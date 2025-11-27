El éxito de Juan José Campanella que deja Netflix los primeros días de diciembre

Entre la gran cantidad de títulos que Netflix estrenó en el último tiempo, hay otros que abandonarán la plataforma y Metegol es uno de ellos. La primera película animada de Juan José Campanella se estrenó en pantalla grande el 18 de agosto de 2013 y años más tarde desembarcó en el streaming. Sin embargo, está pronto a irse.

Metegol, la película de animación argentina que se estrenó en pantalla grande en 2013

Basada en el cuento Memorias de un wing derecho del escritor argentino Roberto Fontanarrosa, la cinta retrata en 1 h y 46 min la historia de Amadeo, un joven tímido pero un experto imbatible en el juego de metegol en el bar de su pequeño pueblo. Sin embargo, su vida se ve amenazada por ‘El Crack’ (Ezequiel Grosso), un futbolista mundialmente famoso que regresa para vengarse de una derrota de la infancia, demoliendo el pueblo y aquel local.

La aventura comienza cuando los muñecos de plomo del metegol cobran vida mágicamente, obligando a Amadeo y a sus nuevos y diminutos amigos a enfrentar a Grosso en un desafío imposible: un partido de fútbol real, donde Amadeo debe reunir el coraje para liderar a un equipo de gente común y salvar su pueblo.

Metegol está basada en el cuento “Memorias de un wing derecho” del escritor argentino Roberto Fontanarrosa

“La película invoca algunos de esos valores tan apreciados por el mundo infantil... Precisa colocación de cada sentimiento en su lugar. Campanella demuestra solvencia técnica”; “Busca su propia identidad tanto en su diseño de producción como en las caracterizaciones de sus personajes. No es animación digna; es buena animación” y “Una aventura que huye del peligro de lo rutinario para enfangarse en el cuidado del detalle... Aquí hay trabajo de producción cerebral para asustar a Pixar”, son algunas de las reseñas que críticos dejaron en aquel entonces en el sitio web FimAffinity. Si no la viste y las recomendaciones te convencieron, tenés tiempo de ver Metegol hasta el próximo 3 de diciembre.

Qué otros títulos abandonan Netflix pronto

Taxi Driver

La última oportunidad para ver Taxi Driver es el 30 de noviembre (Foto: IMDb)

Uno de los hitos en la carrera de Robert De Niro. En el film de Martin Scorsese interpreta a Travis Bickle, un solitario veterano de guerra que, tras regresar de Vietman, comienza a trabajar como taxista nocturno en la ciudad de Nueva York. Pero, mientras recorre las calles y se aleja cada vez más de la realidad, comienza a obsesionarse con la idea de salvar el mundo.

Última oportunidad para verla: 30 de noviembre.

Damas en guerra (Bridesmaids)

Damas en guerra - tráiler

Una de las comedias que se convirtió en un clásico. Los celos, las rivalidades y los dramas de un casamiento se unen en este film de 2011 en el que dos mujeres elegidas como damas de honor se enfrentan, a todo o nada, para ser la mejor amiga de la novia.

Última oportunidad para verla: 29 de noviembre.

Hollywood: departamento de homicidios (Hollywood Homicide)

Hollywood: departamento de homicidios se puede ver en Netflix hasta el 30 de noviembre (Foto: IMDb)

En el film de Ron Shelton, Harrison Ford y Josh Hartnett son dos detectives de Los Ángeles que son convocados para resolver un misterioso crimen: la muerte de un grupo de rap en ascenso.