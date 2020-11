Roxette lanzó un tema inédito en español, a un año de la muerte de Marie Fredriksson Crédito: instagram.com/realroxette/

Roxette volvió a convertirse en noticia, un mes después de presentar un tema inédito: ahora vuelve con otro single, esta vez, en español. El dúo sueco, que hace menos de un año despidió a su inolvidable cantante Marie Fredriksson, tiene aún algunas joyitas escondidas.

La canción se llama "Tu No Me Comprendes" y quedó afuera del álbum Baladas en español, editado en 1996. Según anunciaron, este tema formará parte de un nuevo disco recopilatorio de la banda que se convirtió en un boom en América Latina y, especialmente, en la Argentina.

Si bien se formaron en los 80, década en la que revolucionaron a la industria musical con su pop melódico con temas inoxidables como "The Look", "It Must Have Been Love", "Spending My Time", "Fading Like a Flower (Every Time You Leave)", "Listen to Your Heart", "Joyride", "How Do You Do!", la banda se tomó una gran pausa a fines de los 90.

"Esta versión de 'You Don´t Understand Me' fue grabada en 1996 para el álbum Baladas en Español pero quedó fuera de la selección. Pensé en ella para este nuevo proyecto y la encontré perdida en algún lugar. Hicimos una nueva mezcla y creo que suena genial. No tengo idea sobre el significado de la letra, pero la voz de Marie suena inmaculada", dijo el guitarrista y compositor Per Gessle, a través de un comunicado que compartió en Instagram. Además de la voz de Fredriksson, que siempre emociona, un video con imágenes del dúo de gira por en América Latina en los 90 termina de generar esa suerte de nostalgia en los seguidores.

Hace un mes fue lanzado "Let Your Heart Dance With Me", uno de los temas que quedó afuera de Good Karma (2016), del último álbum de Roxette. El mismo será parte de Bag Of Trix, un material con perlitas inéditas de Roxette que será lanzado este año. "Quería componer una canción rítmica clásica y simple y el resultado fue 'Let Your Heart Dance With Me'. Ya en el estudio me gustó pero, como ocurre siempre, teníamos tantas otras que tuvo que esperar una segunda oportunidad. Y cuando tuvimos la idea de este proyecto fue obvio que la incluiríamos", señaló Perl.

Y agregó sobre su fallecida compañera: "Un par de meses antes de que se lanzara Good Karma, los médicos de Marie le aconsejaron dejar las giras. Cancelamos todos los compromisos futuros. Pero incluso las grabaciones en estudio eran cansadoras para ella. Ella quería hacerlo, pero debía luchar para lograrlo. Y lo hizo. Marie fue un verdadero soldado hasta el final".

Fredriksson murió en diciembre de año pasado, luego de una larga batalla contra de un tumor cerebral. La vocalista tenía 61 años y dejó un gran legado.

