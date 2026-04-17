Coachella 2026: line up, artistas destacados y cómo ver en vivo
Ya comenzó el festival de música más famoso de Estados Unidos con grandes nombres como Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Karol G; conocé todos los detalles de la edición de este año
- 11 minutos de lectura'
El pasado fin de semana comenzó el festival Coachella 2026, uno de los eventos más relevantes en el mundo de la música. Hace más de 20 años que miles de fanáticos se adentran en el desierto de California para escuchar a sus artistas favoritos, admirar estructuras artísticas y vestir sus mejores prendas. Este año, se lleva a cabo a lo largo de seis fechas distribuidas en dos fines de semana: 10,11 y 12 de abril y luego 17, 18 y 19 de abril.
Qué es el festival Coachella
El “Coachella Valley Music and Arts Festival” nació en 1993, cuando el grupo de rock Pearl Jam dio un concierto en el Empire Polo Club, un campo de alrededor de 400 hectáreas en Indio, California, que originalmente se utilizaba como sede de torneos internacionales de polo. La banda eligió este lugar por una disputa con Ticketmaster sobre los cargos por servicio en la compra de entradas. Necesitaban una localidad que no fuera controlada por esta empresa y así pudieran elegir ellos mismos los precios de los tickets.
El show de Pearl Jam demostró la idoneidad del espacio para eventos masivos y dio lugar a la primera edición del festival Coachella en 1999, con Beck, Tool y Rage Against the Machine como headliners. Aunque en sus primeros años no logró una audiencia masiva, con el paso del tiempo se volvió cada vez más popular hasta convertirse en uno de los festivales de música más grandes y lucrativos de Estados Unidos. Grandes nombres como Prince, Beyoncé, Madonna y Oasis estuvieron presentes en su escenario.
Los artistas destacados en Coachella 2026
En la edición de este 2026, las entradas para las seis fechas, que rondaban entre US$549 y US$1.199, se agotaron al poco tiempo de salir. Con siete escenarios distribuidos en todo el predio, se llevan a cabo más de 100 shows en un mismo fin de semana. Los headliners en esta ocasión son Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Karol G, acompañados por otros reconocidos artistas como The Strokes, Addison Rae, Morat y David Guetta.
Uno de los shows que más dio de qué hablar fue el de Justin Bieber, que se presentó el pasado domingo a la madrugada y volverá a hacerlo este 19 de abril. La razón fue que, a diferencia de otros artistas con grandes escenografías, el canadiense apareció con un look simple y su show consistió en buscar videos de sí mismo cuando era pequeño. Además, apuntó a la nostalgia de sus fanáticos al tocar algunos de sus primeros temas, como “Beauty and the Beat”, “Baby” y “Never Say Never”. El término “Justin coachella” tuvo un aumento de 250% en las búsquedas del último mes, según Google Trends.
Cómo ver el festival Coachella 2026 en vivo
En esta ocasión, es posible presenciar el festival a través de la transmisión en vivo vía You Tube. La emisión ofrece las presentaciones de los siete escenarios a lo largo de todo el día. Los espacios protagonistas -Outdoor Theatre, Sahara y Coachella Stage- se transmiten en resolución 4K por primera vez. Para sintonizarlos, solo hace falta entrar al canal oficial de Coachella y elegir el escenario deseado para observar el show.
