Coachella 2026: line up, artistas destacados y cómo ver en vivo

El pasado fin de semana comenzó el festival Coachella 2026, uno de los eventos más relevantes en el mundo de la música. Hace más de 20 años que miles de fanáticos se adentran en el desierto de California para escuchar a sus artistas favoritos, admirar estructuras artísticas y vestir sus mejores prendas. Este año, se lleva a cabo a lo largo de seis fechas distribuidas en dos fines de semana: 10,11 y 12 de abril y luego 17, 18 y 19 de abril.

Qué es el festival Coachella

El festival Coachella atrae a más de 100 mil asistentes diarios en sus dos fines de semana consecutivos (Instagram/@coachella)

El “Coachella Valley Music and Arts Festival” nació en 1993, cuando el grupo de rock Pearl Jam dio un concierto en el Empire Polo Club, un campo de alrededor de 400 hectáreas en Indio, California, que originalmente se utilizaba como sede de torneos internacionales de polo. La banda eligió este lugar por una disputa con Ticketmaster sobre los cargos por servicio en la compra de entradas. Necesitaban una localidad que no fuera controlada por esta empresa y así pudieran elegir ellos mismos los precios de los tickets.

El show de Pearl Jam demostró la idoneidad del espacio para eventos masivos y dio lugar a la primera edición del festival Coachella en 1999, con Beck, Tool y Rage Against the Machine como headliners. Aunque en sus primeros años no logró una audiencia masiva, con el paso del tiempo se volvió cada vez más popular hasta convertirse en uno de los festivales de música más grandes y lucrativos de Estados Unidos. Grandes nombres como Prince, Beyoncé, Madonna y Oasis estuvieron presentes en su escenario.

Los artistas destacados en Coachella 2026

En la edición de este 2026, las entradas para las seis fechas, que rondaban entre US$549 y US$1.199, se agotaron al poco tiempo de salir. Con siete escenarios distribuidos en todo el predio, se llevan a cabo más de 100 shows en un mismo fin de semana. Los headliners en esta ocasión son Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Karol G, acompañados por otros reconocidos artistas como The Strokes, Addison Rae, Morat y David Guetta.

Justin Bieber cautivó a sus fanáticos al tocar "Baby", su primer tema viral

Uno de los shows que más dio de qué hablar fue el de Justin Bieber, que se presentó el pasado domingo a la madrugada y volverá a hacerlo este 19 de abril. La razón fue que, a diferencia de otros artistas con grandes escenografías, el canadiense apareció con un look simple y su show consistió en buscar videos de sí mismo cuando era pequeño. Además, apuntó a la nostalgia de sus fanáticos al tocar algunos de sus primeros temas, como “Beauty and the Beat”, “Baby” y “Never Say Never”. El término “Justin coachella” tuvo un aumento de 250% en las búsquedas del último mes, según Google Trends.

Cómo ver el festival Coachella 2026 en vivo

Todos los shows del Coachella 2026 serán transmitidos en vivo vía You Tube Amy Harris - Invision

En esta ocasión, es posible presenciar el festival a través de la transmisión en vivo vía You Tube. La emisión ofrece las presentaciones de los siete escenarios a lo largo de todo el día. Los espacios protagonistas -Outdoor Theatre, Sahara y Coachella Stage- se transmiten en resolución 4K por primera vez. Para sintonizarlos, solo hace falta entrar al canal oficial de Coachella y elegir el escenario deseado para observar el show.

