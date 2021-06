Nati Jota se mostró angustiada ante sus más de 2 millones de seguidores luego de accidentarse mientras jugaba al paddle. A principio de la semana, la influencer se mostró dolorida y, con lágrimas en los ojos, contó que se había torcido el tobillo. Más tarde aclaró que se trató de un “esguince leve”.

A través de sus historias de Instagram, Nati publicó un video desde el interior de un auto en el que se la ve muy preocupada por un accidente que tuvo. “Estábamos jugando, pisé para adentro y se me dobló el pie. Estoy segura de que tengo algo”, comenzó a decir en la grabación.

Nati Jota se accidentó jugando al paddle: "Me puse mal en el momento porque me asusté"

Luego siguió: “Yo sé que estoy vibrando mal y atrayendo la desgracia. No le estoy dando amor a mi tobillo”. Además, contó que por lo general, cuando se lastima, continúa jugando, pero que en esa ocasión, tuvo que frenar y salir de la cancha. A su vez, narró que iba a ir a una clínica para realizarse estudios.

Más tarde le llevó tranquilidad a la comunidad virtual, y reveló su diagnóstico. “Al parecer es un esguince leve”, contó a través de la red social, donde también agradeció a todos por “la buena onda”.

Finalmente llevó tranquilidad a sus seguidores Instagram @natijota

La conductora se sinceró: “Me puse mal en el momento porque me asusté. Estoy acostumbrada a caerme y levantarme como un resorte. El dolor ‘desconocido’ me hizo angustiar”.

LA NACION