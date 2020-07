Nati Jota denunció acoso a través de las redes y compartió capturas y un sentido texto que sus seguidores, muchos de ellos famosos, respaldaron

Nati Jota compartió con sus millones de seguidores un desagradable audio que recibió en una de sus historias y publicó un extenso texto al respecto. A partir de la publicación, la periodista recibió miles de comentarios y animó a otros usuarios a pensar en el ciberacoso sexual.

"Para los que no entienden el feminismo. Para los que no entienden a qué nos referimos con machirulo. La impunidad de ese audio. La bronca (¿con quién? ¿por qué? ¿qué les hice?)", escribió Nati en Twitter. "El desprecio. La violencia. Me da muchísimo asco. Contra esto se lucha. Esto pasa. estas personas existen", añadió.

Las repercusiones de su denuncia fueron inmediatas, tanto en Twitter como en Instagram, otros usuarios opinaron sobre el tema y respaldaron a la periodista. "Asco total", comentó el periodista Clemente Cancela , uno de los cientos de colegas que encontró desagradable la actitud del autor del audio.

Por su parte, el músico Francisco Lago , vocalista de Cruzando el charco , dedicó un extenso mensaje a la joven influencer. "Qué impotencia, qué bronca y qué dolor que haya gente que se crea tan impune de hacer y decir cualquier barbaridad sin siquiera darse cuenta lo que puede generar en los demás (o sabiéndolo, que es peor todavía)", escribió el músico en los comentarios de su cuenta de Instagram. "Aún así, creo que siendo hombre es imposible imaginar cómo se sienten realmente las mujeres cuando les pasan como estas. Te abrazo y te acompaño desde acá", añadió.

En tanto, la locutora Belén de Mendiguren , subrayó la preocupación de varios hombres que se repudiaron ela coso a Nati Jota. "Bien por los varones que se indignan y expresan su interés. Estaría bueno que alguna vez, los que no lo hacen, compartan y denuncien en sus cuentas algunos de los tantos casos de este tipo o más graves, eso ayuda más", escribió.

"¡Sos muy genia Nati!", apuntó, en la publicación el comediante Gregorio Rossello . "Y sí, ¡nos toca escuchar y hacernos cargo!", añadió.

El descargo completo de Nati Jota

"¿Sabés por qué subo esto? Porque es horrible. Porque es incómodo. ¿Y sabés por qué es incómodo? Porque es demasiado real.

Pienso que por primera vez algunos no entienden al feminismo y por qué andamos con que 'machirulo esto' y 'machirulo lo otro'. Quizás se acerquen a lo que nos hacen y a lo que sentimos. Esto es solo una expresión de una manera de vernos y creer que pueden dirigirse a nosotras.

Es solo el modo de exteriorizar una concepción que tienen nuestra, de lo que somos, de lo que merecemos. Impresiona porque no solo son palabras, es un audio. Tiene un tono de voz que todavía evidencia más la impunidad de hablarnos así, El lugar en el que para ellos estamos, el grado de violencia, enojo y odio con nosotras, conmigo. ¿Por qué? ¿Qué hice? ¿Qué hicimos?

Escuchálo de vuelta. Yo no pude escucharlo más de dos veces. ¿Te incomoda? Esto pasa todo el tiempo expresado en otras millones de formas. Ponelo otra vez. ¿Ahora entendés por qué estamos tan enojadas?

Me dicen por ahí que lo escrache. Que lo nombre. Que diga quién es. Yo pienso: ¿de qué suma? ¿Él va a aprender porque le lleguen tres millones de puteadas? No. ¿Yo me voy a sentir mejor porque lo agredan? Tampoco. Elegí responderle pidiéndole por favor que reflexione. Tiene 21 años. Está a tiempo. Tengo esperanza. Además, pensé en su mamá, por ejemplo. La culpa o angustia que puede sentir por ese hijo que más que un hijo suyo es hijo del patriarcado.

Y si odiás este término también te cuento que es quien hace a estas personitas con estas pulsaciones hacia nosotras. Por eso, además, no lo nombro. Porque no me enojo. Me da pena y bronca. Y lo disocio de su nombre, de su persona, de sus 21 años. De si se llama Lucas, Juan o Ezequiel. Porque este pibe no es UN pibe. Hay muchos, miles. Es la sociedad enferma. Es una consecuencia de lo que todos también avalamos y vivimos tantos años, con putear a él no ganamos nada. No sirve. Prefiero armar este debate y ojalá curar, aunque sea, a un par más.

Ojalá escuchando este se despierte algún otro. Y ese otro despierte a otro. ¿Entendés por qué no hay que ser un machirulo? Escuchálo otra vez. ¿Odiás quedar generalizado en estos modelos de verga? Ponele play de vuelta. ¿Te da vergüenza? Dale otra vez. ¿Necesitás salir a gritar y aclarar que vos no sos así? No hace falta. Para la próxima que veas un destellito así en tu amigo Hernán o tu primo Fede, decile algo. O mostrale esto. Que incomoda tanto que ya no le querés dar play otra vez, ¿verdad? Hacelo, porque a las mujeres nos obligan a escucharlo y sentirlo a cada rato.

Y suena bruto, porque esta misma manera de vernos es la que tienen los que nos violan y nos matan. Te lo juro, no es exagerado. Listo, ahora te libero, no lo escuches más. Pero seguro te queda retumbando. Como a nosotras, las que seguimos. Y como cada nombre de la que ya no está."