El line up completo del festival Coachella 2026

Justin Bieber, Sabrina Carpenter y Karol G serán los headliners del festival Coachella 2026 AP

Viernes 17 de abril

Coachella Stage

Jaqck Glam: 4:10 p.m. (California) - 8:10 p.m. (Argentina)

4:10 p.m. (California) - 8:10 p.m. (Argentina) Teddy Swims: 5:20 p.m. (California) - 9:20 p.m. (Argentina)

5:20 p.m. (California) - 9:20 p.m. (Argentina) The xx: 7:00 p.m. (California) - 11:00 p.m. (Argentina)

7:00 p.m. (California) - 11:00 p.m. (Argentina) Sabrina Carpenter: 9:00 p.m. (California) - 1:00 a.m. (Argentina)

9:00 p.m. (California) - 1:00 a.m. (Argentina) Anyma: 12:00 a.m. (California) - 4:00 a.m. (Argentina)

Outdoor Theatre

Jeremiah Red: 2:50 p.m. (California) - 6:50 p.m. (Argentina)

2:50 p.m. (California) - 6:50 p.m. (Argentina) Dabeull: 4:00 p.m. (California) - 8:00 p.m. (Argentina)

4:00 p.m. (California) - 8:00 p.m. (Argentina) Lykke Li: 5:20 p.m. (California) - 9:20 p.m. (Argentina)

5:20 p.m. (California) - 9:20 p.m. (Argentina) Dijon: 6:40 p.m. (California) - 10:40 p.m. (Argentina)

6:40 p.m. (California) - 10:40 p.m. (Argentina) Turnstile: 8:05 p.m. (California) - 12:05 a.m. (Argentina)

8:05 p.m. (California) - 12:05 a.m. (Argentina) Disclosure: 10:40 p.m. (California) - 2:40 a.m. (Argentina)

Sonora

Jim Smith: 1:00 p.m. (California) - 5:00 p.m. (Argentina)

1:00 p.m. (California) - 5:00 p.m. (Argentina) Febuary: 1:40 p.m. (California) - 5:40 p.m. (Argentina)

1:40 p.m. (California) - 5:40 p.m. (Argentina) Carolina Durante: 2:35 p.m. (California) - 6:35 p.m. (Argentina)

2:35 p.m. (California) - 6:35 p.m. (Argentina) Wednesday: 3:40 p.m. (California) - 7:40 p.m. (Argentina)

3:40 p.m. (California) - 7:40 p.m. (Argentina) Fleshwater: 4:50 p.m. (California) - 8:50 p.m. (Argentina)

4:50 p.m. (California) - 8:50 p.m. (Argentina) The Two Lips: 6:00 p.m. (California) - 10:00 p.m. (Argentina)

6:00 p.m. (California) - 10:00 p.m. (Argentina) Ninajirachi: 7:10 p.m. (California) - 11:10 p.m. (Argentina)

7:10 p.m. (California) - 11:10 p.m. (Argentina) Cachirula & LooJan: 8:25 p.m. (California) - 12:25 a.m. (Argentina)

8:25 p.m. (California) - 12:25 a.m. (Argentina) Hot Mulligan: 10:10 p.m. (California) - 2:10 a.m. (Argentina)

Gobi

Cahuilla Bird Singers and Dancers: 2:15 p.m. (California) - 6:15 p.m. (Argentina)

2:15 p.m. (California) - 6:15 p.m. (Argentina) Bob Baker Marionettes: 2:55 p.m. (California) - 6:55 p.m. (Argentina)

2:55 p.m. (California) - 6:55 p.m. (Argentina) NewDad: 4:00 p.m. (California) - 8:00 p.m. (Argentina)

4:00 p.m. (California) - 8:00 p.m. (Argentina) Joyce Manor: 5:10 p.m. (California) - 9:10 p.m. (Argentina)

5:10 p.m. (California) - 9:10 p.m. (Argentina) CMAT: 6:15 p.m. (California) - 10:15 p.m. (Argentina)

6:15 p.m. (California) - 10:15 p.m. (Argentina) fakemink: 7:20 p.m. (California) - 11:20 p.m. (Argentina)

7:20 p.m. (California) - 11:20 p.m. (Argentina) Holly Humberstone: 8:25 p.m. (California) - 12:25 a.m. (Argentina)

8:25 p.m. (California) - 12:25 a.m. (Argentina) Joost: 9:50 p.m. (California) - 1:50 a.m. (Argentina)

9:50 p.m. (California) - 1:50 a.m. (Argentina) Creepy Nuts: 11:05 p.m. (California) - 3:05 a.m. (Argentina)

