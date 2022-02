Nati Jota se animó a bailar zumba en 100 argentinos dicen pero no todo salió como esperaba: “Esto está mal”

Darío Barassi continúa de vacaciones y ahora le tocó a Nati Jota reemplazarlo en el exitoso programa 100 argentinos dicen (eltrece). La influencer animó el ciclo con su estilo desfachatado y juvenil. Aunque en sus redes sociales muestra que entrena su físico, la periodista no es más que una deportista aficionada. Sin embargo, este jueves se sometió a una fuerte exigencia cuando ensayó unos pasos de baile con un profesor de zumba que había ido de invitado al ciclo de preguntas y respuestas.

El grupo “Saldaña” estaba integrado por docentes de matemáticas, ritmo, inglés y justamente, de zumba. Incluso, una de ellas, Gisella, daba clases de dos de esas disciplinas y les envió un saludo a sus alumnos de colegio. “Los estoy dejando bien parados, no se pueden quejar”, les dijo a la distancia.

Nati Jota improvisó una clase de zumba en 100 argentinos dicen (Foto: Archivo) Instagram @NatiJota

Cuando fue el turno de Gustavo para responder, la conductora le preguntó: “¿Cómo se baila zumba? ¿Así?” y luego lo hizo pasar al frente para que le enseñara unos pasos. “Me da vergüenza” admitió el invitado, algo que Nati no le creyó: “No se nota porque enseguida te viniste”.

Antes de comenzar con la coreo, la columnista de Nadie dice nada le imploró al profe: “Haceme uno simple”. Inmediatamente, el estudio de televisión se convirtió en una pista y ambos bailaron al ritmo de Daddy Yankee, con el tema “Lovumba”.

Nati Jota improvisó una clase de baile en pleno programa

Una vez finalizado el número, Nati “le pidió trabajo” al invitado. “Gus, si necesitás un ‘reemplazito’ me llamás cualquier cosa, yo ya reemplacé a Barassi pero ya se me acaba la joda, así sigo reemplazando distintos tipos de laburo”, le dijo en broma. Visiblemente cansada, se tomó unos segundos para retomar el curso normal del programa y admitió: “Cómo me agito, esto está mal. Me expongo yo sola”.

La participante amiga de la mamá de Nati Jota

En el mismo programa y del otro lado del panel, se encontraba Silvina, que juega al voley en el mismo torneo que la madre de Nati Jota. Según reveló la participante, se encuentran en equipos distintos. “Yo fui a verlas un par de veces”, recordó la conductora entre risas.

Nati Jota bailó zumba con un profe Captura

Tras este comentario, le hizo una pregunta incómoda a la mujer: “¿Quién gana más seguido: mi mamá o vos?”. Al escucharla, la deportista contestó: “Y... yo que voy a decir”. Sin achicarse, la influencer le hizo una divertida “advertencia” que generó risas en el estudio: “Hoy estoy conduciendo yo. Por mi madre, podría cambiar una respuesta”. Luego aprovechó el momento para mandarle un beso a su progenitora: “Las he visto jugar, juegan muy lindo, así que le mando un saludo a mi mamita que la amo”.