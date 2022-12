Manu Urcera le hizo una broma a Nicole Neumann y la modelo reaccionó en sus redes: “Encima te quieren gastar”

escuchar

Que están muy enamorados salta a la vista. Que se divierten en la intimidad también. Hace unos días, Nicole Neumann fue víctima de su novio Manu Urcera cuando este le hizo una broma que decidió exponer públicamente en las redes sociales. Cansada después de todo un día de trabajo, la modelo se justificó: “Te agarran después de todo un día de laburo y encima te quieren gastar”.

¿Qué pasó? En el video que el corredor automovilístico publicó en su cuenta de Instagram se la ve a la mamá de Allegra, Indiana y Sienna a punto de irse a dormir. Enfundada en un pijama con estampa animal print y visiblemente agotada por su intensa jornada laboral, Nicole está acostada leyendo algo cuando su pareja le hace una pregunta: “¿Qué dijiste? ¿Cómo?”, expresó Urcera ante una Nicole dubitativa. “Harto sin h, aterricé con z”, agrega el deportista a lo que la jurado de Los 8 escalones de los dos millones responde: “Con c todo junto”.

“Ya las corregí esas”, dice el piloto mientras Neumann aclara: “No son mías, son tuyas así que fíjate”. Inmediatamente, Urcera subió esta charla a las redes con la leyenda: “Cuando quieran da clases de compu”. A pesar de haber mostrado parte de su intimidad, la rubia se lo tomó con gracia y tras republicarlo en su cuenta se justificó: ”Te agarran después de todo un día de laburo matada y encima te quieren gastar”.

La pareja parece haberse sumado a la tendencia de Mica Viciconte y Fabián Cubero, quienes suelen compartir a diario los chistes y las bromas que se hacen puertas adentro. Es que, además de sus viajes, sus salidas y sus momentos en familia, cada tanto Neumann y su novio abren las puertas de su intimidad para mostrar que les pasan las mismas cosas que a todos. De hecho, hace unas semanas la rubia compartió con sus seguidores un pequeño olvido que tuvo y cómo lo solucionó de manera muy práctica.

En medio de una agenda siempre repleta de viajes, tanto por placer como por trabajo, la modelo se olvidó el cepillo de dientes y tuvo que improvisar con lo que tenía a mano. “Esto se llama improvisar cuando uno tiene un día largo. Me quiero lavar los dientes y no hay cepillo de dientes, porque nos lo olvidamos. Sale cepillo de cejas”, resumió la conductora mientras se la ve en el espejo improvisando con objeto de belleza.

Nicole Neumann mostró cómo se las ingenió para reemplazar su cepillo de dientes Instagram: @nikitaneumannoficial

¿Camino al altar?

Sin dudas, la relación entre Neumann y Urcera está atravesando uno de sus mejores momentos, a tal punto de que ya se habla de casamiento . Sin embargo, la rubia aclaró en más de una oportunidad que hasta que no haya una propuesta no dará el siguiente paso. “Proyectamos todo como familia y como pareja. Siempre están todos los temas dando vuelta”, reveló la modelo en una nota con LAM mientras imaginaba cómo sería el pedido de mano ideal: “Tiene que ser sorpresa. Él me tira y le pregunta a mi abuela: ‘¿cómo estás para el casamiento?’. Pero no llega. Le pregunta a toda la familia menos a mí”, bromeó.

Tras asegurar que ya se estaba haciendo muy larga la espera, el cronista fue por más y le preguntó si esperaba algo “al nivel” de la propuesta de Roberto García Moritán a Carolina “Pampita” Ardohain en la playa. “Lo que me importa es la actitud del momento y lo lindo del gesto, no me importa tanto visualmente”, respondió la colega de Ardohain marcando la diferencia.

Sin embargo, segundos después Neumann confesó el lugar donde le hubiese gustado que su novio le pida casamiento: “Yo me lo hubiera imaginado en la torre de París. Pero ya fuimos, ya está”, concluyó.

