El video con el que Tini anunció la suspensión de su show del viernes

La cuenta regresiva para FUTTTURA, el esperado festival de Tini Stoessel, tuvo un giro inesperado. A pocas horas del show de apertura en Tecnópolis, la artista confirmó que el recital previsto para este viernes 24 de octubre deberá reprogramarse para el lunes 27, debido a las condiciones meteorológicas adversas. La noticia, que sacudió a sus fanáticos, fue oficializada primero por la productora del evento y luego por la propia Tini, que compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales.

La empresa Ake Music, responsable de la organización, explicó la decisión a través de un comunicado: “Con el objetivo de preservar la seguridad y el bienestar del público, de los artistas y de todas las personas involucradas en la producción del evento, debido a la previsión de condiciones meteorológicas adversas, lamentablemente nos vemos obligados a reprogramar el show del día 24 de octubre al día 27 de octubre en Tecnópolis y a la misma hora”.

Tini informó la reprogramación del show

Minutos después, Tini usó sus historias de Instagram para hablar directamente con sus seguidores y expresar la tristeza que siente ante esta situación: “Con el corazón partido y mucha frustración, después de casi un año de preparativos para FUTTTURA, tener que informar que el primer show se pospone para el lunes 27 de octubre por condiciones meteorológicas adversas me pone extremadamente triste”.

“Sé lo mucho que esperaron para este día, el esfuerzo inmenso que hicieron para poder estar acompañando y la ilusión tan grande que teníamos de vernos mañana. Este tipo de situaciones me exceden completamente, no puedo hacer nada más que entender que es por el bien y la seguridad de todos. Ojalá esta historia hubiese sido distinta. Lxs amo con toda mi vida”.

El mensaje de Tini tras anunciar que su show se trasladó al lunes 27 de octubre (Fuente: Instagram/@tinistoessel)

Pero no se quedó solo en palabras escritas. Poco después, Tini decidió grabar un video en el que, entre lágrimas y visiblemente angustiada, se dirigió a su comunidad de fans. “Quiero decirles que no saben cuánto lamento tener que haber informado esto. Sé el esfuerzo enorme que hicieron para estar mañana y la ilusión tan grande que teníamos todos de vernos. Me pone muy triste, pero no puedo hacer nada”, expresó con la voz quebrada. “Los amo y nos vemos el lunes, el sábado y en las funciones que siguen. Lloro porque estaba muy ilusionada por verlos. Los amo mucho”, agregó, sin poder contener la emoción.