Nati Jota recibió la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus en Miami

Al igual que muchas famosos locales, Nati Jota viajó a Miami para aplicarse la primera dosis de la vacuna Pfizer. Aunque durante el desarrollo del video, la periodista deportiva e influencer aseguró que ese no fue el propósito inicial del viaje.

“Estoy re contenta. La realidad que no viajé para vacunarme. De hecho me quedo bastante tiempo como lo están viendo. Vine para ver a mi hermana pero ya que estaba acá, me pareció prudente vacunarme. Primero para protegerme y segundo cuando esté en la Argentina, supongo que es una vacuna menos que sale del Estado y una persona más que se va a vacunar antes”, aseguró Jota.

“Cuando vuelva si a los de mi sector y a mi edad no los vacunaron, por lo menos voy a ser una menos que contagie en igual medida y dimensión que quien no está vacunado”, comentó.

La influencer, que tiene más de dos millones de seguidores en Instagram, relató que solo tuvo que mostrar el pasaporte argentino y llenar un formulario donde le preguntaban si había contraído el virus y si era o no alérgica. Tras la vacuna, relató que tuvo unos dolores en el brazo izquierdo y sintió mucho cansancio corporal, pero no experimentó fiebre u otros síntomas más fuertes.

Nati tuvo coronavirus en octubre del año pasado y, aunque pudo transitar la enfermedad sin inconvenientes, en marzo se mostró preocupada por las secuelas. “¿A alguien más le pasa que post covid siente un sabor/olor extraño en algunas cosas? No es falta de, es algo que sí se siente pero que no puedo describir con nada”, escribió en su cuenta de Twitter.

“Ok es olor medio a podrido, a metal? Se lo siento al huevo, a las carnes, principalmente. A otras cosas también. Bueno en esas. Espero que se vaya”, detalló.

LA NACION