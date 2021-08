El romántico posteo de Sergio Hernández a Noel Barrionuevo por el triunfo de Las Leonas:

El equipo argentino de hockey sobre césped femenino, Las Leonas, accedió a su tercera final olímpica tras vencer a la India por 2 a 1 con dos goles de la defensora y capitana Noel Barrionuevo, que alcanzó las 101 conquistas en el arco rival y es la segunda máxima anotadora en la historia del combinado nacional, solo por detrás de Alejandra Gulla (150 tantos).

Los deportistas argentinos y diferentes personalidades nacionales celebraron la victoria del equipo, que pase lo que pase el viernes ante Australia en la final, ganará su quinta medalla en seis Juegos. Entre los mensajes más llamativos que se registraron está el del entrenador de la Selección Argentina de básquet, Sergio Oveja Hernández, que en su cuenta de Instagram publicó una Historia en celebración relación al pase de Las Leonas a la final, pero con una destinataria especial: su pareja.

“Feliz por vos @barrionuevonoel! Vamos Argentina” , escribió el entrenador de 57 años, junto con un emoji de corazón. La capitana replicó la historia con otro emoji de un corazón envuelto en fuego.

El romántico posteo de Oveja Hernández que replicó Noel Barrionuevo Instagram @barrionuevonoel

Barrionuevo comentó la publicación de Hernández tras su partida a Tokio, así como una foto de “Oveja” en la capital japonesa con los anillos olímpicos.

Tras el triunfo de Las Leonas, la jugadora de 36 años apuntó contra quienes pensaban que su equipo iba a Tokio “a pasear o a jugar un picadito” . “Y la verdad, no fue así: nos entrenamos como pudimos para estar hoy en una final. El favorito es Holanda, pero no me importa, nosotras vamos a entrarle a jugar de igual a igual ”, sentenció Barrionuevo.

Sobre la identidad del equipo, Barrionuevo la calificó como “un mix de todo, un poco de experiencia y mucha juventud”, en el que “las más jóvenes transmiten espontaneidad y alegría”, y las más veteranas, “experiencia”: “El ADN de este equipo es el compañerismo: estamos muy unidas dentro y fuera de la cancha, y eso nos hace ganar ”, agregó.

Respecto de su capacidad goleadora en los córners cortos, confiesa que no siente “presión”, y que lo importante es que el equipo juegue y gane, “tire quien tenga que tirar: “No importa el nombre, la cuestión es que nos llevemos el triunfo y estemos sólidas”, concluyó la capitana, quien ya se aseguró su tercera medalla olímpica.

