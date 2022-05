Mariana Genesio Peña habló de Facundo Arana en medio de las acusaciones de Gaetani: “Me dieron ganas de contarlo”

Días atrás, Romina Gaetani se sentó en el sillón de LAM (América) y protagonizó una descontracturada charla con Ángel de Brito y sus angelitas. Habló de su presente laboral, opinó sobre algunas de las polémicas del momento e hizo un repaso por su extensa carrera. Sin embargo, en un punto de la noche realizó un duro descargo que nadie se esperaba: acusó a Facundo Arana de ser una persona violenta. Las repercusiones de sus dichos no se hicieron esperar y, mientras muchos la apoyaron, otros salieron a hablar a favor del actor. En este segundo grupo se ubicó la actriz Mariana Genesio Peña.

Romina Gaetani acusó a Facundo Arana de tener actitudes violentas (Foto: Instagram @rominagaetani / @facundoaranatagle)

El inicio del escándalo

Luego de hacer un repaso intensivo sobre las múltiples telenovelas que protagonizó a lo largo de los años, las panelistas de LAM hicieron hincapié en su relación con los actores argentinos con quienes compartió tiempo en pantalla. Gaetani habló sobre los rumores que la vincularon a Benjamín Vicuña, sobre su corto romance con Luciano Castro y se detuvo especialmente a hablar de su tiempo con Facundo Arana, su coestrella en Noche y día (eltrece) ocho años atrás.

Expresó que se quedó con ganas de volver a trabajar con él -ella debió abandonar antes de tiempo la tira debido a problemas personales- y aclaró que tuvieron una buena relación. Sin embargo, avanzada la entrevista admitió que vivieron algunos momentos poco placenteros.

Mariana Genesio Peña y Facundo Arana trabajaron juntos en Pequeña Victoria instagram @mar1908

“Viví situaciones no gratas con él dentro de la novela. Me encontré con una cierta violencia de su parte que no estuvo buena. No está bueno entrar en detalles, pero él tuvo actitudes violentas conmigo y ese posteo lo termina de demostrar, casi un año después. Griterío, palabras que no está bueno que te digan, golpes en la mesa. Hay testigos, de hecho, que lo han visto en el motorhome en estas discusiones. Eran cuestiones de trabajo, opinábamos distinto sobre alguna escena, y de repente tenía un arranque abrupto que no estaba bueno, o te decía una palabra. Que alguien te diga: ‘Si fueras hombre te c...garía a trompadas’ es un montón”, manifestó con honestidad.

Esta declaración se convirtió en la principal noticia de los medios de espectáculos, ya que desató un gran revuelo tanto en las redes como dentro de la comunidad de actores. Como suele suceder, la opinión pública se dividió. Mientras algunas celebridades aprovecharon el momento para hablar de las malas experiencias que tuvieron con Arana, otras buscaron remarcar que es una gran persona.

Mariana Genesio Peña y Facundo Arana instagram @mar1908

Mariana Genesio Peña: “Arana es de los compañeros de trabajo más respetuosos”

En el segundo grupo se encuentra Mariana Genesio Peña quien utilizó su cuenta de Instagram para expresar su opinión. A través de un posteo compuesto por fotos que se sacó junto a Facundo mientras trabajan juntos en Pequeña Victoria (Telefe), compartió una extensa reflexión.

“Solo paso por acá para recordarles que Facundo Arana es de los compañeros de trabajo más respetuosos y cariñosos que conocí. Compartí con él meses de trabajo, horas, días enteros de filmación en un estudio y en exteriores, y siempre, siempre lo vi ser generoso y cálido con todas y cada una de las personas dentro y fuera del set”, comenzó.

El posteo de Mariana Genesio Peña tras las acusaciones de violencia que recibió Facundo Arana instagram @mar1908

Y continuó: “El único que llama por teléfono a sus compañeros para saber cómo están, si necesitan algo, si puede ayudar, para compartir una idea, dar y/o pedir un consejo. Sólo eso. Nadie me pidió que cuente esto. Y no voy a dar ninguna opinión de nada. Me dieron ganas de contar esto porque lo siento. Facundo es una gran persona”. La publicación recibió más de 19 mil likes pero, para prevenir cualquier mensaje agresivo o fuera de lugar, la autora decidió desactivar la sección de comentarios.