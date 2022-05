El inesperado comentario de Sabrina Garciarena en medio de la polémica entre Facundo Arana y Romina Gaetani

Todo comenzó como una invitación a Romina Gaetani para charlar con Ángel De Britto en LAM (América) y repasar su carrera actoral y su vida. Pero, una revelación que hizo la actriz durante el programa dejó sin palabras a mas de uno: acusó a Facundo Arana de “agresiones y actitudes violentas”, y a partir de ahí no pararon de sumarse capítulos. Varias figuras del espectáculo se pronunciaron sobre el tema y una de ellas fue Sabrina Garciarena, que tomó una clara postura ante la polémica.

En 2014 Gaetani y Arana fueron pareja de ficción en la novela Noche y día (eltrece). El tiempo pasó y cada uno siguió por su cuenta y aparentemente siempre se llevaron bien. Sin embargo, en los últimos días la actriz reveló que la relación entre ellos era otra y lo acusó por malos tratos. “Que alguien te diga ‘si fueras hombre te cag... a trompadas’ es un montón”, lanzó al aire de LAM. Si bien el actor decidió no pronunciarse públicamente, sí lo hizo su esposa María Susini, que no dudó en defenderlo. En las últimas horas se confirmó que será Fernando Burlando quien lo represente como abogado.

Desde que Romina Gaetani acusó públicamente a Facundo Arana de "violencia y malos tratos" varias famosas tomaron una postura ante el conflicto (Foto: Instagram @rominagaetani / @facundoaranatagle)

Las declaraciones de la actriz tomaron por sorpresa al mundo del espectáculo y por eso fueron varios los que salieron a hablar y tomar partido. A través de un posteo en Instagram, Connie Ansaldi bancó a su amigo y le dedicó un sentido mensaje. “A mí no me van a contar cómo sos ni qué clase de ser humano habita en lo más profundo de tu alma y corazón. Es un orgullo para mí publicar estas fotos en este momento para recordarte y recordarles a todos que sos mi amigo. Y que te quiero mucho”, escribió la periodista.

El mensaje de Connie Ansaldi a Facunda Arana tras 20 años de amistad (Foto: Instagram @connieansaldi)

La publicación recibió muchos comentarios y uno que no pasó desapercibido fue el de Sabrina Garciarena, que mostró su postura con un claro mensaje.

El mensaje de apoyo de Sabrina Garciarena a Facundo Arana en medio de las polémicas declaraciones (Foto: Instagram @connieansaldi)

“¡Claro que si! Te quiero amigo”, tipeó, y arrobó la cuenta del actor. Las palabras de apoyo recibieron corazones de Ansaldi y varios ‘Me gusta’ de los usuarios.

El apoyo de Mariana Genesio Peña a Facundo Arana en medio de la polémica con Romina Gaetani

Apenas comenzó a tomar relevancia mediática lo ocurrido en el piso de LAM, comenzaron las repercusiones. Mientras hubo quienes contaron que vivieron situaciones similares con Arana, también estuvieron los que destacaron que es un gran compañero de trabajo. Mariana Gensio Peña, que compartió elenco con él en Pequeñas Victorias (Telefe), hizo un posteo en Instagram donde habló de su experiencia.

“Es de los compañeros de trabajo más respetuosos y cariñosos que conocí. Compartí con él meses de trabajo, horas, días enteros de filmación en un estudio y en exteriores, y siempre, siempre lo vi ser generoso y cálido con todas y cada una de las personas dentro y fuera del set”, detalló.

Mariana Genesio Peña defendió a Facundo Arana con un sentido posteo en redes instagram @mar1908

Para dejar en claro que no solo su experiencia fue excelente sino que además se lleva muy bien con su colega, completó: “Es el único que llama por teléfono a sus compañeros para saber cómo están, si necesitan algo, si puede ayudar, para compartir una idea, dar y/o pedir un consejo. Nadie me pidió que cuente esto. Y no voy a dar ninguna opinión de nada. Me dieron ganas de contar esto porque lo siento. Es una gran persona”.