Mojave

El Ethos: 2:00 p.m. (California) - 6:00 p.m. (Argentina)

2:00 p.m. (California) - 6:00 p.m. (Argentina) Slayyyter: 3:00 p.m. (California) - 7:00 p.m. (Argentina)

3:00 p.m. (California) - 7:00 p.m. (Argentina) BINI: 4:15 p.m. (California) - 8:15 p.m. (Argentina)

4:15 p.m. (California) - 8:15 p.m. (Argentina) Central Cee: 5:30 p.m. (California) - 9:30 p.m. (Argentina)

5:30 p.m. (California) - 9:30 p.m. (Argentina) Devo: 6:45 p.m. (California) - 10:45 p.m. (Argentina)

6:45 p.m. (California) - 10:45 p.m. (Argentina) Moby: 8:10 p.m. (California) - 12:10 a.m. (Argentina)

8:10 p.m. (California) - 12:10 a.m. (Argentina) Ethel Cain: 10:45 p.m. (California) - 2:45 a.m. (Argentina)

10:45 p.m. (California) - 2:45 a.m. (Argentina) Blood Orange: 12:00 a.m. (California) - 4:00 a.m. (Argentina)

Sahara

Bad Gal Gali: 2:30 p.m. (California) - 6:30 p.m. (Argentina)

2:30 p.m. (California) - 6:30 p.m. (Argentina) Youna: 3:45 p.m. (California) - 7:45 p.m. (Argentina)

3:45 p.m. (California) - 7:45 p.m. (Argentina) HUGEL: 4:50 p.m. (California) - 8:50 p.m. (Argentina)

4:50 p.m. (California) - 8:50 p.m. (Argentina) Marlon Hoffstadt: 6:15 p.m. (California) - 10:15 p.m. (Argentina)

6:15 p.m. (California) - 10:15 p.m. (Argentina) KATSEYE: 8:00 p.m. (California) - 12:00 a.m. (Argentina)

8:00 p.m. (California) - 12:00 a.m. (Argentina) Levity: 9:15 p.m. (California) - 1:15 a.m. (Argentina)

9:15 p.m. (California) - 1:15 a.m. (Argentina) Swae Lee: 10:50 p.m. (California) - 2:50 a.m. (Argentina)

10:50 p.m. (California) - 2:50 a.m. (Argentina) Sexyy Red: 12:05 a.m. (California) - 4:05 a.m. (Argentina)

Yuma

Sahar Z: 1:00 p.m. (California) - 5:00 p.m. (Argentina)

1:00 p.m. (California) - 5:00 p.m. (Argentina) Jessica Brankka: 1:45 p.m. (California) - 5:45 p.m. (Argentina)

1:45 p.m. (California) - 5:45 p.m. (Argentina) Arodes: 2:45 p.m. (California) - 6:45 p.m. (Argentina)

2:45 p.m. (California) - 6:45 p.m. (Argentina) Groove Armada: 3:45 p.m. (California) - 7:45 p.m. (Argentina)

3:45 p.m. (California) - 7:45 p.m. (Argentina) Rossi. x Chloé Caillet: 5:00 p.m. (California) - 9:00 p.m. (Argentina)

5:00 p.m. (California) - 9:00 p.m. (Argentina) Kettama: 6:15 p.m. (California) - 10:15 p.m. (Argentina)

6:15 p.m. (California) - 10:15 p.m. (Argentina) Prospa: 7:30 p.m. (California) - 11:30 p.m. (Argentina)

7:30 p.m. (California) - 11:30 p.m. (Argentina) Max Dean x Luke Dean: 8:45 p.m. (California) - 12:45 a.m. (Argentina)

8:45 p.m. (California) - 12:45 a.m. (Argentina) Max Styler: 10:00 p.m. (California) - 2:00 a.m. (Argentina)

10:00 p.m. (California) - 2:00 a.m. (Argentina) Gordo: 11:15 p.m. (California) - 3:15 a.m. (Argentina)

Quasar

Darco: 5:00 p.m. (California) - 9:00 p.m. (Argentina)

