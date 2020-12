Nacho Viale: "Fue Ámbar la que decidió estar en el programa"

Nacho Viale en Hablemos de otra cosa.

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de diciembre de 2020 • 17:29

El nieto de Mirtha Legrand , encargado hace años de la producción de sus programas, tuvo como última misión de 2020 uno de los sucesos televisivos del año: el reencuentro de la diva con su público. Después de nueve meses de estricto aislamiento, Mirtha pisó los estudios para sentarse en la mesa una vez más.

Dentro de las sorpresas, el programa contó con la visita de su bisnieta: "Fue Ámbar la que sugirió estar en el programa. Es casi una persona adulta, cumple 18 en marzo. Fue un shock para su madre, pero ella toma sus propias decisiones y sintió que tenía que estar ahí. Es un año sumamente difícil, pasamos muchos cumpleaños solos y quisimos dar un mensaje de unidad familiar. El objetivo para el año que viene es que Mirtha esté en pantalla y Juana también", afirmó el productor y contó que su hermana ya firmó contrato con Story Lab para 2021.

Nacho Viale en Hablemos de otra cosa. 02:33

Video

La entrevista con Pablo Sirvén para Hablemos de otra cosa tuvo lugar en las flamantes oficinas de la productora que dirige Viale junto a Diego Palacio. La política y la grieta no quedaron afuera de la agenda: "Este año nos trataron casi como criminales de guerra que nos íbamos a vivir a Uruguay y abandonábamos el barco por sentarnos a almorzar con el embajador. Lo único que hice fue actualizar los documentos de mis sobrinos, estamos todos viviendo acá y pasaron casi seis meses. Después también fui espía. Nos acusaron de haber usado policías de la Ciudad para custodiar la burbuja sanitaria de Mirtha. Y así mil cuentos más".

"Ya me río, antes me hacía mucha mala sangre. Muchos del Gobierno no vienen, se han bajado faltando horas o no les dan autorización y después tildan a Juana de ´conductora macrista´. Han venido Massa, Berni, Trotta y muchos otros no han contestado el teléfono. Alberto Fernández no quiso venir pero sí habló con Mirko", apuntó Viale.

Como último episodio hostil, esta semana el Sindicato de Choferes particulares hizo un reclamo en la puerta de la casa de Legrand por una supuesta deuda en concepto de aportes. Al respecto, Viale dijo que "fue una extorsión por parte de una agrupación que ni siquiera tiene personería jurídica".

Nacho Viale en Hablemos de otra cosa. 05:56

Video

Con fama de soltero codiciado de la farándula, Nacho VIale evita hablar de su vida privada con su abuela, aunque sabe por experiencia que es muy probable que Mirtha termine dando la información al aire.

Sin embargo, a punto de cumplir cuarenta, afirmó: "Ya senté cabeza, estoy tranquilo, no salgo tanto. No me siento tan responsable como para tener un hijo, no sé si estoy preparado para eso. De una manera egoísta siento que estoy en los próximos diez años más productivos de mi vida y quiero aprovecharlos, ser liviano".

Nacho Viale en Hablemos de otra cosa. 01:26

Video

Hablemos de otra cosa se emite los viernes a las 22 hs. por LN+ .

Conforme a los criterios de Más información