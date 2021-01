Bersuit Vergarabat cerró, con un homenaje a Maradona, la primera jornada del ciclo Atardeceres en Tecnópolis Crédito: Santiago Filipuzzi

Porque "para muestra alcanza un botón", Tecnópolis ofreció anoche un resumen de todo lo que tendrá su programación desde este jueves hasta el 16 de febrero.Atardeceres en Tecnópolis, con la consigna "reencuentros cuidados", es la serie de actividades que muestra la cultura en su diversidad de expresiones, como ocurrió anoche, en la explanada principal del predio, sobre un escenario custodiado por el famoso dinosaurio que ven todos aquellos que pasan a diario por la Avenida General Paz y, al otro lado, una gigantografía de Manuel Belgrano, que ilustra la pantalla de la señal Pakapaka.

Filosofía, chamamé, bloques de percusión, tango, coreografía circense, humor para grandes y chicos, rock con iconografía futbolera y beat box con bailes de hip hop. Los nombres irán cambiando semana tras semanas, con espectáculos de domingo a jueves, pero la diversidad cultural estará plasmada con esa variedad, que se vio ayer, mientras atardecía.

Anoche, cada una de esas expresiones tuvo nombre y, a veces, apellido. Como Chango Spasiuk, que aportó una cuota del chamamé y que tocará el 16 de este mes, sobre ese mismo escenario. Un grupo integrado por un cuarteto clásico de cuerdas junto a un bandoneón hizo una selección de obras de Astor Piazzolla. El Choque Urbano impuso su set electrónico desde su proyecto absolutamente percusivo y unplugged. La Arena Circo con la Troupe de Gerardo Hochman mostraron destrezas en altura. El grupo Urraka sonorizó objetos reciclados y apeló al humorismo para su performance. Y la actuación de Milo Moya fue una clase magistral de beat box.

Darío Sztajnsrajber hizo la introducción al ciclo Tec Conversa, donde cada jueves, con distintos invitados, hablará de la "deconstrucción". Y Bersuit Vergarabat llevó, para el cierre de esa jornada de apertura, un breve set de tono futbolero, todo un guiñó a la muestra fotográfica del archivo de la agencia de noticias Télam dedicada a Diego Maradona.

Todos los lunes, desde la página web de Tecnópolis se renovará la agenda de actividades programadas para los cuatro atardeceres siguientes (es decir: de jueves a domingo). No se podrá acceder sin la entrada previa que habilita el acceso a un solo sector de los cuatro que habrá. Cada zona es independiente, con sector de actividades, estacionamiento, gastronomía y sentido de circulación única. En la zona dedicada al público infantil la capacidad se limita a 200 personas. Pero el número se duplica ya que habrá dos funciones diarias. En el Arco, donde se realizarán los recitales, se admitirán hasta 400 visitantes, para un espacio de 13.000 metros cuadrados. Si llueve las actividades se suspenden.

"Venimos de haber transitado la experiencia de que aquí funcionó el parque sanitario [para pacientes con Covid-19], por eso los trabajadores y trabajadoras de Tecnópolis incorporamos el cuidado como parte de una dinámica interna. Cuando el 1° de diciembre egresaron los últimos tres pacientes comenzamos a trabajar en estos atardeceres", contó María Rosenfeldt, directora de Tecnópolis.

"La ideamos para febrero, pero pensando en todos esos jóvenes y niños que no tuvieron acceso al conocimiento, la cultura y el arte de manera directa y presencial, apuntamos a un esquema posible, dentro de este contexto. Obviamente, va a ser posible si tanto visitantes como artistas y nosotros entendemos que hay que respetar los protocolos, que no es posible hacerlo si no es cuidándonos", agrega.

Desde hoy, el predio tendrá distintas áreas temáticas. Quienes se registren y obtengan una entrada podrán hacerlo para cada una de esas zonas culturales, no para todo el parque. De este modo, se podrá llegar a más gente, ya que si bien el predio es muy grande, los protocolos exigen cantidades limitadas de asistentes.

Cada visitante podrá participar en dos o tres actividades de cada atardecer. Tierra de Dinos es la zona pensada para los más chicos. Además de participar en un taller de paleoarte a cargo del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, también verán un espectáculo musical que, según el día, podrá ser de La Flauta Mágica, Laberinto Masticable, Koufequin, Anda Calabaza, Hacelo Sonar, Mariana Baggio, Bigolates de Chocote, Dúo Karma, Valor Vereda y Vuelta Canela, entre otros.

Otro de los sectores ofrecerá cine al aire libre. Se trata de una coproducción de Tecnópolis con el INCAA y el Canal Encuentro.Gauchito Gil, de Fernando del Castillo; Gilda, de Lorena Muñoz; Los años del Tiburón, de Daniel Rosenfeld y largometrajes de Pino Solanas restaurados por el Plan Recuperar de DAC y GOTIKA son algunos de los títulos programados.

Los sábados, Pakapaka llevará El show de Zamba y Nina, transformado en una propuesta audiovisual e interactiva para jugar y bailar; y los domingos habrá cine para chicos.

En el escenario del Arco, donde anoche se realizó la apertura, se podrán escuchar las charlas de Sztajnsrajber junto a sus invitados y ver shows de stand up y conciertos de Chango Spasiuk, La Chicana, Bruno Arias, La Delio Valdez, La Bomba de Tiempo, Santiago Vázquez y El Choque Urbano, entre otros. En esa zona del parque se encuentra la muestra dedicada a Maradona.

"Este sector de la cultura viene muy golpeado del último año y ésta es, también, una manera de brindar trabajo a técnicos, trabajadores de la cultura y artistas", acota Rosenfeldt.

En la zona del Galpón Joven habrá talleres de breaking, hip hop, house, locking, arte callejero, graffitti, stencil, impresión tipográfica, freestyle, beat box y encuentros de percusión. Además, estará abierta la pista Skatepark, con DJ en vivo.

"No es el Tecnópolis que todos conocimos -aclara Rosenfeldt-. Es una nueva manera de vivir la experiencia. Y ojalá que sirva para demostrarnos que es posible si incorporamos el cuidado. La incertidumbre es parte del hacer, esta tiene un umbral muy alto. Por eso, dispusimos de cuatro espacios con diversidad. Nos gustaría tener la posibilidad de hacer la mega muestra que no se pudo hacer en 2020, y que ocupa todo el espacio, completo. Pero, por otro lado, la pandemia nos deja un aprendizaje. Quizá el Tecnópolis que fue ya no vuelva, porque creo que tiene ser la expresión de lo que nos pasa como sociedad. Ese es el Tecnópolis que, cuando podamos, tenemos que construir juntos".

