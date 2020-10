A diez meses de la muerte de Marie Fredriksson, Per Gessle presentó un tema inédito de Roxette Fuente: Archivo - Crédito: Alfredo Sánchez

Hace diez meses, la muerte de Marie Fredriksson dejaba perplejos a los millones de fanáticos de Roxette. La cantante sueca venía sufriendo graves problemas de salud, pero nunca había bajado los brazos: grabaciones, giras y conciertos la habían mostrado frente a su público como en los buenos y viejos tiempos. Sin embargo, su compañero, Per Gessle, contaría tiempo después de su deceso que antes de que se publicara Good Karma, el último álbum de la banda, los médicos de Marie le aconsejaron dejar las giras.

"Cancelamos todos los compromisos futuros. Pero incluso las grabaciones en estudio eran cansadoras para ella. Ella quería hacerlo pero debía luchar para lograrlo. Y lo hizo. Marie fue un verdadero soldado hasta el final", aseguró el músico. Esta semana, Gessle decidió dar a conocer un tema inédito, que quedó fuera de aquel último disco. Se trata de "Let Your Heart Dance With Me".

"Quería componer una canción rítmica clásica y simple y el resultado fue 'Let Your Heart Dance With Me'. Ya en el estudio me gustó pero, como ocurre siempre, teníamos tantas otras que tuvo que esperar una segunda oportunidad. Y cuando tuvimos la idea de este proyecto fue obvio que la incluiríamos", explicó Gessle. El tema formará parte de Bag Of Trix, un nuevo disco que recopila material inédito de la banda y que será lanzado en los próximos meses.

En el video de la canción puede verse al dúo detrás de escena, en los camarines, en el estudio de grabación, en plena gira y en contacto con sus fans. En la descripción del clip, dado a conocer en el canal oficial de la banda en YouTube, se explica que las imágenes utilizadas forman parte del archivo personal de Gessle y retratan "la estrecha amistad de Per y Marie y su larga sociedad que condujo al éxito mundial".

El encargado de la mezcla fue Ronny Lahti, el mismo que se puso su sello pop en el exitoso Room Service, editado hace dos décadas.

