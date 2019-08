Ricky Martin y Maluma, juntos en la playa por su nuevo tema, "No se me quita"

Nuevo video: Ricky Martin y Maluma, juntos en la playa con No se me quita

30 de agosto de 2019 • 11:52

Maluma y Ricky Martin estrenaron hoy el video de su nueva canción juntos, " No se me quita", y a las dos horas de publicado en el canal de YouTube del colombiano el clip llegó a unas 700 mil vistas. Allí se los ve bailando y cantando el pegadizo tema rodeados por chicas en traje de baño amarillo.

"No se me quita" es uno de los temas del nuevo album de Maluma, 11:11, y es el segundo tema que los reúne luego del exitoso "Vente pa´ca" de 2016 en el que el boricua había invitado a participar al colombiano. Ese sencillo debutó directo en el número uno de la lista de Billboard de las canciones latinas más escuchadas online.

Aún no se sabe cuál será el destino de "No se me quita", pero en mayo pasado Maluma había publicado un primer clip de la canción y ese video ya lleva acumuladas más de 6 millones de vistas.