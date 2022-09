Los detalles de la causa por la que Shakira irá a juicio en España, acusada por supuesta evasión de impuestos

escuchar

El caso de Shakira y Gerard Piqué sobre el fin de su relación y la custodia de sus hijos causó un gran revuelo, pero ¿qué pasa con el tema de fraude fiscal que enfrenta la colombiana en España? Luego de sus fuertes declaraciones en una entrevista, un tribunal de Barcelona ordenó este martes que vaya a juicio por no pagar cerca de 13 millones de dólares de impuestos al fisco.

El martes, un tribunal de Barcelona ordenó que Shakira vaya a juicio por no pagar impuestos. Los fiscales pidieron una condena de ocho años de prisión y el pago de una multa de US$22 millones si es hallada culpable.

Desde que se dieron a conocer las acusaciones, Shakira, de 45 años, negó cometer algún tipo de delito contra el fisco español. “Confío en que tengo suficientes pruebas para respaldar mi caso y que la justicia prevalecerá a mi favor”, aseguró recientemente en una entrevista con la revista Elle.

Shakira aseguró en una entrevista con la revista Elle que tiene pruebas a su favor

Los abogados de la cantante señalaron en un comunicado que “presentarán los argumentos contra la acusación en el momento apropiado”. De hecho, ella rechazó una conciliación ofrecida por los fiscales y prefirió afrontar el juicio por este caso.

El eje de la acusación, de acuerdo a lo dado a conocer por la Fiscalía, es el estatus de residencia de la artista entre 2012 y 2014, en el que los fiscales señalan que si bien vivía en España, había declarado que su residencia oficial estaba fuera del país.

Ocurre que, bajo la ley española, la persona que pase más de seis meses en el país es considerada residente para temas impositivos. Sin embargo, Shakira niega que España fue el lugar donde pasó la mayor parte del tiempo durante esos años.

“En primer lugar, no pasé 183 días al año en absoluto. Estaba ocupada cumpliendo con mis compromisos profesionales en todo el mundo. En segundo lugar, pagué todo lo que decían que debía, incluso antes de que presentaran una demanda. Así que en realidad, no les debo nada Y, de hecho, me asesoraron desde una de las cuatro firmas de especialistas en impuestos más grandes del mundo, por lo que tengo la confianza de haber hecho las cosas de la manera más correcta y transparente desde el primer día”, sostuvo la artista en el reportaje.

En julio de este año, los fiscales emitieron un documento que afirmaba que la colombiana compró una casa en Barcelona en 2012, la cual se convirtió en el hogar que compartió con sus hijos y su entonces pareja, el jugador del PSG.

En contrapunto a esto, sus abogados remarcan que, hasta 2014, la mayor parte de los ingresos de la cantante procedían de giras internacionales y pasaba mucho tiempo fuera de España.

Shakira y Gerard Piqué tienen dos hijos en común, Sasha y Milán Collage

“Hacienda española vio que estaba saliendo con un ciudadano español y empezó a salivar. Está claro que querían ir tras ese dinero sin importar nada”, señaló la artista a Elle. En esa misma línea, dijo que declaró España como su lugar de residencia a efectos fiscales en 2015, que pagó US$16 millones en impuestos y no tiene deudas pendientes. Más allá de su defensa, el tribunal ordenó el juicio y ahora Shakira deberá presentarse a indagatoria.

“Es bien sabido que las autoridades fiscales españolas hacen esto a menudo no solo con personas conocidas como yo (o Cristiano Ronaldo, Neymar, Xabi Alonso y muchos más, sino que también sucede injustamente con otros contribuyentes anónimos. Pero, confío en que tengo suficientes pruebas para respaldar mi caso y que la justicia prevalecerá a mi favor”, precisó.

Shakira se mostró confiada de que ganará la demanda

La cantante colombiana remarcó en la nota que mientras salía con Gerard, se encontraba de gira mundial. “Estuve más de 240 días fuera de España, por lo que no había manera de calificarme como residente, indicó.

Asimismo, declaró que estaba claro que las autoridades querían ir tras ese dinero sin importar cómo. “Incluso durante los siguientes años estuve viajando por el mundo, trabajando sin parar mientras estaba embarazada o con Milan cuando era bebé, cuando aún estaba cicatrizando mi cesárea. Sabían que no estuve en España el tiempo requerido, que no era mi lugar de trabajo ni mi fuente de ingresos, pero aun así me persiguieron”.

Shakira deberá ir a juicio

En un caso separado en 2019, el tribunal nacional español multó a su expaeja, Gerard Piqué, con US$2 millones por evadir impuestos entre 2008 y 2010.