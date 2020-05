Streaming: El regreso solidario del Quilmes Rock

El festival Quilmes Rock regresa en streaming y con fines solidarios; aquí una de sus noches históricas, con Los Piojos en el estadio de Ferro, en 2004 Fuente: Archivo - Crédito: Gustavo Cherro

En tiempos de coronavirus , las acciones solidarias y los shows por streaming se multiplican. El regreso del Quilmes Rock reúne ambas características y apela un poco a la nostalgia por ese festival que nació y se fortaleció al calor de un momento de apogeo del rock argentino, y otro poco a la apuesta por un pronto retorno a la vieja usanza: en un estadio y con una grilla cargada de bandas y solistas.

El próximo fin de semana, el sábado 9 y el domingo 10 , desde las 18, el viejo encuentro rockero que se desarrolló entre 2003 y 2013 regresará vía streaming, a través del canal de YouTube oficial de la marca. Participarán cincuenta bandas y solistas de la escena local, como Airbag, Attaque 77, Barbi Recanati, Bersuit Vergarabat, Los Caligaris, Celeste Carballo, Ciro y Los Persas, Dante Spinetta, El Mato a un Policía Motorizado, Emmanuel Horvilleur, Eruca Sativa, Estelares, Fernando Ruiz Díaz, Gustavo Santaolalla, Hilda Lizarazu, Indios, Las Pelotas, Los Cafres, Marilina Bertoldi, Massacre, Miranda!, Poncho, Ratones Paranoicos, Richard Coleman, Sr Flavio, Turf y Vicentico, entre muchos otros.

En conjunto con Asociación Conciencia, el festival tendrá un doble propósito solidario: acompañar a muchas familias que están pasando por un difícil presente, y por otro, ayudar a la cadena de valor que conforma la industria del rock nacional, afectada por la situación que genera el Covid-19 . "A través de la ONG Conciencia, queremos ayudar a juntar fondos para los que están atrás de los músicos: los plomos, los técnicos y toda la cadena de valor de la música, y también a los más necesitados", comenta Giannina Galanti Podestá, directora de marca Quilmes.

El lineup del festival vía streaming Quilmes Rock

¿Que se verá el fin de semana, el sábado y el domingo desde las 18? "La propuesta que traemos es compartir durante cuatro horas por día material inédito del Quilmes Rock y los 30 momentos más importantes de los 11 años del festival, como una memorable actuación de Charly García bajo la lluvia -cuenta Galanti Podestá-. PopArt, la productora del festival, tenía guardado todo el material de las diferentes ediciones, en algunos casos en calidad aceptable y en otros casos en registros que debimos digitalizar. Habrá un conductor, el Bebe Contepomi, habrá sorpresas en vivo y material que se produjo especialmente para esta ocasión, además de saludos de íconos del rock nacional y entrevistas.

Ante la pregunta sobre si hay alguna chance que, tras la pandemia de coronavirus y el retorno de los shows en directo, Quilmes Rock vuelva a los escenarios, Galanti Podestá sostiene: "Es una charla recurrente que tenemos. Siempre decimos, 'qué lindo sería volver'. No teníamos nada concreto, pero este año estuvimos en Cosquín Rock y en las redes sociales muchos pidieron por el regreso del festival. La gente tiene un cariño, un amor y una nostalgia muy fuerte por el evento".

Las Pelotas y el recuerdo de una noche mágica

En el Quilmes Rock 2007, Las Pelotas ofreció un show que quedaría en la historia del rock local por haber sido el último de la banda con Alejandro Sokol en sus filas y por subirse definitivamente a las grandes ligas, tras ese boom que significó el éxito de "Esperando el milagro". Pero al cierre de la jornada hubo otro momento que quedó en la historia: la reunión de Sumo, con Germán Daffunchio, Alejandro Sokol, Ricardo Mollo, Diego Arnedo, "Superman" Troglio y Roberto Pettinato.

