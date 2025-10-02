Nuevas generaciones. Del hijo de Juana Viale a los nietos de Cris Morena, los jóvenes que acapararon los flashes en los Martín Fierro

La gran fiesta de la televisión argentina convocó no sólo a las estrellas ya consagradas sino también a una joven guardia de artistas y herederos
Fue una noche cargada de mucha emoción. La 53a edición de los premios Martín Fierro celebrada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) el pasado lunes 29 de septiembre en el Hotel Hilton ya se transformó en un recuerdo imborrable para muchos de los que asistieron a la gran fiesta de la televisión argentina.
Además de la espectacularidad de la alfombra roja, donde las estrellas desfilaron sus vestidos, el tradicional evento atravesó momentos vibrantes: las sentidas palabras de Mirtha Legrand y el homenaje dedicado a Jorge Lanata hasta la fresca irrupción de la nueva guardia de artistas, capitaneada por Cris Morena. Ella fue una de las grandes ausentes, aunque estuvo bien representada por sus nietos, Franco y Valentín Yan.
GENERACIÓN Z
Los festejos de la troupe de la serie “Margarita” –ganadora de cuatro premios– le imprimió un aire de frescura a la ceremonia. “Estoy en shock, feliz, todavía no lo puedo creer”, dijo fuera de sí Lola Abraldes, al ganar el premio Revelación por su participación en la ficción de Cris Morena.
La generación Z también estuvo presente en los herederos (hijos y nietos de) que también dijeron presente. Así como Silvestre Valenzuela, el hijo de Gonzalo Valenzuela y Juana Viale, hizo su debut en la alfombra roja escoltando a su madre; Bautista Vicuña –que en 2023 había acompañado a Benjamín Vicuña en la entrega– llegó del brazo de su mamá, Carolina Pampita Ardohain.
Otros, ya más grandes y con trayectoria, también dejaron su huella. Los hermanos Franco y Valentín Yan, los hijos de Romina Yankelevich, se sumaron a la lista de invitados. Mientras Franco se sentó en la mesa con sus compañeros de Margarita, Valentín (que corre en Turismo Carretera 2000) llegó a la entrega de premios para escoltar a Susana Giménez y compartió mesa con Luis y Bernarda Cella, creadores del éxito llamado Olga, e hijos del memorable productor, Luis Cella.
LOOKS RUTILANTES
Brillos (plata, oro y peltre), transparencias y plumas fueron algunas de las tendencias que se impusieron en la velada. Entre los looks más aplaudidos figuraron los de Pampita (con un diseño de alta costura de Carolina Herrera), Juana Viale (por primera vez, le fue infiel a Bogani con un vestido de Gabriel Lage realizado en brocato de seda laminado), Susana Giménez (con un vestido plateado de Naeem Khan y un collar de brillantes con una esmeralda impresionante, de su propio alhajero, y anillo a juego).
Mariana Fabbiani (también en plata, del atelier de Lage), las hermanas Nara (Zaira con una red de plata semitransparente y con un segundo cambio al rojo vivo y Wanda, con dos lookazos de Dolce & Gabbana), Isabel Macedo (con un modelo corto rematado en marabú, de Jorge Rey, que dejaba lucir sus piernas, entre las mejores de Argentina) y Flor de la V (con un vestido que compró afuera y eligió no nombrar), Natalia Oreiro…, todas llevaron la moda a lo más alto.
PURO CORAZÓN
Sentada en la mesa 2 junto a su hija Marcela Tinayre, sus nietos, Juana y Nacho Viale y su bisnieto, Silvestre Valenzuela, Mirtha Legrand recibió el Martín Fierro Leyenda de la Televisión por su trayectoria. Tras ver un clip homenaje y recibir la ovación de pie de todos los presentes, la diva dijo unas emotivas palabras: “Me siento feliz de haber venido.
Cuando digo que le he dado mi vida a esta profesión, es cierto. Empecé a los 14 años, y hoy tengo muchos, muchos años más. Es una noche inolvidable para mí y este Martín Fierro es el número 42. No lo tomencomo una vanidad, simplemente es una información. Gracias, Susana por tu cariño, hemos competido, pero seguimos queriéndonos hasta el final, toda la vida”, dijo entre lágrimas. Susana Giménez enseguida la abrazó con cariño.
“Le dije al oído: ‘Te lo merecés. La gente te ama y hasta el día que desaparezcas te van a seguir amando’. Yo la quiero un montón”, reveló después la conductora a ¡HOLA! Argentina. A nueve meses de su muerte, Jorge Lanata fue honrado en la ceremonia con un corto repasando su carrera.
“Fue alguien que marcó un antes y un después en el periodismo de la República Argentina”, dijo el conductor Santiago del Moro mientras su última mujer, Elba Marcovecchio, y sus hijas Lola y Bárbara se mostraban visiblemente conmovidas. “Siempre es lindo recibir el amor que sentía la gente por papá”, dijo Lola, la hija que el escritor tuvo con la artista plástica Sara Stewart Brown.
CUMPLIR UN SUEÑO
Entre los ganadores de la noche, Isabel Macedo fue una de las más aplaudidas al ganar la estatuilla en la categoría Actriz Protagonista de Ficción por su trabajo en Margarita. Tras dedicarle el premio a su marido, Juan Manuel Urtubey, y a sus hijas, Belita y Julia (“Las amo con toda el alma”), la artista remarcó a ¡HOLA! su gran presente, donde incluyó el reciente festejo de su 50° cumpleaños.
“Siempre es una fiesta estar vivo, no importa la edad que tengas, lo importante es cómo vivas cada momento”, remarcó. Santiago del Moro se consagró con el Oro, el premio máximo. “Este es el fruto de un chico que un día soñó, desde un lugar muy chiquito, hacer esto. Yo soñaba estar acá y hoy estoy cumpliendo un sueño”, dijo el conductor demostrando cómo la televisión argentina sigue siendo un lugar para hacer realidad las ilusiones.
