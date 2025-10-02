Nuevas generaciones. Del hijo de Juana Viale a los nietos de Cris Morena, los jóvenes que acapararon los flashes en los Martín Fierro

Fue una noche cargada de mucha emoción. La 53a edición de los premios Martín Fierro celebrada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) el pasado lunes 29 de septiembre en el Hotel Hilton ya se transformó en un recuerdo imborrable para muchos de los que asistieron a la gran fiesta de la televisión argentina.

Pampita también fue con su hijo, Bautista Vicuña, que en 2023 acompañó a Benjamín Vicuña a la misma gala de premios

Franco Yan, nieto de Gustavo Yankelevich y Cris Morena, Isabel Macedo (ganó en la categoría Actriz Protagonista de Ficción) y la joven Mora Bianchi celebran el premio a la Mejor Ficción por su trabajo en Margarita

Además de la espectacularidad de la alfombra roja, donde las estrellas desfilaron sus vestidos, el tradicional evento atravesó momentos vibrantes: las sentidas palabras de Mirtha Legrand y el homenaje dedicado a Jorge Lanata hasta la fresca irrupción de la nueva guardia de artistas, capitaneada por Cris Morena. Ella fue una de las grandes ausentes, aunque estuvo bien representada por sus nietos, Franco y Valentín Yan.

La estrella de Margarita, Lola Abraldes, con un diseño de Gorof Pilar Bustelo

Silvestre Valenzuela se unió a la mesa 2 junto a Mirtha y los Tinayre con su madre, Juanita Viale









En plan familia, Franco y Valentín Yan también disfrutaron de la ceremonia Pilar Bustelo





GENERACIÓN Z

Los festejos de la troupe de la serie “Margarita” –ganadora de cuatro premios– le imprimió un aire de frescura a la ceremonia. “Estoy en shock, feliz, todavía no lo puedo creer”, dijo fuera de sí Lola Abraldes, al ganar el premio Revelación por su participación en la ficción de Cris Morena.

Los hermanos Bernarda y Luis Cella, hijos del histórico productor de Susana. Ella lució un vestido en tafetán de seda natural color grafito, con escote cuadrado sostenido por breteles anchos anudados en los hombros y falda de corte imperio de Javier Saiach Pilar Bustelo

La generación Z también estuvo presente en los herederos (hijos y nietos de) que también dijeron presente. Así como Silvestre Valenzuela, el hijo de Gonzalo Valenzuela y Juana Viale, hizo su debut en la alfombra roja escoltando a su madre; Bautista Vicuña –que en 2023 había acompañado a Benjamín Vicuña en la entrega– llegó del brazo de su mamá, Carolina Pampita Ardohain.

Manuel Celasco, el nieto de Susana Giménez, con su novia, la modelo Constanza Sabra, quien eligió un vestido con recortes insinuantes en encaje francés firmado por Matías Báez Tadeo Jones

Otros, ya más grandes y con trayectoria, también dejaron su huella. Los hermanos Franco y Valentín Yan, los hijos de Romina Yankelevich, se sumaron a la lista de invitados. Mientras Franco se sentó en la mesa con sus compañeros de Margarita, Valentín (que corre en Turismo Carretera 2000) llegó a la entrega de premios para escoltar a Susana Giménez y compartió mesa con Luis y Bernarda Cella, creadores del éxito llamado Olga, e hijos del memorable productor, Luis Cella.