5:00 p.m. (California) - 9:00 p.m. (Argentina) Franky Rizardo: 7:00 p.m. (California) - 11:00 p.m. (Argentina)

7:00 p.m. (California) - 11:00 p.m. (Argentina) Armin van Buuren x Adam Beyer: 9:00 p.m. (California) - 1:00 a.m. (Argentina)

Sábado 18 de abril

Coachella Stage

Record Safari: 4:10 p.m. (California) - 8:10 p.m. (Argentina)

4:10 p.m. (California) - 8:10 p.m. (Argentina) Addison Rae: 5:25 p.m. (California) - 9:25 p.m. (Argentina)

5:25 p.m. (California) - 9:25 p.m. (Argentina) GIVEON: 7:00 p.m. (California) - 11:00 p.m. (Argentina)

7:00 p.m. (California) - 11:00 p.m. (Argentina) The Strokes: 9:00 p.m. (California) - 1:00 a.m. (Argentina)

9:00 p.m. (California) - 1:00 a.m. (Argentina) Justin Bieber: 11:25 p.m. (California) - 3:25 a.m. (Argentina)

Outdoor Theatre

Blondshell: 2:40 p.m. (California) - 6:40 p.m. (Argentina)

2:40 p.m. (California) - 6:40 p.m. (Argentina) Los Hermanos Flores: 3:55 p.m. (California) - 7:55 p.m. (Argentina)

3:55 p.m. (California) - 7:55 p.m. (Argentina) Alex G: 5:10 p.m. (California) - 9:10 p.m. (Argentina)

5:10 p.m. (California) - 9:10 p.m. (Argentina) SOMBR: 7:05 p.m. (California) - 11:05 p.m. (Argentina)

7:05 p.m. (California) - 11:05 p.m. (Argentina) Labrinth: 8:30 p.m. (California) - 12:30 a.m. (Argentina)

8:30 p.m. (California) - 12:30 a.m. (Argentina) David Byrne: 10:25 p.m. (California) - 2:25 a.m. (Argentina)

Sonora

Buster Jarvis: 1:00 p.m. (California) - 5:00 p.m. (Argentina)

1:00 p.m. (California) - 5:00 p.m. (Argentina) Die Spitz: 2:00 p.m. (California) - 6:00 p.m. (Argentina)

2:00 p.m. (California) - 6:00 p.m. (Argentina) Freak Slug: 3:10 p.m. (California) - 7:10 p.m. (Argentina)

3:10 p.m. (California) - 7:10 p.m. (Argentina) Ecca Vandal: 4:20 p.m. (California) - 8:20 p.m. (Argentina)

4:20 p.m. (California) - 8:20 p.m. (Argentina) Ceremony: 5:30 p.m. (California) - 9:30 p.m. (Argentina)

5:30 p.m. (California) - 9:30 p.m. (Argentina) rusowsky: 6:40 p.m. (California) - 10:40 p.m. (Argentina)

6:40 p.m. (California) - 10:40 p.m. (Argentina) 54 Ultra: 7:50 p.m. (California) - 11:50 p.m. (Argentina)

7:50 p.m. (California) - 11:50 p.m. (Argentina) Mind Enterprises: 9:45 p.m. (California) - 1:45 a.m. (Argentina)

Gobi

Noga Erez: 2:05 p.m. (California) - 6:05 p.m. (Argentina)

2:05 p.m. (California) - 6:05 p.m. (Argentina) WHATMORE: 4:00 p.m. (California) - 8:00 p.m. (Argentina)

4:00 p.m. (California) - 8:00 p.m. (Argentina) Luísa Sonza: 5:10 p.m. (California) - 9:10 p.m. (Argentina)

5:10 p.m. (California) - 9:10 p.m. (Argentina) Geese: 6:15 p.m. (California) - 10:15 p.m. (Argentina)

6:15 p.m. (California) - 10:15 p.m. (Argentina) Davido: 7:50 p.m. (California) - 11:50 p.m. (Argentina)