El line up completo del festival Coachella 2026
Viernes 17 de abril
Coachella Stage
- Jaqck Glam: 4:10 p.m. (California) - 8:10 p.m. (Argentina)
- Teddy Swims: 5:20 p.m. (California) - 9:20 p.m. (Argentina)
- The xx: 7:00 p.m. (California) - 11:00 p.m. (Argentina)
- Sabrina Carpenter: 9:00 p.m. (California) - 1:00 a.m. (Argentina)
- Anyma: 12:00 a.m. (California) - 4:00 a.m. (Argentina)
Outdoor Theatre
- Jeremiah Red: 2:50 p.m. (California) - 6:50 p.m. (Argentina)
- Dabeull: 4:00 p.m. (California) - 8:00 p.m. (Argentina)
- Lykke Li: 5:20 p.m. (California) - 9:20 p.m. (Argentina)
- Dijon: 6:40 p.m. (California) - 10:40 p.m. (Argentina)
- Turnstile: 8:05 p.m. (California) - 12:05 a.m. (Argentina)
- Disclosure: 10:40 p.m. (California) - 2:40 a.m. (Argentina)
Sonora
- Jim Smith: 1:00 p.m. (California) - 5:00 p.m. (Argentina)
- Febuary: 1:40 p.m. (California) - 5:40 p.m. (Argentina)
- Carolina Durante: 2:35 p.m. (California) - 6:35 p.m. (Argentina)
- Wednesday: 3:40 p.m. (California) - 7:40 p.m. (Argentina)
- Fleshwater: 4:50 p.m. (California) - 8:50 p.m. (Argentina)
- The Two Lips: 6:00 p.m. (California) - 10:00 p.m. (Argentina)
- Ninajirachi: 7:10 p.m. (California) - 11:10 p.m. (Argentina)
- Cachirula & LooJan: 8:25 p.m. (California) - 12:25 a.m. (Argentina)
- Hot Mulligan: 10:10 p.m. (California) - 2:10 a.m. (Argentina)
Gobi
- Cahuilla Bird Singers and Dancers: 2:15 p.m. (California) - 6:15 p.m. (Argentina)
- Bob Baker Marionettes: 2:55 p.m. (California) - 6:55 p.m. (Argentina)
- NewDad: 4:00 p.m. (California) - 8:00 p.m. (Argentina)
- Joyce Manor: 5:10 p.m. (California) - 9:10 p.m. (Argentina)
- CMAT: 6:15 p.m. (California) - 10:15 p.m. (Argentina)
- fakemink: 7:20 p.m. (California) - 11:20 p.m. (Argentina)
- Holly Humberstone: 8:25 p.m. (California) - 12:25 a.m. (Argentina)
- Joost: 9:50 p.m. (California) - 1:50 a.m. (Argentina)
- Creepy Nuts: 11:05 p.m. (California) - 3:05 a.m. (Argentina)
Mojave
- El Ethos: 2:00 p.m. (California) - 6:00 p.m. (Argentina)
- Slayyyter: 3:00 p.m. (California) - 7:00 p.m. (Argentina)
- BINI: 4:15 p.m. (California) - 8:15 p.m. (Argentina)
- Central Cee: 5:30 p.m. (California) - 9:30 p.m. (Argentina)
- Devo: 6:45 p.m. (California) - 10:45 p.m. (Argentina)
- Moby: 8:10 p.m. (California) - 12:10 a.m. (Argentina)
- Ethel Cain: 10:45 p.m. (California) - 2:45 a.m. (Argentina)
- Blood Orange: 12:00 a.m. (California) - 4:00 a.m. (Argentina)
Sahara
- Bad Gal Gali: 2:30 p.m. (California) - 6:30 p.m. (Argentina)
- Youna: 3:45 p.m. (California) - 7:45 p.m. (Argentina)
- HUGEL: 4:50 p.m. (California) - 8:50 p.m. (Argentina)
- Marlon Hoffstadt: 6:15 p.m. (California) - 10:15 p.m. (Argentina)
- KATSEYE: 8:00 p.m. (California) - 12:00 a.m. (Argentina)
- Levity: 9:15 p.m. (California) - 1:15 a.m. (Argentina)