La reunión de Sumo en el Quilmes Rock 2007, en el estadio de River Plate Fuente: Archivo - Crédito: Soledad Aznarez

"Para nosotros los festivales, como el Quilmes Rock, fueron muy importantes -cuenta Germán Daffunchio-. A comienzos de los años 2000 nosotros tocábamos en el under y, con "Esperando el milagro", se nos abrió la puerta de los grandes festivales y con eso la posibilidad de contar con una estructura preparada para tocar en esos lugares. El sentido de estar en este festival virtual, la razón principal, es la situación real que se está viviendo en todos los rubros, y el nuestro es el que tiene menos esperanza de un regreso pronto. Es muy difícil mantener el optimismo para alguien que tiene que mantener a su familia y pagar el alquiler".

A Las Pelotas la cuarentena los sorprendió a casi un mes de que presentaran en el Hipódromo de Palermo su álbum más reciente, Es así . Con el show postergado y cada uno de los músicos aislados en sus hogares, la banda recurrió a las juntadas virtuales para seguir con el ritual catártico de la composición de nuevas canciones. "Estamos grabando mucho desde nuestras casas. Para este festival hicimos una versión de 'Personalmente' que quedó muy buena, ya la van a escuchar el fin de semana".

Más que el recuerdo de un show puntual, lo primero que recuerda Daffunchio del Quilmes Rock es el intercambio con otros músicos. "En el Quilmes como en Cosquín Rock, nos empezamos a cruzar con músicos que nunca habíamos visto en persona. Eso generó amistades que todavía perduran y que ahora, en cuarentena, se extrañan".

Turf, una banda ideal para los encuentros festivaleros Fuente: Archivo - Crédito: Diego Spivacow/AFV

Una banda festivalera

Turf es otro clásico de los festivales del rock y su participación está asegurada en la cita por streaming del fin de semana. "Es muy lindo lo que preparamos", cuenta Joaquín Levinton, pero se guarda la sorpresa de qué clásico de la banda sonará en el Quilmes Rock en versión casera.

"Una vez tocamos en el Campo de Polo -rememora Levinton-. Tocaban Beck, Oasis y si bien me encanta Beck, me pareció que no era un show de estadio, y ahí está la diferencia con Turf, que con sus hits sí se presta para las grandes multitudes".

La creatividad también es un antídoto para estos días de aislamiento social y planes en suspenso. "Yo soy muy poco tecnológico pero, sin embargo, sé muy bien cómo grabar música. Me empecé a grabar con mis compañeros de otros grupos, con Los Swingvergüenzas, con Sergio Pángaro, con los Sponsor, con quienes hicimos dos canciones, y todos los resultados fueron muy lindos. Además, este viernes sale la canción nueva de Turf, "Voy dejando atrás", para la cual íbamos a hacer un video. Estábamos preparando un disco, teníamos todas las canciones demeadas y estábamos eligiendo productor, pero se paró todo por la cuarentena y ahora tenemos que esperar", concluye Levinton.

Cómo realizar las donaciones

Se recibirán donaciones desde este lunes y hasta el 18 de mayo, a través de la web www.conciencia.org/quilmesrock , por transferencia bancaria o por Mercado Pago. Para realizar una donación por transferencia bancaria, pueden hacerlo a: HSBC Bank Argentina SA. Suc 317 - Cuenta Corriente: 3173-21230/8. CBU: 1500068800031732123082 - Asociación Conciencia CUIT 30-61406003-0.

"La invitación es a colaborar con montos cerrados que serán divididos en partes iguales para bolsones que incluyen alimentos y artículos de limpieza e higiene y para becas para los trabajadores de la música que se traducirán en acompañamiento y formación a jóvenes en situación de vulnerabilidad. Los montos que se podrán seleccionar son de: $250, $500, $750 y $1500", aclara a través de un comunicado la organización del festival.