7:50 p.m. (California) - 11:50 p.m. (Argentina) BIA: 9:00 p.m. (California) - 1:00 a.m. (Argentina)

9:00 p.m. (California) - 1:00 a.m. (Argentina) Morat: 10:10 p.m. (California) - 2:10 a.m. (Argentina)

Mojave

Kacey Musgraves: 3:00 p.m. (California) - 7:00 p.m. (Argentina)

3:00 p.m. (California) - 7:00 p.m. (Argentina) Fujii Kaze: 4:30 p.m. (California) - 8:30 p.m. (Argentina)

4:30 p.m. (California) - 8:30 p.m. (Argentina) Royel Otis: 5:50 p.m. (California) - 9:50 p.m. (Argentina)

5:50 p.m. (California) - 9:50 p.m. (Argentina) Taemin: 7:30 p.m. (California) - 11:30 p.m. (Argentina)

7:30 p.m. (California) - 11:30 p.m. (Argentina) PinkPantheress: 8:55 p.m. (California) - 12:55 a.m. (Argentina)

8:55 p.m. (California) - 12:55 a.m. (Argentina) Interpol: 10:15 p.m. (California) - 2:15 a.m. (Argentina)

Sahara

Fundido: 2:00 p.m. (California) - 6:00 p.m. (Argentina)

2:00 p.m. (California) - 6:00 p.m. (Argentina) TEED: 2:50 p.m. (California) - 6:50 p.m. (Argentina)

2:50 p.m. (California) - 6:50 p.m. (Argentina) ZULAN: 4:00 p.m. (California) - 8:00 p.m. (Argentina)

4:00 p.m. (California) - 8:00 p.m. (Argentina) Hamdi: 5:00 p.m. (California) - 9:00 p.m. (Argentina)

5:00 p.m. (California) - 9:00 p.m. (Argentina) ¥ØUSUK€ ¥UK1MATSU: 6:15 p.m. (California) - 10:15 p.m. (Argentina)

6:15 p.m. (California) - 10:15 p.m. (Argentina) Nine Inch Noize: 8:00 p.m. (California) - 12:00 a.m. (Argentina)

8:00 p.m. (California) - 12:00 a.m. (Argentina) Adriatique: 9:15 p.m. (California) - 1:15 a.m. (Argentina)

9:15 p.m. (California) - 1:15 a.m. (Argentina) Worship: 10:35 p.m. (California) - 2:35 a.m. (Argentina)

Yuma

Yamagucci: 1:00 p.m. (California) - 5:00 p.m. (Argentina)

1:00 p.m. (California) - 5:00 p.m. (Argentina) GENESI: 2:00 p.m. (California) - 6:00 p.m. (Argentina)

2:00 p.m. (California) - 6:00 p.m. (Argentina) Riordan: 3:00 p.m. (California) - 7:00 p.m. (Argentina)

3:00 p.m. (California) - 7:00 p.m. (Argentina) Mahmut Orhan: 4:15 p.m. (California) - 8:15 p.m. (Argentina)

4:15 p.m. (California) - 8:15 p.m. (Argentina) Ben Sterling: 5:30 p.m. (California) - 9:30 p.m. (Argentina)

5:30 p.m. (California) - 9:30 p.m. (Argentina) SOSA: 6:45 p.m. (California) - 10:45 p.m. (Argentina)

6:45 p.m. (California) - 10:45 p.m. (Argentina) Bedouin: 8:15 p.m. (California) - 12:15 a.m. (Argentina)

8:15 p.m. (California) - 12:15 a.m. (Argentina) Boys Noize: 9:45 p.m. (California) - 1:45 a.m. (Argentina)

9:45 p.m. (California) - 1:45 a.m. (Argentina) Armin van Buuren x Adam Beyer: 11:00 p.m. (California) - 3:00 a.m. (Argentina)

Quasar

Devault: 5:00 p.m. (California) - 9:00 p.m. (Argentina)

5:00 p.m. (California) - 9:00 p.m. (Argentina) Madeon: 7:00 p.m. (California) - 11:00 p.m. (Argentina)

