Oriana Sabatini habló de la boda de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: ¿la confirmó?

Las sospechas de que Martina ‘Tini’ Stoessel y Rodrigo De Paul se casarán a principios del 2026 son cada vez más grandes. Si bien los enamorados se dieron un tiempo para llevar adelante sus vidas y proyectos por separado, Oriana Sabatini y Paulo Dybala se habrían convertido en sus celestinos, al reunirlos nuevamente cara a cara en su propia boda. La misma fue celebrada hace un año y, aunque nunca circularon fotos de la cantante y el futbolista juntos, muchos allegados a la pareja aseguraron que fue allí donde decidieron volver a hablar.

Tras su reciente llegada al país, la cantante y actriz no pudo obviar la pregunta sobre este tema. En diálogo con LAM (América TV), se mostró muy feliz por la decisión de sus amigos de volver a darse una oportunidad para el amor. “Mientras nuestros amigos estén felices, uno siempre va a estar feliz”, aseguró emocionada.

Oriana Sabatini y Tini Stoessel son íntimas amigas desde muy pequeñas (Foto: Redes Sociales)

Fue entonces cuando la notera del ciclo, Cande Mazzone, le consultó por el evento del año: “¿Vas a ir a una boda de nuevo para seguir festejando...?“. A lo que sin confirmarlo señaló: “Yo feliz cada vez que me invitan a un casamiento. Feliz de la vida porque amo los casamientos, amo comer en los casamientos y bailar en los casamientos”

“¿Qué se le regala a un amigo como Tini y De Paul para el casamiento?“, indagó la periodista. “A veces lo que es lindo para los amigos que te importan es regalarle las alianzas o la corbata, el traje o un detallito como la bata con la que se despierte el día antes de su casamiento, algo para que te pueda tener presente", contestó con originalidad.

Las señales de Tini y De Paul que alimentaron los rumores de casamiento

La propuesta de casamiento de Rodrigo De Paul a Tini Stoessel se habría dado en Marruecos (Foto: Instagram @tinistoessel)

Aunque por el momento ni Tini Stoessel ni Rodrigo De Paul hicieron un anuncio formal sobre su casamiento, una galería de fotos compartida por la artista pop en Europa dejó entrever que el jugador de la selección argentina le habría pedido matrimonio con un gran agasajo en las paradisíacas playas de Marruecos. Después de esta llamativa publicación de la Triple T, la joven acompañó a su pareja a la ceremonia de debut organizada por el Inter de Miami en los Estados Unidos.

Tini Stoessel mostró su anillo de compromiso en el debut de Rodrigo De Paul en el Inter de Miami (Foto: Instagram @tinistoessel)

Fue allí donde los rumores sobre una posible boda se acrecentaron mucho más. Esto se debió a que Tini se mostró desde las gradas con un brillante anillo de diamantes colocado en su dedo anular izquierdo. “Tiene un anillo de compromiso, es inminente”; “¿Podemos hablar del anillo que lleva Tini?“; ”Es de diamantes"; “Ese anillo debe pesar más que yo”; “Brilla más que mi futuro”; “Volvieron y al toque le pidió casamiento” y “Le queda hermoso”, fueron algunos de los comentarios que circularon en X, de gran cantidad de fanáticos de la pareja.

El posteo de Tini Stoessel para el lanzamiento de Quebranto (Disney Plus) (Foto: Instagram @tinistoessel)

Hace tan solo dos días, Tini Stoessel compartió en su cuenta de Instagram gran cantidad de fotos del estreno de Quebranto (Disney Plus), la miniserie que se convirtió en furor por su vuelta a la actuación. En el evento organizado para la avant premiere, la artista decidió dejarlo todo con su look y makeup total black, pero los ojos de sus fans se detuvieron nuevamente en su mano izquierda, donde disimuladamente lució el que sería su brillante anillo de compromiso.