Juana Viale deslumbró con una creación de Gabriel Lage. Por primera vez, le fue infiel a su couturier de cabecera, Gino Bogani. Se trata de una pieza de alta costura con escote palabra de honor, realizada en brocado de seda laminado con cristales. Completó el look con joyas de Flor Boskis Stad

Natalia Oreiro lució un vestido escote halter, espalda descubierta y falda que terminaba en cola tipo sirena, firmado por Javier Saiach que accesorizó con guantes largos de cuero

Barby Franco con un diseño de Pronovias, Pampita by Carolina Herrera, Evangelina Anderson y Barbie Simons por Joti Harriague, formaron el grupo más animado Tadeo Jones

LOOKS RUTILANTES

Brillos (plata, oro y peltre), transparencias y plumas fueron algunas de las tendencias que se impusieron en la velada. Entre los looks más aplaudidos figuraron los de Pampita (con un diseño de alta costura de Carolina Herrera), Juana Viale (por primera vez, le fue infiel a Bogani con un vestido de Gabriel Lage realizado en brocato de seda laminado), Susana Giménez (con un vestido plateado de Naeem Khan y un collar de brillantes con una esmeralda impresionante, de su propio alhajero, y anillo a juego).

Susana impactó con un vestido de paillettes con escote en V de Naeem Khan. La gran estrella de su look fue el juego de collar y anillo de diamantes y esmeraldas de su cofre privado Pilar Bustelo

Isabel Macedo, con un minivestido de brillos y plumas en tono pastel de Jorge Rey Atelier, sandalias de Sarkany y joyas de Jean-Pierre. “Es lo más mi princesita”, le escribió su marido Juan Manuel Urtubey luego de que la actriz compartiera en sus redes la primera foto de su look Pilar Bustelo

Mariana Fabbiani eligió un diseño de Atelier Gabriel Lage, realizado con hilos de seda sobre base nube y bordada íntegramente a mano con cristales engarzados. Completó el conjunto con una gargantilla choker en oro blanco 18 quilates con brillantes y gota central y joyas de Simonetta Orsini Pilar Bustelo

Zaira Nara apostó (en su segundo cambio) a un rojo dramático a través de una propuesta de escote profundo y falda con abertura lateral, de Gorof Tadeo Jones

Mariana Fabbiani (también en plata, del atelier de Lage), las hermanas Nara (Zaira con una red de plata semitransparente y con un segundo cambio al rojo vivo y Wanda, con dos lookazos de Dolce & Gabbana), Isabel Macedo (con un modelo corto rematado en marabú, de Jorge Rey, que dejaba lucir sus piernas, entre las mejores de Argentina) y Flor de la V (con un vestido que compró afuera y eligió no nombrar), Natalia Oreiro…, todas llevaron la moda a lo más alto.

Florencia de la V con una pieza en tono nude de corte sirena de su guardarropa que combinó con gargantilla y pendientes de Santino Pilar Bustelo

Mery del Cerro con un vestido de líneas puras, confeccionado en mesh net con miles de cristales iridiscentes de Gorof Pilar Bustelo

Si bien perdió en la terna “Labor en Conducción Femenina”, Wanda Nara celebró la conquista del ciclo, Bake off famosos, que ganó el premio en la categoría “Big Show”. Para su gran noche lució un sensual vestido de encaje con espalda descubierta de Dolce & Gabbana Pilar Bustelo

Romina Gaetani, con strapless de gasa de seda triple con aires retro, de Fabián Zitta Tadeo Jones

PURO CORAZÓN

Sentada en la mesa 2 junto a su hija Marcela Tinayre, sus nietos, Juana y Nacho Viale y su bisnieto, Silvestre Valenzuela, Mirtha Legrand recibió el Martín Fierro Leyenda de la Televisión por su trayectoria. Tras ver un clip homenaje y recibir la ovación de pie de todos los presentes, la diva dijo unas emotivas palabras: “Me siento feliz de haber venido.

