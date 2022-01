100 argentinos dicen: a puro nervio y perreo, La Chepi debutó como conductora

A las 18.30 en punto, Daniela Viaggiamari, más conocida como La Chepi, debutó como conductora en la pantalla de eltrece. Al frente de 100 argentinos dicen, la influencer apareció en escena por uno de los costados del decorado, corrió al centro del estudio con los brazos en alto y, una vez ubicada en el lugar designado para su presentación movió las caderas para un lado y para el otro. “Perreo intenso para arrancar”, fueron sus primeras palabras al frente del exitoso ciclo de juegos que por unos días dejó Dario Barassi .

Luego de agradecer los aplausos de los participantes y del público, la flamante conductora se sinceró. “Vinieron tres más para recibirme. ¡El miedo que tengo! Lo voy a blanquear. Yo blanqueo absolutamente todo. Me dijeron ya que no blanqueé tanto” , explicó con la voz algo temblorosa. “El miedo que tengo”, repitió, y explicó su situación con un claro paralelismo: “Es como para mí estar jugando el mundial y que salga Messi y te dicen ´entrá y hacé goles´. Bueno, no voy a hacer goles, pero voy a correr como loca”.

Por último, y antes de ir a los juegos, aprovechó el humor para presentarse: “La gente en su casa está diciendo ´¿y esta piba quién es?´. Soy Dani La Chepi, soy influencer y me pusieron acá. Así que si no les gusta no cambien porque sino baja el rating y hay familias acá que necesitan de este programa”, cerró, con un gesto de seriedad. “Les pedimos por favor, si esté barco se hunde lo hundimos todos, chicos. ¿Si?”. Así, apeló a la complicidad del público para romper el hielo, superar sus nervios y dar su primer paso al frente de un programa de televisión.

A puro ida y vuelta

Con el pelo suelto, un maquillaje natural y vestida con una remera blanca, un short sastrero, un saco con estampado floreado en tonos azules y zapatillas, La Chepi llevó adelante el programa de manera fluida. Entre las preguntas de rigor del juego y los chistes, aprovechó también para charlar con los participantes sobre temas personales. Rápida de reflejos y muy verborrágica, siempre tuvo una respuesta para cada comentario.

En relación a su nuevo rol, cuando comenzaron a jugar, y luego del tape que mostró a una de las participantes jugando con Barassi, La Chepi aprovechó para blanquear, de nuevo, su lugar de “nueva”. “Mavira [la participante en cuestión, que volvió este lunes a jugar al programa] se quiere matar, porque dice `una vez que me llaman para volver y no está Barassi”. “No importa, estás vos y te deseo toda la suerte del mundo”, le devolvió con buena onda la participante.

Además, a lo largo del envío aseguró que los pelados le parecían muy sexys, le garroneó una manta una participante emprendedora al grito de “soy influencer” y recibió un reto de la producción en vivo porque se puso a charlar con los participantes largo y tendido y se olvidó del juego. “Todos son reemplazables menos Darío Barassi”, remató y volvió a las preguntas.

“Jorgito, ¿Qué hago? ¿Te tiro cruz? Porque te queda una chance, y sino voy con los Caniglia. Recién ahora entendí el juego”, dijo mirando fijo al jugador a 30 minutos del final del envío. Luego se sacó la cucaracha de la oreja y amagó con seguir sin ayuda. Confiada, y satisfecha por su logro, pidió el reconocimiento de los presentes. “Aplaudanmé, gracias. No, en serio. Hay un cámara que no aplaude”, bromeó, y siguió un rato más hablando del tema.

La primera vez de La Chepi como conductora en eltrece empezó su cierre con un agradecimiento a los participantes que dejaron el programa. “Muchas gracias por la onda. La próxima les prometo que viene Darío”, disparó. “Que no vuelva”, la bancó la familia Souto. “Vienen muy bien”, le dijo a los Caniglia al darse la vuelta para encarar el último segmento del programa. “Que no vuelva más Barassi”, pidieron a modo de cábala y se rieron los participantes. “Ellos vuelven mañana”, dijo en referencia a la familia Caniglia, y luego agregó: “¿Y sabés qué? Yo también vuelvo mañana. Así que vas a tener que seguir ahí del otro lado bancandome un par de días más”.

La Chepi se hizo conocida a través de su cuenta de Instagram. Sin embargo, la fama llegó con su participación en MasterChef Celebrity. Su simpatía y soltura fueron tan efectivas que luego mantuvo su contrato con Telefé y cumplió el rol de host digital en el reality Bake Off Argentina. Desvinculada del canal de las pelotas, el próximo desafío de Daniela será conducir junto a Joaquín El Pollo Álvarez El Gran Juego de la Oca, programa que se estrenará muy pronto en eltrece.