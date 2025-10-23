Futttura en Tecnópolis: horarios, entradas y todo lo que hay que saber del festival de Tini Stoessel

Tini Stoessel se prepara para deslumbrar a sus fanáticos con Futttura, un festival que busca repasar todas las etapas de su carrera. La cantante argentina anunció meses atrás que regresaría a los escenarios en 2025 con un espectáculo innovador, que promete desarrollarse a lo largo de todo un día y combinar tres escenarios en simultáneo, ofreciendo así una experiencia única que recorrerá los momentos más importantes de su trayectoria. En esta oportunidad, se presentará con ocho shows en Tecnópolis entre octubre y noviembre de 2025, y es fundamental contar con toda la información necesaria para disfrutar al máximo del evento.

Diseñado como una experiencia inmersiva de jornada completa, Futttura permitirá a los fanáticos recorrer todas las etapas de la carrera de Tini Stoessel, desde sus primeros pasos en el pop latino hasta sus exploraciones más experimentales. La artista adelantó que el espectáculo contará con múltiples escenarios, actividades interactivas para los fans y un despliegue técnico sin precedentes. Además, aseguró que cada función será única, con variaciones en el repertorio y sorpresas especiales que harán que cada fecha del festival sea inolvidable.

Tini Stoessel regresa a los escenarios con ocho shows en Tecnópolis (Captura: Instagram @tinistoessel)

Cuando se abren las puertas de Futttura, el festival de Tini Stoessel

La apertura de puertas será a las 13:00 horas en Tecnópolis, permitiendo a los fanáticos disfrutar de las actividades previas al show con tiempo suficiente. El espectáculo comenzará a las 21:00 horas, ofreciendo una larga jornada de música y entretenimiento.

La apertura de puertas será a las 13:00 horas, con el show comenzando a las 21:00 (Foto: Instagram @latriplete____)

Cómo llegar a Futttura en colectivo

Los fanáticos que planeen asistir al festival en Tecnópolis podrán hacerlo cómodamente en colectivo, utilizando varias líneas que tienen parada cercana al predio. Por lo que destacó la publicación que compartió Tini Stoessel en sus redes sociales con información general del evento, las líneas disponibles son: 21, 28, 110, 111, 112, 117, 127, 140, 175 y 176.

(Foto: Instagram @latriplete____)

Por dónde ingresar a Futttura

El acceso peatonal al festival será por Juan Bautista de La Salle 4500, punto desde el cual los fanáticos podrán ingresar a la zona previa de actividades antes del inicio del show. Esta área permitirá disfrutar de diversas experiencias y sorpresas mientras esperan que comience el espectáculo.

El ingreso peatonal es por Juan Bautista de La Salle 4500 (Foto: Instagram @latriplete____)

El ingreso al estacionamiento estará disponible por Av. de los Constituyentes 2100 y Zufriategui 4854. Es fundamental recordar que el estacionamiento debe abonarse previamente de forma online, con toda la información y opciones de pago disponibles en fullticket.com, asegurando así un ingreso ágil y organizado.

El estacionamiento se paga previamente online (Foto: Instagram @latriplete____)

Medio de pago en Futttura: tarjeta cashless

Durante el festival, todas las compras dentro del predio se realizarán exclusivamente mediante tarjeta cashless. Este sistema permite efectuar pagos de forma rápida y segura a través de una tarjeta de proximidad, garantizando mayor comodidad y agilidad para los asistentes. Según se dio a conocer, la tarjeta cashless será el único medio de pago disponible durante el evento.

Todas las compras dentro del festival se realizarán mediante tarjeta cashless (Foto: Instagram @latriplete____)

Elementos prohibidos en Futttura

Para garantizar la seguridad y el buen desarrollo del festival, está prohibido ingresar al predio con ciertos objetos. Entre ellos se encuentran computadoras personales, fuegos artificiales, bengalas, selfie sticks, comida y bebidas, equipo de mate, y camisetas de países o clubes, entre otros. La recomendación es consultar la lista completa antes de asistir para evitar inconvenientes en el ingreso.

El listado de elementos prohibidos para ingresar al predio (Foto: Instagram @latriplete____)

Dónde ver online Futttura

Tras agotar todas las fechas de su esperado festival Futttura en Tecnópolis, Tini Stoessel anunció que su espectáculo podrá disfrutarse de manera gratuita y desde cualquier lugar del mundo. Esta transmisión online representa una gran oportunidad para los fanáticos que no consiguieron entradas o que viven en el exterior, quienes podrán vivir la experiencia completa sin moverse de sus casas.

El streaming será conducido por el equipo de Rumis a través del canal La Casa

La cantante confirmó que el show estará disponible a través de YouTube, específicamente en el canal de streaming La Casa, garantizando acceso global y sin costo. Según informaron en las redes oficiales, la cobertura se realizará desde las 16:00 hasta las 20:00 horas, permitiendo a los espectadores disfrutar de todo el evento desde la comodidad de sus hogares.

Aunque las primeras siete fechas de Futttura ya se encuentran agotadas, los fanáticos todavía tienen la oportunidad de conseguir entradas para la última función, que se realizará el 15 de noviembre. Esta fecha final representa una última chance para disfrutar del espectáculo de Tini Stoessel en Tecnópolis, viviendo una experiencia única y completa antes de que cierre el festival.