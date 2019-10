Soda eterno: una gira para encender recuerdos y generar nuevas emociones

Me verás volver: la gira de 22 shows que incluyó seis noches en River Plate, en 2007; Gracias Totales-Soda Stereo empezará el 29 de febrero en Colombia y llegará a la Argentina el 21 de marzo Fuente: Archivo - Crédito: Maxi Amena

Sebastián Espósito SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de octubre de 2019 • 21:05

En algún lugar de Palermo hubo una reunión. En algún lugar de Palermo vimos un video que mostraba poco pero prometía mucho. Sabíamos que entre ese teaser, como le dicen, y el anuncio oficial iban a pasar dos horas. Las redes sociales, que no saben manejar la ansiedad y se mueven anárquicamente, ya palpaban e intuían que algo iba a pasar.

A las 13, la nueva "burbuja en el tiempo" se convirtió en realidad y una carta escrita por Charly Alberti y Zeta Bosio, a la que denominaron Soda Stereo Manifiesto, se erigió en palabra oficial para responder muchos de los interrogantes que se generaron a partir de la noticia confirmada. Es que enseguida se abrió una grieta en las tan mentadas redes sociales. De un lado estaban los que veían con buenos ojos esta gira, los que la comparaban con los muy buenos shows de The Doors con Ian Astbury o Queen con Paul Rodgers (incluso con Adam Lambert); del otro, los que sostenían que Soda Stereo sin Gustavo Cerati no es Soda Stereo.

"Hola a Todos. ¿Por qué? No sabemos. Sucede. Una nueva última vez. Gustavo es una ausencia presente. Él decía que por más que lo intentemos nunca dejaremos de ser Soda. Y así parece ser". Así comienza el Soda Stereo Manifiesto, el texto que escribieron el baterista y el bajista para anunciar el lanzamiento de una gira que comenzará el 29 de febrero en El Campín de Bogotá, Colombia y que llegará el 21 de marzo a Buenos Aires, a un Campo Argentino de Polo que estará listo para recibir nada menos que a 70.000 personas.

El afiche de la gira que ya tiene cuatro shows confirmados, en Colmbia, México, Chile y la Argentina Crédito: Soda Stereo

La gira, que dará el primer paso en Colombia y que está producida por PopArt Music, se llamará Gracias Totales-Soda Stereo y pasará por Santiago de Chile (Estadio Nacional), el 7 de marzo, y Ciudad de México (Foro Sol), el 12 de marzo. Los organizadores tienen previsto que se extienda todo marzo e, incluso, parte de abril, con lo que las puertas están abiertas de par en par para sumar más fechas y ciudades. Con respecto al show porteño, a partir de este domingo habrá una preventa exclusiva para los clientes de un banco y el viernes 11 se habilitará la venta general.

En el más hermético de los silencios Charly Alberti y Zeta Bosio ensayan desde hace tiempo para este retorno. Ya cuentan con varios músicos que serán de la partida en escena. Los primeros confirmados son Richard Coleman y El Zorrito Fabián Quintiero, es decir dos aliados históricos de Soda Stereo.

Séptimo Día, el espectáculo del Cirque du Soleil que se movió por el Continente como si fuera una gira de Soda Stereo Crédito: Pop Art Music

En cuanto a la voz, Gustavo Cerati será homenajeado por un seleccionado de cantantes de la escena latinoamericana. Él mismo estará presente desde las pantallas (se proyecta una puesta espectacular, a la altura de The Wall y los grandes shows de estadio). También lo estarán algunos de los cantantes. En directo, en tanto, siempre habrá por lo menos siete voces. Todos participarán, mínimamente, de un show. Todos podrán, si lo desean -como cuentan desde la producción-, sumarse a dos, tres o las paradas del tour que desean.

El teaser con el que Alberti y Bosio empezaron a anunciar la gira 00:35

Video

El hijo de Gustavo, Benito Cerati, Richard Coleman, Adrián Dárgelos, los colombianos Juanes y Andrea Echeverri (Aterciopelados), Fernando Ruiz Díaz (Vanthra; Catupecu Machu), los mexicanos Rubén Albarrán (Café Tacuba) y León Larregui (Zoé) y la chilena -radicada en México- Mon Laferte serán de la partida. También lo será un cantante que no es "de estos pagos" pero que tiene un antecedente bastante reciente con la banda. Se trata del líder de Coldplay, Chris Martin, quien en los shows que cerraron el tour mundial de A Head Full of Dreams, en el Estadio Único de La Plata, se animó a cantar "De música ligera". Charly Alberti y Zeta Bosio habían recibido una invitación para participar de ese momento, pero ambos no se encontraban en el país: estaban de gira, precisamente, con Séptimo Día, el espectáculo del Cirque du Soleil que no sólo removió emociones en torno al trío a lo largo de América Latina, sino que también dejó números sorprendentes: 300 funciones (73 de ellas en el Luna Park) en 16 ciudades de 10 países diferentes, que se traducen en un millón y medio de espectadores.

Gustavo Cerati en la despedida de Soda Stereo, en River Plate, en 1997 Crédito: Alejandro Kaminetsky

Como comentaron desde la producción de la gira, cada vez que la maquinaria de Soda se enciende supera en números lo hecho anteriormente. Esta vez la comparación no será con el espectáculo del Cirque sino con los 22 shows de 2007, cuando se produjo la tan mentada "burbuja en el tiempo": el tour Me verás volver. Por ahora son cuatro, pero todo indica que serán varios más.

Charly y Zeta ensayan. Con El Zorrito y con Coleman; cerca del estudio que erigió Gustavo Cerati. En la consola, otro aliado histórico de la banda: Adrián Taverna. Como dos años atrás, abren pistas, eligen tomas y buscan registros en video para evocar e invocar a Gustavo Cerati. Y la emoción los vuelve a invadir. Buscando y sin quererlo se encontraron con el primer demo que grabaron en un casete TDK. Y lo habían titulado así: "1er demo". Ya imaginaban que no sería el único.

La conferencia de prensa de 2007, con la que el trío anunció su "burbuja en el tiempo" Fuente: AP - Crédito: Natasha Pisarenko