Mirtha llegó del brazo de Marcela y de Nacho Viale

A sus 98 años, Chiquita Legrand dijo presente en la nueva edición de los premios entregados por APTRA. Esta vez, fue reconocida con el Martín Fierro Leyenda de la Televisión por su trayectoria. A su lado, su nieta, Juana Viale

Cuando digo que le he dado mi vida a esta profesión, es cierto. Empecé a los 14 años, y hoy tengo muchos, muchos años más. Es una noche inolvidable para mí y este Martín Fierro es el número 42. No lo tomencomo una vanidad, simplemente es una información. Gracias, Susana por tu cariño, hemos competido, pero seguimos queriéndonos hasta el final, toda la vida”, dijo entre lágrimas. Susana Giménez enseguida la abrazó con cariño.

vestidas en tonos plata, Susana Giménez y Juana Viale se reencontraron en la alfombra roja

las hijas de Jorge Lanata, Lola y Bárbara se mostraron visiblemente conmovidas ante el homenaje a su padre. “Siempre es lindo recibir el amor que sentía la gente por papá”, dijo Lola, la hija que el escritor tuvo con la artista plástica Sara Stewart Brown Pilar Bustelo

“Le dije al oído: ‘Te lo merecés. La gente te ama y hasta el día que desaparezcas te van a seguir amando’. Yo la quiero un montón”, reveló después la conductora a ¡HOLA! Argentina. A nueve meses de su muerte, Jorge Lanata fue honrado en la ceremonia con un corto repasando su carrera.

Mónica Antonópulos, lookeada con una pieza confeccionada con hilos de seda y cristales de Sylvie Burstin, celebró el Martín Fierro que ganó su pareja desde hace diez años, Marco Antonio Caponi, por su papel en la serie Iosi, el espía arrepentido

Priscila Crivocapich (su novio Roberto García Moritán no asistió) apostó por un audaz diseño de Joti Harriague: un vestido de red con lentejuelas que tenía los laterales superescotados Pilar Bustelo

Iván de Pineda no abandonó su alegría a pesar de haber perdido ante Santiago Del Moro en la categoría Mejor Labor en Conducción Masculina. Fue sin su mujer, Luz Barrantes

Maru Botana, vestida por Claudia Arce, posó con Verónica Lozano –llevó una creación de su propia colección para Natalia Antolin– y Damián Betular

“Fue alguien que marcó un antes y un después en el periodismo de la República Argentina”, dijo el conductor Santiago del Moro mientras su última mujer, Elba Marcovecchio, y sus hijas Lola y Bárbara se mostraban visiblemente conmovidas. “Siempre es lindo recibir el amor que sentía la gente por papá”, dijo Lola, la hija que el escritor tuvo con la artista plástica Sara Stewart Brown.

Nominados a Mejor Jurado por El gran premio de la cocina, Ximena Sáenz, Dolli Irigoyen y Christian Petersen disfrutaron del evento más importante de la televisión argentina









Darío Turovelzky, CEO de Telefe, con un smoking clásico, camisa blanca y moño; y su mujer, Sofía Soldati, enfundada en un vestido de cuero calado, de Joti Harriague Pilar Bustelo





CUMPLIR UN SUEÑO

Entre los ganadores de la noche, Isabel Macedo fue una de las más aplaudidas al ganar la estatuilla en la categoría Actriz Protagonista de Ficción por su trabajo en Margarita. Tras dedicarle el premio a su marido, Juan Manuel Urtubey, y a sus hijas, Belita y Julia (“Las amo con toda el alma”), la artista remarcó a ¡HOLA! su gran presente, donde incluyó el reciente festejo de su 50° cumpleaños.

Santiago del Moro, conductor de la gala y ganador del Martín Fierro de Oro, vivió uno de los momentos más emotivos al leer su propio nombre en el sobre

Yanina Latorre (by Camila Romano) y Ángel de Brito estuvieron nominados por Mejor Programa Periodístico

Milett Figueroa, recién separada de Marcelo Tinelli, posa con un strapless de corte sirena de Claudia Arce Pilar Bustelo

“Siempre es una fiesta estar vivo, no importa la edad que tengas, lo importante es cómo vivas cada momento”, remarcó. Santiago del Moro se consagró con el Oro, el premio máximo. “Este es el fruto de un chico que un día soñó, desde un lugar muy chiquito, hacer esto. Yo soñaba estar acá y hoy estoy cumpliendo un sueño”, dijo el conductor demostrando cómo la televisión argentina sigue siendo un lugar para hacer realidad las ilusiones.