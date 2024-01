escuchar

Nicole Kidman se convirtió en una de las estrellas más aclamadas de Hollywood, con una larga trayectoria que conformó con sus papeles protagónicos en películas como Los otros (2000), Moulin Rouge (2001), Reencarnación (2004) y Las mujeres perfectas (2005). Con el próximo estreno de una nueva serie que la llevará una vez más a las pantallas, la actriz de ascendencia australiana reveló el motivo por el cual no se plantea volver a pisar una alfombra roja.

La protagonista de Australia (2008) cuenta a sus 56 años con una trayectoria fílmica de cerca de un centenar de películas. Nicole Kidman se mudó a Tennessee junto a su pareja, el músico Keith Urban, y las dos hijas que tienen en común, Sunday y Faith. En tanto, la actriz estrenará próximamente su última producción, la serie Expats.

Nicole Kidman estrenará próximamente una serie Instagram: nicolekidman

Aunque, según reveló ella misma en diálogo con Radio Times en una entrevista reciente, cuando era niña escuchó un comentario desagradable. “Me dijeron ‘no tendrás carrera. Sos demasiado alta’”, contó. Y detalló: “Recuerdo hacer una audición para Annie. Fue una gran convocatoria de cientos de personas. No tenía un agente, simplemente, aparecí. Y mi madre me dijo ‘por favor, ¿tenemos que hacerlo? ¿Cuánto tiempo va a tomar esto?’”.

Y, en esa ocasión, Nicole Kidman no tuvo suerte. “Tuve que entrar a la audición porque nos medían. ¡Estaba por encima de la indicación! Ni siquiera me devolvieron la llamada. Pero, al menos, pude cantar cuatro líneas de un coro”, relató. Además, destacó que recibió comentarios por su altura: “Se burlaron de mí y la gente decía ‘¿cómo está el aire ahí arriba?’”.

Nicole Kidman y Hugh Jackman protagonizaron Australia Star+

“Me molesta cuando actúo y quiero ser pequeña, pero hay momentos en los que lo aprecio y puedo usarlo en mi trabajo”, aseveró la actriz de Hollywood. Pero, si algo tiene claro Nicole Kidman es que no tiene intención de volver a caminar sobre una alfombra roja. “Cada vez que voy, me envían zapatos que siempre son muy altos”, advirtió. Y apuntó: “Yo digo: ‘¿No tienen tacones de gatito? Voy a ser la persona más alta...¡una jirafa!’”.

“Ahora me dicen: ‘sos mucho más alta de lo que pensaba’. O también están los hombres que luchan por saber qué tan altos deberían ser mis tacones”, concluyó en la nota.

La reflexión de Nicole Kidman sobre su altura

Nicole Kidman sacó una gran lección de todo este asunto. “Estoy increíblemente agradecida de estar sana y de poder caminar. Dicho esto, tuve problemas en las rodillas y todo tipo de cosas, en parte, debido a mi altura”, prosiguió.

Ante esto, reflexionó: “Lo que les digo a mis hijas es que nada de eso importa. Lo que importa es cómo permitís que otras personas te digan ‘sí' o ‘no’ y si lo aceptas. La resiliencia interior como ser humano, ese es la superpotencia de verdad”, manifestó.

Expats llegará al streaming el 26 de enero Instagram: nicolekidman

En tanto, la estrella de Hollywood se prepara para el estreno de una nueva miniserie que protagonizará junto a Sarayu Blue. Se trata de Expats, a cargo de la dirección de Lulu Wang que estará disponible en Amazon Prime Video a partir del 26 de enero.