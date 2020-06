La cantante hizo una performance benéfica a estadio vacío Crédito: Agencias

30 de junio de 2020 • 13:46

Miley Cyrus hizo una performance a estadio vacío en el Rose Bowl, en California , como parte de Global Goal: Unite for Our Future , una iniciativa de Global Citizen, un movimiento de ciudadanos comprometidos que utilizan su voz colectiva para terminar con la pobreza extrema para 2030. La cantante interpretó un clásico de The Beatles, "Help!" y lo hizo parada sobre las letras que conforman la palabra y con el objetivo de hacer llegar ayuda y agradecimiento a aquellos que trabajan para terminar con el coronavirus.

"Para mí, la magia de actuar es compartir y celebrar todos juntos, estar rodeada de gente y sentir su energía. En este tiempo de Covid-19 , estamos juntos en una forma diferente, nos reunimos con el objetivo de asegurarnos de que todos tengan acceso a las herramientas para terminar con esta pandemia", escribió la cantante en sus redes sociales.

"Dediqué esta performance a todos los que están trabajando hasta el cansancio para testear, encontrar tratamientos y hallar una vacuna para que todos nosotros podamos estar juntos en espacios como este estadio. Qué ganas de estar todos juntos otra vez", sumó.

Para este único tema, un cartel con la palabra "Help!" fue construido en el estadio, y Cyrus se paró justo en el punto de exclamación. La estrofa del tema: "Y ahora mi vida ha cambiado de muchas maneras, Mi independencia parece desvanecerse en la bruma", parece cobrar más sentido en medio de esta pandemia que tiene al mundo paralizado.

Además, Miley se sentó con otros miembros de Global Citizen para discutir el impacto del coronavirus en las comunidades que viven marginadas y analizar las protestas que se están dando en el mundo. "Mi generación está hambrienta de un cambio. Los jóvenes están usando sus voces para pedir un cambio, especialmente ahora, este activismo, aunque sabemos que va a tomar tiempo queremos que conduzca a un cambio duradero. No se trata de volver a la normalidad, sino de ir hacia una mejor manera de vivir", dijo la ídola pop.