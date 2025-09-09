Ricky Martin deslumbró a sus 53 años a puro baile y canto en los MTV Video Music Awards

El domingo 7 de septiembre se celebraron los MTV Video Music Awards, la icónica premiación que año tras año reconoce a lo mejor de la música y reúne a las figuras más destacadas de la industria. En una velada cargada de homenajes, actuaciones en vivo y la presencia de grandes artistas internacionales, una de las presentaciones que más logró captar la atención del público fue la de Ricky Martin, quien sorprendió con su energía sobre el escenario.

Ricky Martin deslumbró en el escenario con un show inolvidable en los MTV Video Music Awards

Desde el momento en que pisó la alfombra roja, Ricky Martin se robó todas las miradas con una entrada relajada y elegante. El artista puertorriqueño, de 53 años, eligió un conjunto negro monocromático con destellos brillantes y una camisa de satén cruzada en blanco, un look que combinó la sofisticación con su estilo característico. Sin embargo, su paso por la ceremonia no se limitó a la moda: fue distinguido como el primer artista en recibir el Latin Icon Award, una categoría recientemente inaugurada por MTV para rendir homenaje a las figuras latinas que lograron dejar una huella imborrable en la cultura pop a nivel global.

El look de Ricky Martin en los MTV Video Music Awards (Photo by Leonardo Munoz / AFP) LEONARDO MUNOZ� - AFP�

La emoción de Ricky Martin fue evidente cuando recibió el Latin Icon Award, el reconocimiento que lo consagra como una de las figuras latinas más influyentes de la música y la cultura pop a nivel global. Además de recibir este homenaje, el artista sorprendió a todos con un show vibrante y cargado de energía, con el que demostró por qué sigue siendo un ícono capaz de conquistar escenarios y corazones con su talento y carisma.

Ricky Martín brilló con un show lleno de energía en los VMAs

Sin lugar a dudas, uno de los momentos más impactantes de la noche llegó cuando Ricky Martin subió al escenario y ofreció una presentación que desató la euforia del público. Acompañado por un despliegue de bailarines y una puesta en escena llena de energía, el artista interpretó algunos de sus grandes clásicos -“Livin’ la Vida Loca” y “Pégate”- y logró que todos los presentes se levantaran de sus asientos y pudieran vivir uno de los instantes más memorables de la gala.

Una presentación icónica que reafirmó su lugar en la música latina

La presentación fue realmente sorprendente, con un impecable cambio de vestuario, una puesta en escena de gran nivel y, sobre todo, la inagotable energía de Ricky Martin. Cada detalle del show estuvo cuidadosamente pensado para transmitir intensidad y emoción, lo que confirmó una vez más la capacidad del artista para reinventarse y mantener cautivado al público con el paso del tiempo.

Ricky Martin encendió los MTV Video Music Awards con baile y música (Foto: Instagram @vmas)

Las reacciones de los usuarios ante el show de Ricky Martin

Como era de esperarse, su presentación no pasó desapercibida y rápidamente se convirtió en tema de conversación en las redes sociales. Los usuarios celebraron la energía y el carisma de Ricky Martin, destacando la fuerza de su show y recordando por qué sigue siendo uno de los artistas latinos más influyentes de las últimas décadas.

Las reacciones en las redes no tardaron en aparecer (Captura: Instagram @ricky_martin)

“Puede haber mil artistas en el mundo, pero ninguno se le puede igualar a este hombre, sin duda alguna el mejor de todos los tiempos”, “Leyenda” y “¡Bello! ¡Larga vida a Ricky Martin! ¡De los mejores referentes de artistas latinos que lo han dado todo por años y siguen moviendo masas! ¡Talento puro!”, fueron solo algunos de los mensajes más destacados.