7:00 p.m. (California) - 11:00 p.m. (Argentina) DJ Snake x RL Grime x Flosstradamus: 8:15 p.m. (California) - 12:15 a.m. (Argentina)

8:15 p.m. (California) - 12:15 a.m. (Argentina) DJ Snake x Knock2: 9:45 p.m. (California) - 1:45 a.m. (Argentina)

Domingo 19 de abril

Coachella Stage

Gabe Real: 2:45 p.m. (California) - 6:45 p.m. (Argentina)

2:45 p.m. (California) - 6:45 p.m. (Argentina) Tijuana Panthers: 3:40 p.m. (California) - 7:40 p.m. (Argentina)

3:40 p.m. (California) - 7:40 p.m. (Argentina) Wet Leg: 4:45 p.m. (California) - 8:45 p.m. (Argentina)

4:45 p.m. (California) - 8:45 p.m. (Argentina) Major Lazer: 6:10 p.m. (California) - 10:10 p.m. (Argentina)

6:10 p.m. (California) - 10:10 p.m. (Argentina) Young Thug: 7:50 p.m. (California) - 11:50 p.m. (Argentina)

7:50 p.m. (California) - 11:50 p.m. (Argentina) KAROL G: 10:10 p.m. (California) - 2:10 a.m. (Argentina)

Outdoor Theatre

Juicewon: 3:00 p.m. (California) - 7:00 p.m. (Argentina)

3:00 p.m. (California) - 7:00 p.m. (Argentina) Gigi Perez: 4:00 p.m. (California) - 8:00 p.m. (Argentina)

4:00 p.m. (California) - 8:00 p.m. (Argentina) CLIPSE: 5:15 p.m. (California) - 9:15 p.m. (Argentina)

5:15 p.m. (California) - 9:15 p.m. (Argentina) Foster the People: 6:45 p.m. (California) - 10:45 p.m. (Argentina)

6:45 p.m. (California) - 10:45 p.m. (Argentina) Laufey: 8:45 p.m. (California) - 12:45 a.m. (Argentina)

8:45 p.m. (California) - 12:45 a.m. (Argentina) BIGBANG: 10:30 p.m. (California) - 2:30 a.m. (Argentina)

Sonora

Bulletballet: 1:00 p.m. (California) - 5:00 p.m. (Argentina)

1:00 p.m. (California) - 5:00 p.m. (Argentina) Glitterer: 2:00 p.m. (California) - 6:00 p.m. (Argentina)

2:00 p.m. (California) - 6:00 p.m. (Argentina) Model/Actriz: 3:10 p.m. (California) - 7:10 p.m. (Argentina)

3:10 p.m. (California) - 7:10 p.m. (Argentina) Jane Remover: 4:20 p.m. (California) - 8:20 p.m. (Argentina)

4:20 p.m. (California) - 8:20 p.m. (Argentina) Los Retros: 5:20 p.m. (California) - 9:20 p.m. (Argentina)

5:20 p.m. (California) - 9:20 p.m. (Argentina) RØZ: 6:40 p.m. (California) - 10:40 p.m. (Argentina)

6:40 p.m. (California) - 10:40 p.m. (Argentina) DRAIN: 8:00 p.m. (California) - 12:00 a.m. (Argentina)

8:00 p.m. (California) - 12:00 a.m. (Argentina) French Police: 9:10 p.m. (California) - 1:10 a.m. (Argentina)

Gobi

flowerovlove: 2:05 p.m. (California) - 6:05 p.m. (Argentina)

2:05 p.m. (California) - 6:05 p.m. (Argentina) The Chats: 3:00 p.m. (California) - 7:00 p.m. (Argentina)

3:00 p.m. (California) - 7:00 p.m. (Argentina) COBRAH: 4:05 p.m. (California) - 8:05 p.m. (Argentina)

4:05 p.m. (California) - 8:05 p.m. (Argentina) Oklou: 5:15 p.m. (California) - 9:15 p.m. (Argentina)

