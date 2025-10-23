Tini en Tecnópolis: se reprogramó el show que la cantante iba a brindar este viernes

Tini Stoessel se prepara para sorprender a sus fanáticos con Futttura, el festival que planea repasar los momentos más icónicos de su carrera. Sin embargo, el pronóstico anticipa mal tiempo y el show de este viernes 24 de octubre se reprogramará para el próximo lunes 27.

La producción del evento informó la decisión a través de un comunicado: “Con el objetivo de preservar la seguridad y el bienestar del público, de los artistas y de todas las personas involucradas en la producción del evento, debido a la previsión de condiciones meteorológicas adversas, lamentablemente nos vemos obligados a reprogramar el show del día 24 de octubre al día 27 de octubre en Tecnópolis y a la misma hora”.

Tini reprogramó su primer show en Tecnópolis

“Las entradas del día viernes 24 de octubre tendrán validez para el día lunes 27 de octubre sin necesidad de cambio. En caso de no poder asistir el día 27, se podrá pedir la devolución del dinero en info@fullticket.com", aclaró la productora.

“Agradecemos la comprensión y el acompañamiento de todos. Para más información, pueden ingresar a www.fullticket.com”, cierra el comunicado.

El comunicado oficial de la reprogramación del festival de Tini

Diseñado como una experiencia inmersiva de jornada completa, Futttura permitirá a los fanáticos recorrer todas las etapas de la carrera de Tini Stoessel, desde sus primeros pasos en el pop latino hasta sus exploraciones más experimentales. La artista adelantó que el espectáculo contará con múltiples escenarios, actividades interactivas para los fans y un despliegue técnico sin precedentes. Además, aseguró que cada función será única, con variaciones en el repertorio y sorpresas especiales que harán que cada fecha del festival sea inolvidable.

Cuando se abren las puertas de Futttura

Las puertas del festival se abrirán a las 13

La apertura de puertas será a las 13 en Tecnópolis, permitiendo a los fanáticos disfrutar de las actividades previas al show con tiempo suficiente. El espectáculo comenzará a las 21, ofreciendo una larga jornada de música y entretenimiento.

Cómo llegar a Futttura en colectivo

Los fanáticos que planeen asistir al festival en Tecnópolis podrán hacerlo cómodamente en colectivo, utilizando varias líneas que tienen parada cercana al predio. Por lo que destacó la publicación que compartió Tini Stoessel en sus redes sociales con información general del evento, las líneas disponibles son: 21, 28, 110, 111, 112, 117, 127, 140, 175 y 176.

Cómo ingresar a Futttura

El ingreso peatonal a Tecnópolis será por la calle San Juan Bautista de la Salle

El acceso peatonal al festival será por Juan Bautista de La Salle 4500, punto desde el cual los fanáticos podrán ingresar a la zona previa de actividades antes del inicio del show. Esta área permitirá disfrutar de diversas experiencias y sorpresas mientras esperan que comience el espectáculo.

El ingreso al estacionamiento estará disponible por Av. de los Constituyentes 2100 y Zufriategui 4854. Es fundamental recordar que el estacionamiento debe abonarse previamente de forma online, con toda la información y opciones de pago disponibles en fullticket.com, asegurando así un ingreso ágil y organizado.

Medio de pago en Futttura: tarjeta cashless

Durante el festival, todas las compras dentro del predio se realizarán exclusivamente mediante tarjeta cashless. Este sistema permite efectuar pagos de forma rápida y segura a través de una tarjeta de proximidad, garantizando mayor comodidad y agilidad para los asistentes. Según se dio a conocer, la tarjeta cashless será el único medio de pago disponible durante el evento.

Dónde ver online Futttura

Tras agotar todas las fechas de su esperado festival Futttura en Tecnópolis, Tini Stoessel anunció que su espectáculo podrá disfrutarse de manera gratuita y desde cualquier lugar del mundo. Esta transmisión online representa una gran oportunidad para los fanáticos que no consiguieron entradas o que viven en el exterior, quienes podrán vivir la experiencia completa sin moverse de sus casas.

El streaming será conducido por el equipo de Rumis a través del canal La Casa.

El recital de Tini se podrá ver online

La cantante confirmó que el show estará disponible a través de YouTube, específicamente en el canal de streaming La Casa, garantizando acceso global y sin costo. Según informaron en las redes oficiales, la cobertura se realizará desde las 16 hasta las 20, permitiendo a los espectadores disfrutar de todo el evento desde la comodidad de sus hogares.

Aunque las primeras siete fechas de Futttura ya se encuentran agotadas, los fanáticos todavía tienen la oportunidad de conseguir entradas para la última función, que se realizará el 15 de noviembre. Esta fecha final representa una última chance para disfrutar del espectáculo de Tini Stoessel en Tecnópolis, viviendo una experiencia única y completa antes de que cierre el festival.