Netflix. 10 películas basadas en hechos reales recomendadas para ver en casa

La plataforma ofrece un amplio catálogo de títulos que cuentan historias inspiradas en la vida real.

Relatos cargados de drama, dolor, injusticias y superación personal son los que por estos días se pueden disfrutar en Netflix.Estas son algunas de las mejores películas que tienen como fuente de inspiración a personajes y sucesos verdaderos.

Sully (2016)

Esta cinta, dirigida por Clint Eastwood y protagonizada por Tom Hanks, cuenta la historia de un veterano piloto, Chesley "Sully" Sullenberger, quien debe realizar un aterrizaje de emergencia en el Río Hudson, en Nueva York. Está basada en el libro Highest Duty (El deber más alto), escrita por el mismo Chesley Sullenberger y Jeffrey Zaslow.

La lista de Schindler (1993)

Ganadora de siete premios Oscar y dirigida por Steven Spielberg. La película relata cómo el empresario alemán Oskar Schindler (Liam Neeson), intenta salvar a cientos de judíos durante la Segunda Guerra Mundial dándoles trabajo en sus fábricas.

La teoría del todo (2014)

Protagonizada por Eddie Redmayne y dirigida por James Marsh, la película se centra en la relación del físico teórico Stephen Hawking y su exesposa Jane Hawking. Cuenta cómo el afamado científico tuvo que lidiar con una enfermedad degenerativa desde muy joven y los retos personales que tuvo que superar junto a su pareja. El largometraje está basado en Travelling to Infinity: My life with Stephen, libro escrito por la propia Jane Hawking.

El renacido (2015)

Leonardo DiCaprio protagoniza esta aclamada cinta, del director mexicano Alejandro González Iñárritu, quien también participó en la elaboración del guion, el cual es una adaptación de la novela de Michael Punke, The Revenant. La película se desarrolla en 1823 y relata los difíciles momentos que vivió el trampero y explorador Hugh Glass en una de sus misiones.

Retrato de un asesino (2019)

En esta película, Zac Efron interpreta al asesino en serie estadounidense, Ted Bundy. Dirigida por Joe Berlinger, está basada en The Phantom Prince: My Life with Ted Bundy (El príncipe fantasma: mi vida con Ted Bundy), libro escrito por Elizabeth Kendall, quien fue la pareja sentimental de Bundy por varios años. El homicida fue ejecutado en 1989 tras haber confesado más de 30 asesinatos.

En busca de la felicidad (2006)

La película, que se desarrolla en la década de los años 80, está basada en la historia de vida de Chris Gardner, un empresario y conferencista, quien tras entrar en bancarrota y sufrir el abandono de su esposa, decide seguir adelante y aplicar a un nuevo empleo para sacar adelante a su hijo. Es protagonizada por Will Smith y dirigida por Gabriele Muccino.

93 días (2016)

La historia de este film, dirigido por Steve Gukas, se basa en la aparición de un brote del virus ébola en Nigeria, en el año 2014. Trata sobre cómo un grupo de trabajadores de la salud de un hospital intenta contener el avance del mortal virus, arriesgando sus propias vidas.

12 años de esclavitud (2013)

Se trata de la historia de Solomon Northup, interpretado por Chiwetel Ejiofor, un afroamericano quien nació libre, pero que fue secuestrado y vendido como esclavo para trabajar en plantaciones del estado de Luisiana. La trama se desarrolla a mediados del siglo XIX y es una adaptación de la autobiografía de Northup, Twelve Years a Slave. Dirigida por Steve McQueen.

Un camino a casa (2016)

Este emotivo filme, dirigido por Garth Davis, relata la historia de Saroo Brierley, un empresario de origen indio, quien a la edad de cinco años se aleja de su familia al extraviarse en un tren y es adoptado por una pareja australiana. Posteriormente emprende un viaje con el fin de reencontrarse con sus raíces. La cinta está basada en el libro autobiográfico A Long Way Home.

Los dos papas (2019)

Este largometraje, de Fernando Meirelles, retrata la vida de Jorge Bergoglio en su natal Argentina, y cómo llegó a convertirse en el candidato más fuerte a suceder a Benedicto XVI, tras la decisión que este toma de renunciar al cargo más importante de la Iglesia Católica. La cinta es protagonizada por Anthony Hopkins y Jonathan Pryce y el guion fue escrito por Anthony McCarten, basado en su propia obra, The Pope.