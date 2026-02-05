Nelson, el padre multimillonario de Nicola Peltz, rompe el silencio sobre la disputa familiar de los Beckham

En el último mes una de las familias más reconocidas e influyentes del mundo del espectáculo y el deporte afrontó un escándalo interno que escaló a nivel internacional. ¿Quiénes? Los Beckham. Según trascendió, Brooklyn no solo “se separó” de sus padres, David y Victoria, sino también de sus tres hermanos, Romeo (con quien habría surgido un conflicto puntual), Cruz y Harper. Ahora, fue el padre de Nicola Peltz, Nelson Peltz, quien rompió el silencio sobre la escandalosa relación entre su yerno, Brooklyn Beckham, y sus padres.

El magnate de 83 años participó de una sesión de preguntas y respuestas en un evento, en Florida, el martes y, al consultarle sobre Nicola, respondió con sentido del humor: “¿Ha salido mi familia en la prensa últimamente? No me he dado cuenta en absoluto”, ironizó el multimillonario inversor.

Las rispideces entre suegra y nuera comenzaron con los preparativos del casamiento y se hicieron evidentes durante la fiesta de boda Instagram @nicolaannepeltzbeckham

Peltz afirmó que, ante la escalada internacional de comentarios sobre el vínculo entre su hija y Victoria Beckham, decidió darle algunas recomendaciones a su familia sobre cómo afrontar los conflictos internos: “Mi consejo es que se mantengan alejados de la prensa”, afirmó.

“Mi hija y los Beckham son otra historia, y eso no es para cubrirlo hoy”, agregó. “Pero les diré que mi hija es genial, mi yerno Brooklyn es genial y espero que tengan un matrimonio largo y feliz juntos”.

La disputa familiar de los Beckham dio un giro explosivo el mes pasado después de que Brooklyn compartiera una dura declaración atacando a sus padres —su padre, David, de 50 años, y su madre, Victoria, de 51— a través de sus redes sociales. Brooklyn, de 26 años, aseguró que no tenía intenciones de reconciliarse con su familia e incluso acusó a sus padres de intentar destruir su matrimonio con Nicola. Además, en su descargo en redes sociales, Brooklyn señaló que su madre bailó “inapropiadamente” con él en su boda de 2022.

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz renovaron sus votos de amor en Nueva York en agosto de 2025, a tres años de su boda Instagram @nicolaannepeltzbeckham

Desde entonces, los hermanos de Brooklyn —Romeo, de 23 años, y Cruz, de 20, y su hermana Harper, de 14— se mostraron muy unidos a sus padres, y recientemente se mostraron públicamente en familia para apoyar una distinguida condecoración que Victoria recibió del gobierno francés durante la Semana de la Moda de París.

Apenas unas horas después de la salida familiar de los Beckham, Nicola publicó un romántico video junto a Brooklyn en TikTok al ritmo de “Yellow”, de Coldplay. “Te amo, Brooklyn Beckham”, escribió en el video.

¿De dónde nació el conflicto entre los Beckham?

El 30 de marzo de 2025, David Beckham celebró sus 50 años en Miami y ni su hijo Brooklyn Beckham ni su nuera Nicola Peltz asistieron Instagram @victoriabeck

Los primeros rumores de tensiones familiares surgieron en 2022 en el marco de la boda entre Brooklyn y Nicola Peltz. Según algunas versiones, Victoria Beckham se habría metido demasiado en la organización del enlace y sus decisiones habrían sido contrarias a las de su nuera. Si bien se habló de una mala relación entre ambas, a lo largo de los años buscaron disipar los rumores. Pero, el 30 de marzo de este año, cuando el exjugador del Manchester United celebró por adelantado su cumpleaños número 50 en Miami y todos sus hijos estuvieron presentes, a excepción de su primogénito y su nuera, se encendieron todas las alertas.

Según circuló, además, hubo otro conflicto que sumó tensiones y esta versión lo tiene a Romeo como uno de los protagonistas, ya que el joven comenzó a salir con la DJ británica Kim Turnbull, quien habría tenido un romance con Brooklyn en el pasado, aunque ellos lo negaron. Esto a él no le simpatizó nada y hasta se dijo que dudaba de las intenciones de la joven hacia su familia. Aunque la pareja se separó, la mala relación entre los hermanos no se reparó; al contrario, se extendió al resto de la familia, al punto tal que el joven matrimonio decidió seguir con su vida lejos de todos.