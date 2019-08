Wos, el campeón del rap local, lanzó un nuevo tema y explotaron las redes

Wos, el último campeón internacional de las batallas de rap, lanzó un nuevo single y en pocas horas tuvo millones de visitas Fuente: Archivo - Crédito: Soledad Aznarez

12 de agosto de 2019 • 00:01

Hace tres días, el rapero Wos lanzó en distintas plataformas su nuevo single llamado "Canguro". El tema explotó en las redes sociales y rápidamente se viralizó. Sólo en Youtube el video tuvo cerca de 4.5 millones de vistas. La explosiva canción define el perfil de este joven artista del hip hop. El mensaje social impregna la lírica de este tema, donde vuelve a desmarcarse de otros colegas más preocupados por retratar su éxito y la fama que alcanzaron gracias al trap.

En sus rimas Valentín Oliva, un pibe de barrio, criado en un ambiente artístico, saca una polaroid de la época que le toca vivir, entre la desigualdad, la represión policial y la falta de futuro para los jóvenes. "No para de toser trabajando doce horas / Cobra dos monedas al mes pa' mantener cuatro personas / Y no hables de meritocracia, me da gracia, no me jodas / Que sin oportunidades esa mierda no funciona / Y no, no hace falta gente que labure más / Hace falta que con menos se pueda vivir en paz", rapea con crudeza el joven Wos de 22 años, que mezcla rimas explosivas con un pulso bailable.

La nueva canción, adelanto de su primer disco y sucesora del single "Terraza", que lanzó hace cuatro meses, retrata el presente de este artista que no para de crecer desde que en 2017 sorprendió a la escena del hip hop local al ganar, con 19 años, el campeonato nacional de la Batalla de los Gallos, en el Luna Park.

Desde ese momento, Wos entró en la elite del rap local, pero a pesar de ser una estrella del circuito del hip hop y tener un millón de seguidores en sus redes sociales, sigue sonando tan real como cuando improvisaba rimas en las competencias de las plazas y tenía hambre de gloria.

Wos quiere abandonar de a poco los campeonatos de freestyle como hicieron colegas de generación como Duki y concentrarse en su camino solista. Mientras espera la defensa de su título que ganó frente al rapero mexicano Aczino, sigue creciendo en el vivo. Sorprendió con su participación en el tributo a Mercedes Sosa en la última entrega de los premios Gardel y en su última actuación en el festival Provincia Emergente. El chico con pasta de campeón sigue demostrando el poderío de sus rimas. Desde que debutó con su participación con Bonzai muestra que es un rapero diferente y no tiene miedo de contar lo que pasa a su alrededor.