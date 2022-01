Shows en vivo: tiempos de cancelaciones, falta de público y pronóstico reservado

Para todo el sector vinculado a la música en vivo, este 2022 se perfilaba como el gran tiempo de revancha tras el largo parate de shows y recitales durante los meses más duros de la pandemia y, tiempo después, la idas y vueltas de la “nueva normalidad”.

Sin embargo, la variante ómicron de fin del año pasado parece haber modificado lo previsto. De hecho, según datos de la Cámara de Conciertos británica, LIVE, las cancelaciones alcanzan el 44 por ciento. Pero no todo queda concentrado en ese punto. Según los datos aportados, el público, aunque compre las entradas, asiste menos a las presentaciones por temor a los contagios.

Antes de la pandemia, el porcentual de lo que habían comprado las entradas y que, finalmente, no asistían rondaba del 1 al 3 por ciento. Actualmente, esa cifra trepa al 20 por ciento según el testeo que tomó en cuenta diversos conciertos.

Entre lágrimas, Adele anunció la suspensión de su esperado nuevo show en Las Vegas

Al aumento de los costos y la inflación que también aqueja a Estados Unidos, la variante ómicron expuso todavía más el estado de situación en lo que se refiere a la gestión y producción de conciertos en vivo. “Hay que tener en cuenta, además, que el mundo de la música en directo es en gran medida una industria de ancianos oligárquicos, tanto por los intérpretes como por la audiencia y, por tanto, de grupos de riesgo, ya sea sobre el escenario como entre el público. Las giras con más caja del año pasado, que se concentraron todas en el otoño (del Norte), fueron las de los Rolling Stones, Harry Stiles, Hella Mega (es decir, Weezer, Fall Out Boy y Green Day), Eagles, Dead & Company, Los Bukis, Guns ‘n Roses y Dave Matthews Band. Cuando se hace el promedio de edad de esos grupos e intérpretes sale una media de 58 años”, reflexiona un artículo del diario El Mundo, de España.

Como caso testigo de este contexto endeble y en constante reformulación aparece la cancelación de Adele en Las Vegas la semana pasada. Su esperado regreso a los escenarios para la presentación de su cuarto álbum no pudo concretarse. Lo informó la diva el jueves pasado, apenas 24 horas antes de su debut. “Quiero pedirles disculpas pero mi show no está listo. Hemos hecho todo lo posible para montarlo a tiempo y que sea lo suficientemente bueno para ustedes, pero los retrasos en las entregas y el Covid nos han destrozado por completo”, reveló.

El espectáculo Weekends with Adele tenía fecha de estreno el viernes pasado en el Colosseum del Caesars Palace, e iba a estar en cartel hasta mediados de abril, realizando dos funciones cada fin de semana. Claro que, con el correr de las horas, a las complejidades de los contagios dentro de su equipo empezaron a circular rumores de problemas en la producción de la serie de conciertos como supuestos problemas con su pareja.

Al menos cuatro de los siete miembros de la banda de K-pop BTS fueron diagnosticados con Covid

La situación replica en distintas parte del mundo. Hoy, por ejemplo, Jimin, cantante y bailarín del grupo de K-pop BTS, dio positivo por coronavirus y que también debió ser operado de apendicitis aguda en Seúl, Corea del Sur. Jimin, de 26 años, es al menos el cuarto miembro del grupo de siete integrantes que da positivo por coronavirus. Los raperos RM y Suga y el vocalista Jin dieron positivo en diciembre, poco después de que el grupo regresara de una serie de conciertos en Estados Unidos.

Hasta la llegada de la variante, el sector tenía depositadas todas sus expectativas en este año. Según cálculos de la revista Pollstar, en el cuarto trimestre de 2021, cuando las economías empezaron a abrirse, el sector facturó en todo el mundo 1.119 millones de euros con 15,6 millones de entradas vendidas. El ranking de las giras más rendidoras lo ocuparon The Rolling Stones, con sus 13 conciertos finales del tramo norteamericano de su tour No Filter que comenzó, ya sin Charlie Watts, en St. Louis, Missouri. A la histórica banda le siguieron The Hella Mega Tour, Eagles, Dead & Company, Los Bukis y Guns N’ Roses, que apenas realizaron 9 conciertos, pero que les permitió ingresar en el listado de las giras con mayor cantidad de espectadores.

Para este año, se especulaba que el negocio a nivel mundial treparía a los 4.980 millones de euros con más de 64 millones de personas de público. La revista pronosticaba un pronostica un aumento del 12 por ciento en la venta de boletos y un Incremento del 1 por ciento en los ingresos brutos. Todo parece indicar que la nueva variante del Covid-19 hizo que el sector entrara en modo recalculando.