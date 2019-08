Tras una década, Lindsay Lohan vuelve a la música con un sugestivo single

La actriz estrenará en breve una canción de su autoría Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de agosto de 2019 • 14:59

Alejada de los escándalos que protagonizó en años anteriores, Lindsay Lohan vuelve al ruedo, pero no será ni en la pantalla grande ni en la televisión. La actriz regresa al mundo artístico apostando a su faceta musical, con el estreno de "Xanax", su nueva canción.

Según informa el portal E!, la actriz presentará en breve un tema musical de su autoría, once años después del estreno de "Bossy", su último single. Por otro lado, ya se conocieron los primeros 30 segundos de la nueva pista musical, en una exclusiva de una radio de Dubai.

En The Kris Fade Show, un programa emitido en la radio Virgin Dubai, el conductor Kris Fade dio a conocer el fragmento del nuevo tema de Lohan. "He escuchado la canción y es increíble. Realmente me gusta, y no lo digo por que sea Lindsay, creo que eso es realmente genial porque hay un mensaje detrás del tema. Habla de la ansiedad y la presión, y también de ser cuidadoso con uno mismo", dijo el presentador antes de que sonara el adelanto, dando a entender que se trata de una pieza muy autoreferencial.

Tras alcanzar el éxito en la pantalla grande, las adicciones hicieron que Lohan viera su carrera en picada. En 2014, decidida a tomar algo de distancia de algunas relaciones tóxicas que la rondaban, se instaló en Londres para protagonizar una obra de teatro y, tras algunas erráticas apariciones públicas, en 2018 se mudó a la isla griega de Mykonos para abrir su propio club de playa y protagonizar un reality show sobre su nueva vida.

En el breve fragmento se pueden escuchar algunas frases de la letra de la nueva canción, que dice: "¿Te gustaría sentarte a mi lado? Cuando me besas, no puedo respirar. Trato de alejarme de ti, pero me gustas mucho".

A fines de mayo Lohan ya había dado algunas pistas de su retorno musical en su Instagram: subió algunas fotos en un estudio de grabación, donde se la ve concentrada frente al micrófono. También, en junio su representante le dijo a Page Six que la protagonista de Chicas pesadas "lanzaría nueva música en unos meses".

La actriz también tiene en su haber dos álbumes musicales anteriores: Speak, de 2004, con los singles "Rumours" y "Over", y A Little More Personal (Raw), de 2005.

Durante el último año, la protagonista de la famosa película Juego de Gemelas, se desempeñó como jurado en el programa de talentos Masked Singer Australia, y su participación volvió a abrir las puertas de su carrera musical de forma inesperada. La compañía discográfica Republic Records, le ofreció un contrato y actualmente continúa grabando nuevas canciones.

Aunque aún no se conoce la fecha exacta en que se podrá escuchar completo este nuevo single, su representante dijo que será "realmente muy pronto".