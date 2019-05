Vanesa y Abel grabaron "Con el aire", un hit que ya tuvo tres millones de reproducciones y que en breve estrenará el video que la dupla acaba de filmar en Buenos Aires

Gabriel Plaza 3 de mayo de 2019

Hace quince años Vanesa Martin estaba tocando todas las semanas en el circuito de bares para los cantautores de Madrid, y en ese momento se dio cuenta que la aventura iba en serio. Había salido de Málaga con su guitarra y nada más. Se recuerda llevando su demo a directores de festivales y municipios para actuar en la celebración del Día de la mujer o las fiestas populares. Haciendo el camino solitario, el mismo camino que habían hecho anteriormente artistas como Pedro Guerra y Rosana.

Al principio fueron cinco personas, después treinta, después trescientas. Sus canciones desataron un boca a boca imparable que llegó a oídos de los directores de los grandes sellos. "Fue la gente la que me hizo dar cuenta que podía dedicarme a esto", reconoce Vanesa Martin, uno de los grandes fenómenos populares de la música española. Incluso a la par de colegas como Rosalía.

Con el álbum Todas las mujeres que habitan en mí (2018), la malagueña consiguió que sus últimos tres discos alcanzaran el número 1 en la lista de ventas a la semana de su lanzamiento. Pasó en 2014 con el álbum Crónica de un baile y en 2016 con Munay. En medio de todo eso, editó un libro de poemas llamado Mujer océano (2016), que agotó cuatro ediciones. Sin embargo, lo único que extrañaría de este medio no son los conciertos ni la popularidad, sino escribir canciones.

"Hay gente que dice que se moriría sin estar en el escenario. A mí me encanta el contacto en vivo con el público, pero creo que no podría hacer esto toda la vida sino pudiera escribir mis canciones".

Backstage del video que Abel Pintos y Vanesa Martin registraron esta semana en Buenos Aires

Por su prosa recibió elogios de Joaquín Sabina y le llegaron encargos de temas para íconos de la música hispana como Raphael. "El día que mis padres escucharon mi canción grabada por Raphael empezaron a respetarme". En el momento ríe franca con ese aire andaluz de tierra y sol. Segundos después cuenta que la primera vez que escuchó su tema "Cada setiembre" grabado por Raphael no pudo parar de llorar.

"No siempre me pasa cuando escribo canciones para otro, pero quería meterme en su piel. Me inventé una historia de cómo sería ese Raphael volviendo a su casa un día después de la gira. Es un artista que admiro y tiene una capacidad de trabajo brutal. Es muy responsable. Por el tipo de vida pensé: ¿cuantas cosas no habrá vivido del día a día?. Entonces hice una canción que hablaba de eso".

En medio del tour que está realizando por su país se tomó un avión para promocionar el concierto del 7 de junio en el estadio Luna Park y una gira nacional por las ciudades de Rosario, Córdoba, Mendoza, Salta y Tucumán. Hace cinco años la artista vino por primera vez a Buenos Aires y ya está saboreando la consagración. El año pasado agotó dos funciones en los teatros Ópera y Gran Rex. "De alguna manera estar tan lejos de mi país y que la gente vaya a verte a los conciertos y vaya creciendo el número de gente que escucha tu música es muy inspirador. No me cuesta volver a empezar. De hecho bromeo con la idea de venirme a vivir aquí a Palermo y estar una temporada".

El público de aquí demanda letras, contenido, historias. Quiere que les cuentes cosas

Sabina le dijo hace poco que le hacía recordar sus comienzos en Buenos Aires. "Ojalá tuviera una carrera como la del maestro", suspira. Las canciones de Vanesa Martin que mezclan el pop español con la balada y un fraseo de aires flamencos, se están empezando a encargar de trazar un puente afectivo con este país. "El público de aquí demanda letras, contenido, historias. Quiere que les cuentes cosas. No se conforma con una canción que sea bonita y no diga nada. Quiere chicha, como se le dice allá".

En esta visita de cuatro días estuvo grabando el video del tema "Con el aire", la historia de una pareja que se respeta, se ama, se aleja y que vuelve a quererse. El otro protagonista es el cantante y compositor Abel Pintos . La fórmula de la dupla funcionó tan bien que la canción tuvo tres millones de escuchas en Youtube. "Con Abel nos conocíamos de vernos en diferentes lugares pero nunca nos habíamos sentado a charlar. Una vez en una cena pudimos conversar y nos dimos cuenta que teníamos muchas cosas en común. A nosotros ha sido la gente la que nos ha posicionado, porque hacemos un tipo de música que no encaja en un solo sitio. Al principio eso me frustraba. Ahora agradezco esa libertad".

Vanesa tiene una personalidad decidida y un espíritu independiente que la impulsó a dejar su vida en Málaga y llegar a Madrid sin conocer a nadie para buscar su destino musical. Se lo debe a sus musas: Lola Flores, Chavela Vargas, Alaska (ícono de la movida española de los ochenta), Frida Khalo, su madre y abuela, que aparecen en el video de "Inventas", el corte de su último disco.

"Todas tienen en común que son mujeres fuertes, transgresoras, cuidadoras, independientes y con una fortaleza vital por encima de la media. También fueron adelantadas a su tiempo, mujeres socialmente independientes con voz y voto, y con una personalidad arrolladora. Eso me ha influído. Así como mi madre y mi abuela son mis cimientos. Tengo mucho que ver con todas ellas".

Vanesa va a su aire, en medio de la popularidad que puede marear a cualquiera. " Mis padres me han enseñado a luchar por lo que quiero. Luchar sin ansiedad y ser paciente. Respetar lo que tenga alrededor. Mi padre siempre me decía: "Tú a tu calle y en tu calle la mejor, pero en tu calle".

-El cancionista tiene mucho de cronista, ¿qué ves en tu calle y en este tiempo, a tu alrededor?

-Veo que estamos como saturados de tanto estímulo, de tanta prisa, de tan rápido que corre el tiempo, y del móvil. Estamos dejando pasar la vida por delante y hay quien intenta rivalizar en vez de conciliar, en vez de tender la mano y mirarnos. Es importante escucharnos. Hay que pedir perdón cuando nos equivocamos y hay que sentarse un poco y degustar el aquí y el ahora, porque la vida se vive una vez y es fugaz.

El otro día, en uno de sus viajes, estaba viendo el documental sobre Rubén Blades donde hablaba de sus canciones y se empezó a preguntar cuantos temas había compuesto. En ese momento se dio cuenta del largo camino recorrido. "Me sorprendí. Debo tener como unas 150 compuestas entre las grabadas y las que no están en los discos".

-¿Ya pudiste descifrar cuál es la conexión de la gente con tus canciones?

-Me encantaría saberlo. Solo canto desde mi verdad y de interpretar la vida que ocurre a mi alrededor. Son canciones que pueden adaptarse a la vida de cualquiera. Cada uno se puede sentir que lo vivió y tener esa sensación de que le están hablando. Me gusta dejar abiertas las canciones para que cada uno le pueda poner el sello de su propia historia.