- Swae Lee: 10:50 p.m. (California) - 2:50 a.m. (Argentina)
- Sexyy Red: 12:05 a.m. (California) - 4:05 a.m. (Argentina)
Yuma
- Sahar Z: 1:00 p.m. (California) - 5:00 p.m. (Argentina)
- Jessica Brankka: 1:45 p.m. (California) - 5:45 p.m. (Argentina)
- Arodes: 2:45 p.m. (California) - 6:45 p.m. (Argentina)
- Groove Armada: 3:45 p.m. (California) - 7:45 p.m. (Argentina)
- Rossi. x Chloé Caillet: 5:00 p.m. (California) - 9:00 p.m. (Argentina)
- Kettama: 6:15 p.m. (California) - 10:15 p.m. (Argentina)
- Prospa: 7:30 p.m. (California) - 11:30 p.m. (Argentina)
- Max Dean x Luke Dean: 8:45 p.m. (California) - 12:45 a.m. (Argentina)
- Max Styler: 10:00 p.m. (California) - 2:00 a.m. (Argentina)
- Gordo: 11:15 p.m. (California) - 3:15 a.m. (Argentina)
Quasar
- Darco: 5:00 p.m. (California) - 9:00 p.m. (Argentina)
- Franky Rizardo: 7:00 p.m. (California) - 11:00 p.m. (Argentina)
- Armin van Buuren x Adam Beyer: 9:00 p.m. (California) - 1:00 a.m. (Argentina)
Sábado 18 de abril
Coachella Stage
- Record Safari: 4:10 p.m. (California) - 8:10 p.m. (Argentina)
- Addison Rae: 5:25 p.m. (California) - 9:25 p.m. (Argentina)
- GIVEON: 7:00 p.m. (California) - 11:00 p.m. (Argentina)
- The Strokes: 9:00 p.m. (California) - 1:00 a.m. (Argentina)
- Justin Bieber: 11:25 p.m. (California) - 3:25 a.m. (Argentina)
Outdoor Theatre
- Blondshell: 2:40 p.m. (California) - 6:40 p.m. (Argentina)
- Los Hermanos Flores: 3:55 p.m. (California) - 7:55 p.m. (Argentina)
- Alex G: 5:10 p.m. (California) - 9:10 p.m. (Argentina)
- SOMBR: 7:05 p.m. (California) - 11:05 p.m. (Argentina)
- Labrinth: 8:30 p.m. (California) - 12:30 a.m. (Argentina)
- David Byrne: 10:25 p.m. (California) - 2:25 a.m. (Argentina)
Sonora
- Buster Jarvis: 1:00 p.m. (California) - 5:00 p.m. (Argentina)
- Die Spitz: 2:00 p.m. (California) - 6:00 p.m. (Argentina)
- Freak Slug: 3:10 p.m. (California) - 7:10 p.m. (Argentina)
- Ecca Vandal: 4:20 p.m. (California) - 8:20 p.m. (Argentina)
- Ceremony: 5:30 p.m. (California) - 9:30 p.m. (Argentina)
- rusowsky: 6:40 p.m. (California) - 10:40 p.m. (Argentina)
- 54 Ultra: 7:50 p.m. (California) - 11:50 p.m. (Argentina)
- Mind Enterprises: 9:45 p.m. (California) - 1:45 a.m. (Argentina)
Gobi
- Noga Erez: 2:05 p.m. (California) - 6:05 p.m. (Argentina)
- WHATMORE: 4:00 p.m. (California) - 8:00 p.m. (Argentina)
- Luísa Sonza: 5:10 p.m. (California) - 9:10 p.m. (Argentina)
- Geese: 6:15 p.m. (California) - 10:15 p.m. (Argentina)
- Davido: 7:50 p.m. (California) - 11:50 p.m. (Argentina)
- BIA: 9:00 p.m. (California) - 1:00 a.m. (Argentina)
- Morat: 10:10 p.m. (California) - 2:10 a.m. (Argentina)
Mojave
- Kacey Musgraves: 3:00 p.m. (California) - 7:00 p.m. (Argentina)
- Fujii Kaze: 4:30 p.m. (California) - 8:30 p.m. (Argentina)
- Royel Otis: 5:50 p.m. (California) - 9:50 p.m. (Argentina)
