Shakira volvió con un video explícito y rompe récords en YouTube con Ozuna

Durante el último tiempo la vida de la cantante Shakira está en boca de todos : primero por su polémico divorcio de Gerard Piqué; segundo, por el juicio que enfrenta en España por presunta evasión fiscal; y tercero, por los recientes estrenos de sus temas musicales con “mensajes”. El miércoles presentó una canción con su respectivo video, junto al cantante Ozuna, y en menos de veinte horas superó las 15 millones de vistas en YouTube.

El tema en cuestión se llama “Monotonía”. No es muy original. Habla de una relación que se terminó, justamente, por la monotonía (aunque en su vida real, en su divorcio, hubo otros motivos), pero por algunos pasajes de la letra pareciera que está escrita para su ex. Pero lo más curioso es el video que la colombiana realizó para acompañar la agridulce bachata. Se la ve con cara de monotonía, caminando por los pasillos de un pequeño supermercado, cuando un hombre la intercepta, le dispara con una bazuca y le hace un boquete en el medio del pecho. Ella recoge su corazón, lleno de sangre, que ha quedado tirado en el piso y sale a deambular por las calles. No es la escena de un film gore ni una película de zombis, pero aún así no deja de llamar la atención un tipo de producción de estas características, que rompe con las escenas tan cool y coreografiadas que se suelen ver en los videos de estos tiempos.

Quizá haya sido ese el motivo de la buena cifra de reproducción alcanzada. Es el video musical más visto en YouTube, desde el último miércoles, día de su lanzamiento. De este modo, la cantante vuelve a llevar los ojos y oídos del público a la música, mientras continúa atravesando un año complicado.

Con el tema “Te felicito”, que lanzó en abril pasado, a dos años de su último estreno musical, fue bastante explícita en torno a la fragilidad de su relación de pareja. “Por completarte me rompí en pedazos / Me lo advirtieron, pero no hice caso / Me di cuenta que lo tuyo es falso. / Fue la gota que rebasó el vaso. / No me digas que lo sientes”. Y en junio el tema se viralizó cuando se confirmó su divorcio del futbolista español, luego de doce años como pareja. Hasta hoy el video supera las 369 millones de reproducciones.

En ese contexto, “Monotonía” podría decirse que no es otro capítulo de la saga sentimental porque pone el foco de la ruptura en otro eje. Sin embargo, tal vez sí apunte a su propia vida, pero con la cantidad de agua pasada por debajo del puente como para ver las cosas con más calma y otra perspectiva. Y como una manera de hacer una catarsis definitiva.

La letra dice: “No fue culpa tuya, ni tampoco mía/ Fue culpa de la monotonía. / Nunca dije nada, pero me dolía. / Yo sabía que esto pasaría. / Tú en lo tuyo, yo haciendo lo mismo. / Siempre buscando protagonismo./ Te olvidaste de lo que un día fuimos / Y lo peor es que no fue culpa tuya, ni tampoco mía. / Fue culpa de la monotonía”. Y luego, arremete: “Me dejaste por tu narcisismo / te olvidaste de lo que un día fuimos”.

El frente de tormenta judicial que ocupa por estos días a la cantante es mucho menos apasionado: a fines de septiembre pasado, un tribunal de Barcelona ordenó que Shakira fuera a juicio por no pagar impuestos. Los fiscales pidieron una condena de ocho años de prisión y el pago de una multa de US$22 millones si es hallada culpable. “Confío en que tengo suficientes pruebas para respaldar mi caso y que la justicia prevalecerá a mi favor”, aseguró la cantante en una entrevista con la revista Elle. Pero la justicia catalana no da el brazo a torcer. Según lo que argumenta la fiscalía, la denuncia se basa en el estatus de residencia de la artista entre 2012 y 2014. Si bien vivía en España, había declarado que su residencia oficial estaba fuera del país.

Shakira en su último video, "Monotonía"

Mientras tanto, en el mundo Spotify, Sam Smith sigue liderando el chart Global. Estos son los rankings de España y de varios países de América Latina

Global

1.- “Unholy”- Sam Smith, Kim Petras

2.- “I’m Good (Blue)”- David Guetta, Bebe Rexha

3.- “As It Was"- Harry Styles

4.- "Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52′' - Bizarrap, Quevedo

5.- "La bachata"- Manuel Turizo

6.- “Me porto bonito” - Bad Bunny, Chencho Corleone

7.- "Tití me preguntó"- Bad Bunny

8.- "Under the Influence"- Chris Brown

9.- "I Ain’t Worried"- OneRepublic

10.- "Bad Habit"- Steve Lacy

Argentina

1.- "La bachata"- Manuel Turizo

2.- "Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52′' - Bizarrap, Quevedo

3.- "Tu turrito"- Rei, Callejero Fino

4.- “Automático”- María Becerra

5.- "Despechá"- Rosalía

6.- "Callejero Fino Mission 10′' - Alan Gómez, Callejero Fino

7.- "Fernet"- Rei, Quevedo

8.- "¿Cómo dormiste?"- Rels B

9.- "Me porto bonito"- Bad Bunny, Chencho Corleone

10.- "Givenchy"- Duki

Chile

1.- "Baby Otaku"- Pablo Pesadilla, Polimá Westcoast, Nickoog Clk, Fran C

2.- "Marisola"- Stars Music Chile, Cris Mj, Standly

3.- "La bachata"- Manuel Turizo

4.- "Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52′' - Bizarrap, Quevedo

5.- "Me porto bonito"- Bad Bunny, Chencho Corleone

6.- "Vista al mar"- Quevedo

7.- "Efecto"- Bad Bunny

8.- "Ganas"- Julianno Sosa, Young Cister

9.- "Moscow Mule"- Bad Bunny

10.- "Feliz Cumpleaños Ferxxo"- Feid

Colombia

1.- "Feliz Cumpleaños Ferxxo"- Feid

2.- "La bachata"- Manuel Turizo

3.- "Prohibidox"- Feid

4.- "Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52′' - Bizarrap, Quevedo

5.- "Normal"- Feid

6.- "Me porto bonito"- Bad Bunny, Chencho Corleone

7.- "Efecto"- Bad Bunny

8.- "Ferxxo 100′' - Feid

9.- "La inocente"- Mora, Feid

10.- "Ojitos Lindos"- Bad Bunny, Bomba Estéreo

España

1.- "Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52′' - Bizarrap, Quevedo

2.- "Vista al mar"- Quevedo

3.- "La bachata"- Manuel Turizo

4.- "Despechá"- Rosalía

5.- "Sin señal"- Quevedo, Ovy On The Drums

6.- "Memorias"- Mora, Jhay Cortez

7.- "Caile - Luar La L

8.- "Besos Moja2′' - Wisin & Yandel, Rosalía

9.- "La inocente"- Mora, Feid

10.- "Feliz Cumpleaños Ferxxo"- Feid

México

1.- "Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52′' - Bizarrap, Quevedo

2.- "No se va - en vivo"- Grupo Frontera

3.- "La bachata"- Manuel Turizo

4.- "Efecto"- Bad Bunny

5.- "Me porto bonito"- Bad Bunny, Chencho Corleone

6.- "Tití me preguntó"- Bad Bunny

7.- "Siempre pendientes"- Peso Pluma, Luis R Conriquez

8.- "Neverita"- Bad Bunny

9.- "Ojitos lindos"- Bad Bunny con Bomba Estéreo

10.- “Despechá”- Rosalíaá

