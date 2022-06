Luisana Lopilato: entre las primeras imágenes de Pipa, su nueva película, y sus soñadas vacaciones en Europa

Mientras disfruta de unas vacaciones por Europa, Luisana Lopilato se prepara para estrenar su última película para Netflix: Pipa. A finales de 2021, la actriz estuvo en el norte de nuestro país grabando imágenes para este largometraje.

Después de lo ocurrido en las películas Perdida y La corazonada, en esta tercera y última entrega, Manuela “Pipa” Pelari ya no es la misma. La mujer dura y aguerrida que sobrevivió a su paso por la Policía a fuerza de romper las reglas y guardar secretos oscuros decidió cambiar de vida. Después de abandonar su trabajo como investigadora y dejar en libertad a la tratante Cornelia Villalba, cayó en picada.

Su tía, Alicia Pelari, la rescata y la lleva a La Quebrada, un pueblo pequeño del Norte Argentino en el que vive aislada junto a su hijo hasta que la aparición de un cadáver la arrastra, otra vez, a los lugares de los que creía haber escapado.

En el adelanto de la película, que dura casi dos minutos, se puede ver a la rubia en su regreso a la actuación después de la pandemia. Su último trabajo había sido en 2020, cuando grabó las películas La corazonada y Fair Market Value. El rodaje de la película también marcó la vuelta de Lopilato junto a su familia al país tras pasar la cuarentena en Canadá.

El rodaje se llevó a cabo en Buenos Aires, Salta y Jujuy y duró dos meses y medio. La película estuvo dirigida por Alejandro Montiel y está basada en el personaje de las novelas de Florencia Etcheves. El elenco lo completan Mauricio Paniagua, Inés Estévez, Ariel Staltari, Paulina García, Malena Narvay, Aquiles Casabella, Benjamín Del Cerro, Santiago Artemis, Laura González, Ivonne Quispe, Mercedes Burgos y Javier Flores, entre otros.

“Pipa, mi personaje, recibe su primera oportunidad para poder destacarse como policía. Ella no va a parar hasta llegar a la verdad. Es una mujer con mucha fuerza. Ella es un conjunto de cosas. No es tan femenina, no es una mujer que esté fijándose en qué ponerse. Ella está lista para ir a trabajar. Se levanta de la cama, se toma un café, se pone una bota y sale”, le explicaba Luisana a LA NACION en el marco del estreno del segundo film de la trilogía.

Las vacaciones familiares de Luisana Lopilato en Europa

Mientras Michael Bublé se encuentra en plena gira musical por Europa , Luisana Lopilato y sus tres hijos se dedican a pasear por las distintas ciudades que visitan. Embarazada de su cuarto hijo, la actriz comparte a través de sus redes sociales imágenes de sus días en el viejo continente.

Con divertidos y coloridos looks, Luisana posó en las calles de Roma y manifestó el amor que siente por Italia, su comida, su cultura y su gente. La familia también visitó Madrid y se prepara para pasar varios días en Inglaterra, en donde el cantante tiene 15 shows.

Lopilato atraviesa su segundo trimestre de gestación y en Instagram muestra cómo crece día a día su panza. Por el momento, la futura madre no confirmó el sexo de su cuarto hijo pero fue Darío Lopilato quien en quebró ese hermetismo, y en una reciente entrevista reveló el dato que los propios padres buscaban resguardar.

“Se viene otra sobrinita y estamos contentos con el nuevo embarazo de Luisana. Estoy muy ansioso y cuando estuvo Lu la otra vez le besaba la pancita, al igual que hice con mi hermana Daniela. Yo soy de hablarles y jugar con ellas”, expresó sin notar que estaba dejando atrás la gran incógnita que desde hace meses tienen los fans de su hermana. Después de eso, la actriz confirmó el sexo del bebé.

“Con mi bebita en modo turista”, escribió días después de la metida de pata de su hermano. A partir de allí, sus seguidores comenzaron a especular con el nombre de la beba. “Disfrutando de Roma” , puso en Instagram y las palabras las acompañó con cinco emojis de corazones.