- Taemin: 7:30 p.m. (California) - 11:30 p.m. (Argentina)
- PinkPantheress: 8:55 p.m. (California) - 12:55 a.m. (Argentina)
- Interpol: 10:15 p.m. (California) - 2:15 a.m. (Argentina)
Sahara
- Fundido: 2:00 p.m. (California) - 6:00 p.m. (Argentina)
- TEED: 2:50 p.m. (California) - 6:50 p.m. (Argentina)
- ZULAN: 4:00 p.m. (California) - 8:00 p.m. (Argentina)
- Hamdi: 5:00 p.m. (California) - 9:00 p.m. (Argentina)
- ¥ØUSUK€ ¥UK1MATSU: 6:15 p.m. (California) - 10:15 p.m. (Argentina)
- Nine Inch Noize: 8:00 p.m. (California) - 12:00 a.m. (Argentina)
- Adriatique: 9:15 p.m. (California) - 1:15 a.m. (Argentina)
- Worship: 10:35 p.m. (California) - 2:35 a.m. (Argentina)
Yuma
- Yamagucci: 1:00 p.m. (California) - 5:00 p.m. (Argentina)
- GENESI: 2:00 p.m. (California) - 6:00 p.m. (Argentina)
- Riordan: 3:00 p.m. (California) - 7:00 p.m. (Argentina)
- Mahmut Orhan: 4:15 p.m. (California) - 8:15 p.m. (Argentina)
- Ben Sterling: 5:30 p.m. (California) - 9:30 p.m. (Argentina)
- SOSA: 6:45 p.m. (California) - 10:45 p.m. (Argentina)
- Bedouin: 8:15 p.m. (California) - 12:15 a.m. (Argentina)
- Boys Noize: 9:45 p.m. (California) - 1:45 a.m. (Argentina)
- Armin van Buuren x Adam Beyer: 11:00 p.m. (California) - 3:00 a.m. (Argentina)
Quasar
- Devault: 5:00 p.m. (California) - 9:00 p.m. (Argentina)
- Madeon: 7:00 p.m. (California) - 11:00 p.m. (Argentina)
- DJ Snake x RL Grime x Flosstradamus: 8:15 p.m. (California) - 12:15 a.m. (Argentina)
- DJ Snake x Knock2: 9:45 p.m. (California) - 1:45 a.m. (Argentina)
Domingo 19 de abril
Coachella Stage
- Gabe Real: 2:45 p.m. (California) - 6:45 p.m. (Argentina)
- Tijuana Panthers: 3:40 p.m. (California) - 7:40 p.m. (Argentina)
- Wet Leg: 4:45 p.m. (California) - 8:45 p.m. (Argentina)
- Major Lazer: 6:10 p.m. (California) - 10:10 p.m. (Argentina)
- Young Thug: 7:50 p.m. (California) - 11:50 p.m. (Argentina)
- KAROL G: 10:10 p.m. (California) - 2:10 a.m. (Argentina)
Outdoor Theatre
- Juicewon: 3:00 p.m. (California) - 7:00 p.m. (Argentina)
- Gigi Perez: 4:00 p.m. (California) - 8:00 p.m. (Argentina)
- CLIPSE: 5:15 p.m. (California) - 9:15 p.m. (Argentina)
- Foster the People: 6:45 p.m. (California) - 10:45 p.m. (Argentina)
- Laufey: 8:45 p.m. (California) - 12:45 a.m. (Argentina)
- BIGBANG: 10:30 p.m. (California) - 2:30 a.m. (Argentina)
Sonora
- Bulletballet: 1:00 p.m. (California) - 5:00 p.m. (Argentina)
- Glitterer: 2:00 p.m. (California) - 6:00 p.m. (Argentina)
- Model/Actriz: 3:10 p.m. (California) - 7:10 p.m. (Argentina)
- Jane Remover: 4:20 p.m. (California) - 8:20 p.m. (Argentina)
- Los Retros: 5:20 p.m. (California) - 9:20 p.m. (Argentina)
- RØZ: 6:40 p.m. (California) - 10:40 p.m. (Argentina)
- DRAIN: 8:00 p.m. (California) - 12:00 a.m. (Argentina)
