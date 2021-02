Nazarena Vélez y sus migrañas: “Estoy tratando de no pichicatearme”

Si algo caracteriza a la cuenta de Instagram de Nazarena Vélez es su relación con los seguidores. No hay oportunidad que desaproveche para generar un debate, revelar un secreto o invitar a la reflexión para “sentirse mejor con un mismo”. En este sentido, la actriz se abrió con su comunidad y durante los últimos días habló del padecimiento de migrañas.

“Empecé con mi período de migrañas y estoy en esos momentos, en esos días mierd... donde me empieza a doler la cabeza por nada. Comienzo el día así y termino de la misma manera”, comenzó a explicar mediante historias y continuó: “Estoy tratando de no pichicatearme, de no meterme ‘papota’, porque me dieron a entender que me estaba haciendo un poco adicta del ibumigra”.

Si bien en otras oportunidades Vélez habló del padecimiento de su enfermedad, en esta ocasión se sinceró respecto a las sensaciones que estaba atravesando. Luego de recibir decenas de mensajes de apoyo y empatía, volvió a utilizar sus redes pero esta vez para mostrar que el acompañamiento de la familia en dichos momentos es más que importante para ella.

¿Qué son las migrañas?

La migraña crónica es un cuadro en el que la persona experimenta quince o más días de dolor intensos de cabeza por mes. Los medicamentos para combatir la migraña son para prevenir o reducir la cantidad y la gravedad de los ataques pero aún no hay nada que haga desaparecer los dolores por completo. De hecho, las opciones preventivas actuales incluyen medicamentos que se desarrollaron para otro tipo de afecciones como, por ejemplo, los antidepresivos.

LA NACION