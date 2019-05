The Cure celebra los 30 años de Disintegration con un show en vivo por YouTube

Robert Smith sigue de gira

"Queremos celebrar el aniversario de este álbum tan especial con todos ustedes. Y recuerden: este disco fue mezclado para ser reproducido en volumen alto. ¡Así que suban el volumen!" Con este comunicado, Robert Smith anunció que el quinto show del ciclo de conciertos que The Cure ofrecerá en Australia, el próximo 30 de mayo, para festejar las tres décadas de lo que para muchos es su obra cumbre, Disintegration, será transmitido en vivo a través de Facebook y YouTube .

Luego de un 2018 en el que The Cure fue homenajeado aquí y allá por sus 40 años de vida-con un único, emotivo y multitudinario concierto en el Hyde Park-, la banda tiene este año programada una extensa gira (con un show como cabeza de cartel del emblemático festival británico Glastonbury incluido), que este mes aterrizará en formato residencia en la Ópera de Sydney.

La performance será dirigida por el cineasta británico Nick Wickham, amigo de la banda, quien ya se encargó de filmar conciertos para Beyoncé, Madonna, U2, Red Hot Chili Peppers y los mismos The Cure, entre otros.

El álbum, editado el 2 de mayo de 1989, incluye clásicos de la banda como "Lullaby", "Pictures of You", "Lovesong" y "Fascination Street", entre otros y es considerado por el mismo Robert Smith como una de sus obras mejor acabadas. "En ese entonces creía que los treinta años [que cumplió durante la grabación de ese disco, en 1989] era un número importante, pero después me di cuenta de que estaba equivocado", le dijo a La Nacion en 2013, días antes de presentarse junto a su banda por segunda vez en el país. "Pensaba que me iba a suceder una especie extraña de transformación. Eso ayudó también a que sea un gran disco. Estoy contento de cada álbum que hice, intenté hacer cosas diferentes en cada uno de ellos. Todos tuvieron el mismo espíritu que Disintegration, aunque ninguno haya tenido el mismo impacto. Por querer hacer algo distinto todo el tiempo fuimos muy criticados y de manera injusta. Nunca quise hacer la segunda y la tercera parte de Disintegration. Hacerlo una vez ya fue suficiente."

Robert Smith decidió este año salir definitivamente de su cueva y tras anunciar que la banda volverá a editar un disco con canciones nuevas que llegaría en octubre (el primero desde 2008), el mes pasado el músico aseguró que el trabajo sonará "oscuro" e "increíblemente intenso".

" Estuvimos en el estudio donde se grabó "Bohemian Rhapsody". Es un gran estudio en el medio de la nada. Tocamos y tocamos durante tres semanas. Y el resultado está buenísimo. Se qué todos dicen lo mismo. Pero realmente (las canciones) están geniales", confió Smith, quien además contó que grabaron 19 canciones, pero que no todas entrarán en el disco.

"Son muy oscuras e increíblemente intensas. Las canciones duran como 10 o 12 minutos. Grabamos 19 temas, así que no tengo idea qué hacer ahora. Algunos decían de hacer un disco triple. Pero me niego. Elegiré seis o tal vez ocho temas y lo editaremos como un álbum simple. Pero creo que nuestros fans más hardcore van a estar encantados. Y probablemente harán enfurecer a todos los demás. A mi edad, aún soy fatalista y melancólico".