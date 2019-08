Taylor Swift presentó un nuevo adelanto de su álbum Lover

Taylor Swift, a una semana del lanzamiento de su nuevo álbum Crédito: AP

A la espera de la edición de su nuevo álbum, el próximo viernes, Taylor Swift acaba de publicar el video/lyric del tema que da nombre al disco, "Lover". Este es el cuarto adelanto del que será el séptimo álbum de la cantante norteamericana, del cual ya se dieron a conocer las canciones "ME!", "You Need to Calm Down", y "The Archer". Este video con la letra del tema a su vez es un adelanto del que será el clip oficial, que se lanzará la noche anterior a la edición del álbum, a través de YouTube.

Además, tres días después del lanzamiento de Lover (hasta aquí el álbum de mayor preventa en la plataforma Apple Music) Taylor actuará durante la ceremonia de los MTV Video Music Awards, en Nueva Jersey, en donde se consagró como la más nominada, junto a Ariana Grande (tienen diez nominaciones cada una), quien también forma parte de los artistas que subirán a escena. Como favoritos de la entrega de premios también aparecen Billie Eilish (con nueve nominaciones) y Lil Nas X (con ocho).