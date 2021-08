Nai Awada se ofendió y abandonó el programa de Karina Mazzocco en vivo: “Jamás vi tal falta de respeto”

Nai Awada estuvo como invitada en A la tarde, el programa que Karina Mazzocco conduce en América y, según se pudo ver en pantalla, no pasó un buen momento. Es que, en plena emisión del programa, mientras la producción ponía al aire un informe sobre la salida de Lionel Messi del FC Barcelona, la actriz y bailarina decidió retirarse. “Todo bien, pero me voy”, disparó.

Invitada al magazine vespertino, a Awada la agenda la hizo esperar. El sorpresivo anuncio de la salida del deportista del club de fútbol español demoró la nota de la actriz. Y la situación, según contó la bailarina en sus redes sociales más tarde, no le gustó nada. Mientras presentaban a un especialista para hablar de la noticia que el jueves sacudió al deporte internacional, se pudo oír a la joven de 27 años abandonando el estudio, mientras los productores del ciclo intentaban retenerla. “No, no, no. Me voy. No puedo esperar”, dijo, notablemente enojada.

Horas después, la hija de Alejandro Awada tuiteó sobre lo ocurrido. “En el día de hoy fui invitada al programa de Karina Mazzocco, la cual respeto muchísimo. Llegué a la hora que me citaron puntual. Me hicieron esperar afuera sin ofrecerme ni un vaso de agua... Empecé a consultar cuando venía yo, ya que me habían apurado a llegar puntual”, comenzó la actriz.

Nai Awada Twitter

“Esperé una hora y cuando me microfonearon y me sentaron en piso sin barbijo comenzaron con otro tema sin siquiera decirme ‘hola’. Jamás se me trató tan mal. Era un poste de luz. ¿Tan mal estamos como sociedad sin respeto? ¿Consideración al otro? A la hora y cuarto me fui”, escribió después. Y agregó: “Aguanté una hora y cuarto ya que soy educada y esperaba mínimo que un productor se acerque a pedirme disculpas por esperar tanto en situación de pandemia. Jamás me sentí tan destratada ni ignorada, no se a qué m... me invitaron. Perdí toda la tarde. Cero consideración”.

Nai Awada se enojó con la producción de A la tarde, de América, por hacerla esperar en una nota Twitter Nai Awada

Luego, la joven apuntó directamente contra la conductora de A la tarde. “Karina Mazzocco ni perdón me pidió. Jamás me pasó algo así y creo que algo de notas hice desde que arranqué en América TV. Trabajé un montón y jamás vi tal desorganización ni falta de respeto. Gracias por hacerme perder todo el día entero”, dijo. “Así les va a ir”, remató.

Nai Awada se enfureció por el "destrato" que recibió en América Tv Twitter Nai Awada

LA NACION