la misma firma británica, Hipgnosis Songs Fund Limited. Y si todo esto puede ser considerado una tendencia es porque meses atrás fue Bob Dylan quien vendió 600 de sus obras, en este caso a Universal Music Publishing Group. A estas alturas se parece bastante a las temporadas de libros de pases en el negocio del fútbol.

Detrás de estas adquisiciones está otro talento, no de la música en sí, sino de sus negocios: Merck Mercuriadis. Se trata del fundador de Hipgnosis Songs Fund, que es una compañía de inversión en propiedad intelectual de música que cotiza en bolsa, y el CEO de Hipgnosis Songs Limited, que asesora las inversiones de este fondo, edita música y realiza el management de artistas. En los últimos años logró captar dinero para invertir de las empresas e instituciones más inesperadas, como por ejemplo la Iglesia de Inglaterra.

Un negocio lucrativo

Mercuriadis es un canadiense muy inquieto de 57 años, que conoce como pocos la industria de la música ya que, en la última década, supo leer y, sobre todo, anticiparse a esa curva que fue del gran deterioro al resurgimiento, gracias a la publicación online, la descarga y el streaming. Tanto que durante el último año, con el incremento del consumo de música online (22 por ciento entre marzo y julio, empujado por la pandemia y las cuarentenas) tanto los servicios de streaming como quienes tiene en su poder el derecho sobre canciones muy escuchadas cerraron muy bien sus balances de fin de año.

Conocido en el ambiente por su gran tenacidad y persistencia, con apenas 19 años consiguió trabajo en la filial canadiense de Virgin Records. Luego se mudó al Reino Unido, para continuar su labor dentro de esa industria, hasta que amplió su campo de acción y comenzó a tomar distancia de los sellos discográficos para trabajar directamente con los artistas desde el management. Desde finales de los ochenta hasta mediados de la primera década del nuevo siglo su nombre estuvo asociado a figuras como Nile Rodgers, Beyoncé, Elton John, Guns N' Roses, Iron Maiden, Morrissey, Pet Shop Boys, Macy Gray, Mary J. Blige y Joss Stone, cuando se desempeñó como director CEO de Sanctuary Group PLC.

Con el comienzo de la última década siguió atentamente la revolución digital y direccionó sus ideas hacia el derecho autoral como una forma de mantener la vigencia de grandes obras musicales y de convertir eso en un negocio lucrativo.

"Hips Dont Lie", "La tortura", "She Wolf y "Waka Waka" son algunas canciones que han entrado en el acuerdo entre Shakira e Hipgnosis Fuente: Archivo - Crédito: Rodrigo Néspolo

Hay artistas que han visto en Mercuriadis la cara visible de una gran inversión en propiedad intelectual pero, al mismo tiempo, a una especie de ángel de la guarda que velará por el buen destino de las músicas que adquiere la empresa que actualmente lidera.

"Ser una cantautora es un logro que considero igual o quizás más grande que ser una cantante y artista", dijo Shakira luego de esta cesión de derechos. "A los 8 años, muchos antes de que cantara, escribía para encontrarle sentido al mundo. Cada canción es una reflexión de la persona que era en el momento que la escribí, pero una vez que una canción sale al mundo, no sólo me pertenece a mí sino a aquellos que también la aprecian. Sé que Hipgnosis será un hogar maravilloso para mi catálogo y estoy feliz de asociarme con esta compañía liderada por Merck, que realmente valora a los artistas y sus creaciones y es una aliada para compositores de todas partes que se preocupan profundamente por la vida de sus canciones'', señaló.

Merck devolvió el elogio con otro comunicado: "Esta increíble mujer de Colombia se ha vuelto una de las personas más famosas e influyentes del mundo. (...), es una de las compositoras más serias y exitosas de los últimos 25 años, al haber escrito o coescrito virtualmente cada canción que ha grabado".

Neil Young vendió el 50 por ciento de su catálogo a la empresa que dirige Merck Mercuriadis Fuente: AFP

Neil Young fue otro de los artistas que vieron con buenos ojos las propuestas de Hipgnosis, que, desde su fundación, hace poco más de dos años, acumula en su fondo cerca de 1300 millones de dólares. En el caso de este celebrado cantautor canadiense, la transacción se realizó por cerca del 50 por cierto de su catálogo, unos 1180 títulos. Según trascendió a través de la revista Variety, en ese acuerdo, de unos 50 millones de dólares, el cantante habría mantenido su poder para definir el destino de sus canciones. Es decir: podría autorizar o no la utilización de su música en campañas políticas y publicidad.

Vale recordar que Young demandó a los responsables de la última campaña electoral de Donald Trump por la utilización de dos canciones, "Rockin' in the Free World" y "Devil's Sidewalk".

Young siempre fue muy crítico de los artistas que vendieron sus derechos autorales. Incluso, lo ha hecho en canciones. Por su parte, Mercudiadis fue condescendiente con el veterano músico y compatriota. Contó que compró el primer disco de Young cuando tenía apenas 7 años y aseguró que las canciones de Neil no terminarán en promociones de hamburguesas.

"This Note's For You", el tema con el que Neil Young decía, en 1988, que no cantaba para marcas famosas.

Conforme a los criterios de Más información