- French Police: 9:10 p.m. (California) - 1:10 a.m. (Argentina)
Gobi
- flowerovlove: 2:05 p.m. (California) - 6:05 p.m. (Argentina)
- The Chats: 3:00 p.m. (California) - 7:00 p.m. (Argentina)
- COBRAH: 4:05 p.m. (California) - 8:05 p.m. (Argentina)
- Oklou: 5:15 p.m. (California) - 9:15 p.m. (Argentina)
- Black Flag: 6:20 p.m. (California) - 10:20 p.m. (Argentina)
- TOMORA: 7:45 p.m. (California) - 11:45 p.m. (Argentina)
- The Rapture: 9:05 p.m. (California) - 1:05 a.m. (Argentina)
Mojave
- Megatone: 2:30 p.m. (California) - 6:30 p.m. (Argentina)
- Samia: 3:15 p.m. (California) - 7:15 p.m. (Argentina)
- Little Simz: 4:25 p.m. (California) - 8:25 p.m. (Argentina)
- Suicidal Tendencies: 5:35 p.m. (California) - 9:35 p.m. (Argentina)
- Iggy Pop: 7:10 p.m. (California) - 11:10 p.m. (Argentina)
- FKA twigs: 8:45 p.m. (California) - 12:45 a.m. (Argentina)
Sahara
- GINGEE: 2:30 p.m. (California) - 6:30 p.m. (Argentina)
- Girl Math (VNSSA x NALA): 3:35 p.m. (California) - 7:35 p.m. (Argentina)
- BUNT.: 4:45 p.m. (California) - 8:45 p.m. (Argentina)
- Duke Dumont: 6:10 p.m. (California) - 10:10 p.m. (Argentina)
- Mochakk: 7:25 p.m. (California) - 11:25 p.m. (Argentina)
- Subtronics: 9:05 p.m. (California) - 1:05 a.m. (Argentina)
- Kaskade: 10:50 p.m. (California) - 2:50 a.m. (Argentina)
Yuma
- LE YORA: 1:00 p.m. (California) - 5:00 p.m. (Argentina)
- AZZECCA: 2:00 p.m. (California) - 6:00 p.m. (Argentina)
- &friends: 3:00 p.m. (California) - 7:00 p.m. (Argentina)
- MËSTIZA: 4:15 p.m. (California) - 8:15 p.m. (Argentina)
- Carlita x Josh Baker: 5:30 p.m. (California) - 9:30 p.m. (Argentina)
- Röyksopp: 7:00 p.m. (California) - 11:00 p.m. (Argentina)
- WhoMadeWho: 8:30 p.m. (California) - 12:30 a.m. (Argentina)
- Green Velvet x AYYBO: 10:00 p.m. (California) - 2:00 a.m. (Argentina)
Quasar
- Linska: 4:00 p.m. (California) - 8:00 p.m. (Argentina)
- LP Giobbi: 6:00 p.m. (California) - 10:00 p.m. (Argentina)
- Sara Landry’s Blood Oath: 8:00 p.m. (California) - 12:00 a.m. (Argentina)
Otras noticias de Foco
Todd Lyons. Renunció el director del ICE que encabezó las detenciones de migrantes en EE.UU.
Oficial. Texas necesita electricistas, soldadores y camioneros: el plan de Abbott para llenar miles de empleos
Qué pasa si no cumplen. California obliga a las apps de remesas a licenciarse antes del 1 de julio
- 1
Cayetana Cabezas, la española que brilla en Machos Alfa y sueña con trabajar en la Argentina: “Sería estupendo”
- 2
Cómo es La cárcel de los gemelos, el inclasificable reality español que tomó por asalto las redes
- 3
Enemigos en la ficción, íntimos fuera de cámaras: el romance que cambió el destino de dos estrellas de The Boys
- 4
Le preguntaron a Anne Hathaway quién es la más “diva” del elenco de El diablo viste a la moda 2, y su respuesta sorprendió a todos