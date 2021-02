Nicky Jam, otra vez soltero: la cuarentena terminó con su plan de casarse

El cantante puertorriqueño Nicky Jam confesó que la cuarentena afectó su relación con la modelo Cydney Moreau y, por eso, canceló sus planes de boda. Fue durante una entrevista en un programa de YouTube donde el autor de El amante admitió que el distanciamiento obligatorio por la pandemia por coronavirus generó la ruptura de su relación.

En el día de San Valentín, Jam se sentó a dar una larga entrevista sobre su presente artístico, pero también se abrió a hablar de su vida privada, ya que en los últimos meses se lo veía poco en las redes sociales con la modelo estadounidense. “La realidad es que la cuarentena afectó la situación y de verdad simplemente no funcionó”, dijo en el programa de Maiky Backstage.

En febrero del año pasado el cantante le propuso matrimonio a la modelo, pero un año después decidieron terminar la relación Foto: Instagram

Si bien afirmó que le tiene “amor y respeto” a su expareja y que quedaron en buena sintonía, su decisión no tiene marcha atrás. “Cuando yo me voy no vuelvo. Cuando termino algo es porque ya no hay nada”, enfatizó.

La pareja se había conocido durante la filmación del video Atrévete en 2019 y el 14 de febrero de 2020 el cantante le propuso matrimonio. “La quiero mucho, la amo y es tremenda persona, tremenda muchacha, pero simplemente como pareja no dio”, subrayó ahora.

Por otra parte, el artista se refirió a sus distancias culturales y hasta los problemas ocasionados por la diferencia de idiomas que pudieron haber sido los causantes del desgaste de la relación. Además agregó que tienen “una bonita amistad”. “Soy el mismo tipo, casado, soltero, como sea, soy el mismo”, cerró.

Cabe recordar que a principios de 2017 Jam se casó con la colombiana Angélica Cruz en una boda civil y posteriormente ofrecieron una lujosa fiesta en Medellín, Colombia, a la que asistieron artistas como Vin Diesel y J Balvin, pero 18 meses después, la pareja se divorció.