5:15 p.m. (California) - 9:15 p.m. (Argentina) Black Flag: 6:20 p.m. (California) - 10:20 p.m. (Argentina)

6:20 p.m. (California) - 10:20 p.m. (Argentina) TOMORA: 7:45 p.m. (California) - 11:45 p.m. (Argentina)

7:45 p.m. (California) - 11:45 p.m. (Argentina) The Rapture: 9:05 p.m. (California) - 1:05 a.m. (Argentina)

Mojave

Megatone: 2:30 p.m. (California) - 6:30 p.m. (Argentina)

2:30 p.m. (California) - 6:30 p.m. (Argentina) Samia: 3:15 p.m. (California) - 7:15 p.m. (Argentina)

3:15 p.m. (California) - 7:15 p.m. (Argentina) Little Simz: 4:25 p.m. (California) - 8:25 p.m. (Argentina)

4:25 p.m. (California) - 8:25 p.m. (Argentina) Suicidal Tendencies: 5:35 p.m. (California) - 9:35 p.m. (Argentina)

5:35 p.m. (California) - 9:35 p.m. (Argentina) Iggy Pop: 7:10 p.m. (California) - 11:10 p.m. (Argentina)

7:10 p.m. (California) - 11:10 p.m. (Argentina) FKA twigs: 8:45 p.m. (California) - 12:45 a.m. (Argentina)

Sahara

GINGEE: 2:30 p.m. (California) - 6:30 p.m. (Argentina)

2:30 p.m. (California) - 6:30 p.m. (Argentina) Girl Math (VNSSA x NALA): 3:35 p.m. (California) - 7:35 p.m. (Argentina)

3:35 p.m. (California) - 7:35 p.m. (Argentina) BUNT.: 4:45 p.m. (California) - 8:45 p.m. (Argentina)

4:45 p.m. (California) - 8:45 p.m. (Argentina) Duke Dumont: 6:10 p.m. (California) - 10:10 p.m. (Argentina)

6:10 p.m. (California) - 10:10 p.m. (Argentina) Mochakk: 7:25 p.m. (California) - 11:25 p.m. (Argentina)

7:25 p.m. (California) - 11:25 p.m. (Argentina) Subtronics: 9:05 p.m. (California) - 1:05 a.m. (Argentina)

9:05 p.m. (California) - 1:05 a.m. (Argentina) Kaskade: 10:50 p.m. (California) - 2:50 a.m. (Argentina)

Yuma

LE YORA: 1:00 p.m. (California) - 5:00 p.m. (Argentina)

1:00 p.m. (California) - 5:00 p.m. (Argentina) AZZECCA: 2:00 p.m. (California) - 6:00 p.m. (Argentina)

2:00 p.m. (California) - 6:00 p.m. (Argentina) &friends: 3:00 p.m. (California) - 7:00 p.m. (Argentina)

3:00 p.m. (California) - 7:00 p.m. (Argentina) MËSTIZA: 4:15 p.m. (California) - 8:15 p.m. (Argentina)

4:15 p.m. (California) - 8:15 p.m. (Argentina) Carlita x Josh Baker: 5:30 p.m. (California) - 9:30 p.m. (Argentina)

5:30 p.m. (California) - 9:30 p.m. (Argentina) Röyksopp: 7:00 p.m. (California) - 11:00 p.m. (Argentina)

7:00 p.m. (California) - 11:00 p.m. (Argentina) WhoMadeWho: 8:30 p.m. (California) - 12:30 a.m. (Argentina)

8:30 p.m. (California) - 12:30 a.m. (Argentina) Green Velvet x AYYBO: 10:00 p.m. (California) - 2:00 a.m. (Argentina)

Quasar

Linska: 4:00 p.m. (California) - 8:00 p.m. (Argentina)

4:00 p.m. (California) - 8:00 p.m. (Argentina) LP Giobbi: 6:00 p.m. (California) - 10:00 p.m. (Argentina)

6:00 p.m. (California) - 10:00 p.m. (Argentina) Sara Landry’s Blood Oath: 8:00 p.m. (California) - 12:00 a.m. (Argentina)