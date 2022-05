Agustina Cherri opinó sobre el conflicto entre Romina Gaetani y Facundo Arana: “Si es lo que ella vivió, le creo”

Tras protagonizar La 1-5/18 y ganar un Martín Fierro por su labor, Agustina Cherri pasó por el piso de Socios del espectáculo y, además de repasar su trayectoria a través de los “EscandaCherri”, habló de todo: cómo fue filmar en la villa 31, cómo se lleva con su rol de madre y cuál es su opinión frente al conflicto entre Facundo Arana y Romina Gaetani, con quienes ha trabajado en más de una oportunidad.

“La gente entendió que se trataba de una novela situada en un contexto social particular. Nosotros grabamos mucho en la Villa 31 y la gente nos trató de maravillas. Ellos estaban felices porque entendían perfectamente lo que estábamos haciendo. Había personajes con los que se identificaban. Hemos tenido charlas y les encantaba verse representados desde ese lugar. Sobre todo las mujeres”, comentó Cherri sobre las críticas que en un primer momento recibió la novela de Pol-ka.

El escándalo entre Facundo Arana y Romina Gaetani

Tras asegurar que no esperaba ganar el Martín Fierro como Mejor Actriz , la protagonista explicó: “Una trata de ir con las expectativas bajas. Fue una entrega muy particular porque tampoco habíamos tenido tanta ficción y estuvimos nominados con un unitario. El oro era una posibilidad porque era la ficción que había vuelto. Pero recién lo empezamos a barajar ahí, cuando empezaron a preguntarnos”, relató.

Hablando de la ficción que ocupó el prime time del canal hasta hace algunos meses, la actriz se hizo referencia a la polémica que por estos días está protagonizando su compañera de elenco, Romina Gaetani y Facundo Arana , a quién conoce desde la época de Chiquititas. “Particularmente no he sufrido nada extraño trabajando, pero sí es cierto que las cosas han cambiado y estamos todos mucho más atentos y cuidadosos de cualquier cosa”, sostuvo.

“A Facundo lo conozco hace mil años y con Romina trabajé todo el año. Opinar es difícil porque uno no estuvo ahí. Creo en Romina, porque no diría una cosa así si no fue lo que le pasó. Y por otro lado, conozco a Facundo hace añares y nunca viví una situación polémica, ni tampoco la vi. Eso es lo que yo puedo decir, que tampoco quiere decir que yo esté poniendo en duda lo que dice Romina. No sé la relación de ellos, es muy complejo opinar de estas cosas”, expresó.

“Si es lo que vivió Romina, le creo, pero por otro lado jamás viví una situación así trabajando con él. Con Romina hemos compartido grabaciones, comidas, pero nunca compartió [este episodio] conmigo ”, agregó, cuando le consultaron si Gaetani había hablado con ella de lo sucedido.

Besos y llantos de novela, el recuerdo de Romina Yan y el talento de su hija Muna

Minutos después, llegó el momento de repasar su larga trayectoria a través de los “EscandaCherri”, la sección en la que cada invitado da su propia versión de “Los Escandalones”.

Tras ver sus besos con los galanes más codiciados del país, Cherri confesó: “No me puedo quejar (…) Tuve la suerte de que me tocaron todos bombones” . Y si bien no quiso contar qué actor besa mejor, si advirtió con quién compartió más escenas de ese tipo: “No sé quien besa mejor, hay química y conocimiento. Con Gonzalo Heredia me pasa que hice muchas más novelas. Pasa que nos conocemos mucho, ellos conocen mis historias y yo las de ellos”, reveló.

El siguiente escalón fue dedicado a sus lágrimas y a su don de llorar con un solo ojo . “Puedo llorar con el lagrimal que quiera. Me acuerdo que estaba grabando un clip con Cris Morena sobre una canción que le cantaba a mi mamá y estaban con el gotero. Y Cris les dijo: ‘denle tiempo que ella va a llorar sola’. Ahí arrancó este don”, recordó la exprotagonista de Chiquititas, entre risas.

E inmediatamente, compartió una anécdota que vivió junto a Heredia mientras protagonizaban Los ricos no piden permiso. “Gonzalo me veía llorar y llorar en las escenas. Pero un día, me paso algo personal que me angustió y me fui a llorar al camarín. El todo preocupado viene, me golpea la puerta y cuando me vio me dijo: ‘que fea que sos cuando lloras de verdad’”, reveló, desatando carcajadas en el piso.

Sin embargo, la actriz se emocionó de verdad con el recuerdo de Romina Yan, con quién compartió el set en Chiquititas. “Me conmueve verme chica, me veo muy parecida a mi hija y fueron muchos años que viví con Romina. Hoy por hoy, estoy muy cerca de Cris (Morena), más de lo que se ve. La relación es muy cercana. Lo que le pasa a ella con mi hija también porque tiene la edad que yo tenía cuando empecé a trabajar con ella. Es hermoso verlo”, reflexionó emocionada.

Al repasar su paso por el homenaje Vive Ro, Cherri reveló cómo era su relación con la hija de Cris Morena y Gustavo Yankelevich: “Yo con Romina me relacionaba con cartas. Estábamos todo el día juntas pero nos hablábamos por cartas. Era como que ahí nos abríamos del todo. Yo era re celosa, la volvía loca. Entonces ella todo el tiempo me escribía y para el homenaje elegimos una que un poco simplificaba lo que era ella. Fue hermoso”, recordó con cierta nostalgia.

Muna Pauls, la hija que Cherri tuvo con Gastón Pauls y que ya demuestra un notable don para la música Instagram Muna Pauls Cherri

El último escalón fue dedicado a su hija Muna, y otra vez la actriz volvió a lagrimear. “Y todavía no escucharon nada. Si ustedes vieran sus temas...”, dijo en relación al talento musical de su hija mayor. Tras contar que “le escribe al planeta, al amor, a los animales, a los vínculos” , Cherri explicó que la niña “tiene una parte muy musical que tiene que ver con lo que Gastón (Pauls) le inculcó desde chica”.

En cuanto a su relación, confesó: “Somos re compañeras, yo la tuve de chica. Tenía 25 años. Me usa la ropa, los zapatos, me voy a hacer las uñas y quiere venir conmigo. Compartimos todo. La acompaño a los recitales... En casa tenemos un código, donde si un año hago tira, al otro no trabajo porque sino es muy difícil”, remató quién en estos momentos está siendo mamá 24/7.