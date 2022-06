Netflix dará de baja una serie furor de los 2000 y los usuarios piden que dé marcha atrás

Con el correr de los días y los meses, Netflix empieza a identificar en su biblioteca digital qué películas y series comienzan a tener un flojo rendimiento de visualizaciones para sustituirlas por otras nuevas. Es que el gran movimiento que existe en cuanto a los estrenos de títulos, sumado a una feroz competencia con otras empresas del rubro, obliga a la empresa estadounidense a replantearse otras estrategias.

En los últimos días, Netflix anunció el listado de contenidos que no estarán más en línea durante julio de 2022. Dentro de las películas más resonantes se encuentran Fairy Tail y Tokyo Ghoul, ambas del género del anime. Además, en una decisión que generó controversia en los seguidores, la serie Dawson’s Creek, una serie que marcó una época en los adolescentes, también será removida el 14 de julio y generó mucho revuelo en las redes sociales.

La trama de la misma consiste en la vida de cuatro amigos (Dawson, Joey, Pacey y Jen) que experimentan los vaivenes de la adolescencia atravesados por sus sueños, deseos y un drama que nunca cesa en la historia. Dirigida por Kevin Williamson, los actores de reparto que actúan son: James Van Der Beek, Katie Holmes, Michelle Williams, Joshua Jackson y Meredith Monroe.

La serie marcó un antes y un después respecto a cómo se mostraban los adolescentes en TV GROSBY GROUP - LA NACION

Al ser una producción que lleva varios años en escena (tuvo su estreno en 1998), las personas se fueron adentrando en la historia durante las seis temporadas y lamentaron que el multimedio haya tomado la resolución de eliminarla de la biblioteca.

“Me tienen harto los que trabajan en Netflix eliminando cosas cuando las estoy viendo el año pasado, me sacaron las Housewives de Beverly Hills y ahora me van a sacar Dawson’s Creek”; “Netflix es una porquería, cómo van a sacar Dawson’s Creek, es literal la única novela que explica con exactitud cómo es la vida y expresa detalladamente cada sentimiento que tengo, que bronca nada vale la pena”, fueron algunas de las expresiones de los usuarios en las redes sociales.

El resto de los títulos que abandonarán la plataforma