Volvió, de manera virtual, el festival del rock argentino y la cerveza

León Gieco y Leo García hicieron uno de los duetos estelares de la primera noche de festival

Reinventarse es un expresión que vienen sonando mucho en estos tiempos, cuando cada vez más cosas resultan efímeras y muchos paradigmas, sobre todo algunos que tiene que ver con el entretenimiento y la comunicación, quedan viejos. La pandemia de coronavirus y la situación de cuarentena permitió que algunas cosas se reinventaran e, incluso, se resignificaran. Uno de estos casos es el del Festival Quilmes Rock , que regresó, pero de manera virtual.

Este fin de semana está ofreciendo dos transmisiones de más de cuatro horas cada una en la que revive su historia, arma una vidriera de lo nuevo, y se une a una iniciativa solidaria. "En este regreso del gigante -decía Bebe Contepomi en la apertura del festival, poco después de las 18 del sábado-: Las pastillas del Abuelo". Así, con cada músico desde su lugar (casa, home estudio, sala de ensayo) abrieron el festival con el tema "Más lejos". La edición y el sonido, impecables.

Por supuesto que esta parte -la de los músicos- no fue en vivo. Cada banda tuvo un set que grabó y luego editó minuciosamente. Pero eso no es un punto en contra ya que ninguno de los festivales musicales o los teletones televisivos que se emiten desde el comienzo de la cuarentena, tienen shows musicales en vivo. El formato, por esto días, de una edición previa es el que manda. Y la clave del éxito de una transmisión consiste en contar con buen material, que es lo principal, y saber matizarlo para no caer en mesetas de varias horas (esta primera jornada del Quilmes fue de más de cuatro horas y restan otras cuatro previstas para mañana, desde las 18). Saber alternar las grabaciones nuevas, el material de archivo, que en algunos casos es muy bueno, y una conducción ágil para darle buen ritmo al festival. El hecho de que las presentaciones y las entrevistas fueran en vivo le dio esa agilidad que necesitan este tipo de emisiones. Incluso la extremadamente informal charla con Juanse, porque le puso el toque espontáneo que no se ha visto en otras emisiones de este tipo, desde el comienzo de la cuarentena.

En la conducción, Bebe Contepomi estuvo asistido por Marcelo Fernández Bitar, Ayelén Velazquez, Yamila Trautman y Lucía Wei He. Uno de los puntos del festival con el que los cinco insistieron fue el fin solidario de esta transmisión virtual. Los que quieran donar, si no lo han hecho ya, tienen este domingo una nueva oportunidad , simplemente escaneando el código QR que figurará en la pantalla, para acceder a la web de Asociación Conciencia .

Entre los momentos más destacados hay que mencionar la versión que Emmanuel Horvilleur hizo de "19", con su banda, y Gustavo Santaolalla , con su versión acústica y a la vez poderosa de "Ando rodando", uno de sus hits de los setenta. La reunión de Indios con Goyo Degano , de Bándalos Chinos, para "Tardes de melancolía" y "Será", probablemente el mejor momento del primer día del festival.

También se destacaron Estelares junto al español Leiva y algunas sorpresas, como dos de los temas más conocidos de Los Tipitos , "Flor negra" y "Silencio", que la banda tocó con Lito Vitale de invitado. Lo singular fue que Lito no tocó teclados sino batería. León García compartió uno de sus temas más recientes, "Pasará, pasará", junto a León Gieco . Y Vicentico , encargado del cierre de esta primera jornada, con su tema "Solo un momento".

Pasado presente y futuro fue una de las consignas. Por eso, también se escucho lo nuevo y lo que está por venir. Celli (ex Salvapantallas) aportó "Sincero" desde su proyecto Reset. Barbarita Palacios cantó "Sueño de piedra lunar", de su próximo disco. Ministerio de Energía hizo un mix de su tema "Cuando es real" con "Qué hago en Manila", de Virus. Barbi Recanati interpretó "Teoría espacial". Y Julieta Rada entregó una bellísima "Sencillo".

De los arcones del rock

El festival virtual también tuvo momentos para la nostalgia. La primera edición en la que participó Ciro (2011) no como frontman de Los Pijos sino con su proyecto personal, Ciro y Los Persas . Cantó "Vas a bailar". De estos archivos también salieron temas muy poderosos, como "Magia veneno", del show que dieron los Catupecu Machu en el Estadio de River, del festival de 2012, con German Daffunchio, como invitado. Y "Cerca de la revolución", de la actuación de Charly García de 2008 con Juanse como invitado.

A conciencia

Lo recaudado tiene dos fines. Convoluntariado es una campaña que busca acompañar a las familias que más lo necesitan a través de la donación de bolsones de alimentos, artículos de limpieza y material educativo en barrios en los que Asociación Conciencia implementa programas a lo largo de todo el año. El otro fin es acompañar a trabajadores del rubro de la música. Recibirán becas y éstos, a cambio, pondrán su tiempo y sus saberes a disposición para capacitar y acompañar virtualmente a jóvenes que estén interesados en conocer profesiones, oficios y trabajos relacionados con la música.

