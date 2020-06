Los nuevos videos de Sara Hebe, Zoe Gotusso y Rosario Ortega

Rosario Ortega y su "sótano" creativo Crédito: Diego Spivacow/AFV

Termina una semana con buenas novedades para Sara Hebe , Zoe Gotusso y Rosario Ortega . Como parte de las Black Forest Sessions, Rosario Ortega acaba de publicar "Como quieras" en formato acústico. "Empecé a ir a Black Forest (un sótano en la librería Falena) a escuchar vinilos, tomar algo, y me enamoré del lugar. Entonces me dieron ganas de hacer un acústico ahí. Tiene una magia especial. Reuní a Santiago Martinez (piano) y León (Peironé, guitarra) que son de mis músicos favoritos y la hicimos. Grabamos y filmamos dos canciones. Esta una versión más orgánica de 'Como quieras', que salió a fin del año pasado, y la otra, que sale pronto, es 'Destiempo', un adelanto en formato acústico de una canción que aún no salió".

A pesar de su corta vida artística, Zoe Gotusso tiene documental propio para hablar de ella y de lo que es hacer un disco. En casi diez minutos de imágenes, el director Sepia armó un Retrato en Movimiento con Zoe, quien luego de hacerse conocida con el proyecto Salvapantallas emprendió una exitosa carrera solista. "Con Zoe somos amigos y a ambos nos gustaba la idea de hacer un retrato sincero mostrando su personalidad e intereses: tratar de tocar distintos temas como su forma de escribir, de componer, sus experiencias en el estudio, conciertos en vivo, intereses para el futuro y rol como mujer en la música", decía Sepia.

Después de "Parien7e", Sara Hebe acaba de publicar "Gameboy" con Plvybxy. La cantante y trapera se fue a la localidad bonaerense de Navarro para grabar un clip futurista y distópico del tema que hizo con el dj y productor Plvbybxy. A las ordenes de Malasangre Sara Hebe de subió a un jeep y narró una situación al estilo "Mad Max", pero en código argento.