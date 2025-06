Mini talentos que pegaron el portazo: seis niños que, tras alcanzar la fama en Hollywood, abandonaron sus carreras

Son muchos los niños que brillaron como estrellas en grandes producciones cinematográficas en Hollywood y, con el paso del tiempo, dejaron de aparecer en la pantalla grande. Varios de ellos comenzaron a tener papeles secundarios en algunas ficciones, pero otros, directamente, decidieron rehacer su vida y abandonar sus carreras luego de haber alcanzado la fama.

Pero este es un fenómeno que no solo sucede en la industria cinematográfica estadounidense, sino también a nivel local, donde las figuras infantiles de gran popularidad deciden darle otro rumbo a su vida cuando empiezan a ser conscientes de lo que sacrificaron y del peso de la fama.

Los seis mini talentos de Hollywood que decidieron dejarlo todo

Peter Ostrum

Peter Ostrum: el antes y después (Foto: Instagram @officialpeterb )

Peter Ostrum interpretó a Charlie en la versión original de Charlie y la Fábrica de Chocolates. El actor saltó a la fama en 1971 y su popularidad creció inmediatamente. Según el medio británico The Sun, rechazó un contrato de tres películas después de terminar el rodaje porque decidió tener un perfil bajo y alejarse del cine y la televisión.

Fue en su casa, cuando sus padres compraron un caballo, que descubrió que tenía otra pasión: los animales. En ese momento, el pequeño Ostrum quedó anonadado con el animal y, años más tarde, estudió ciencias de la veterinaria.

Actualmente, vive en la ciudad de Nueva York, donde se ocupa de cuidar caballos y vacas. Se casó en 1987 con su actual esposa, Loretta Lepkowski, con quien tuvo dos hijos. A pesar de que pasaron muchísimos años, todavía recibe un pago, de aproximadamente 8 a 10 dólares, por la película de Willy Wonka cada tres meses.

Taylor Momsen

Taylor Momsen es una artista estadounidense que comenzó su carrera como actriz infantil y más tarde se transformó en una cantante de rock (Foto: Instagram @taylormomsen)

Taylor Momsen comenzó su carrera en el cine desde muy pequeña, cuando apenas tenía siete años. Con su papel de Cindy Lou Who en la película El Grinch, que se estrenó en los 2000, se ganó el reconocimiento internacional. Unos años después, alcanzó gran popularidad en la televisión al interpretar a Jenny Humphrey en la serie juvenil Gossip Girl, entre 2007 y 2012.

A pesar del éxito que construyó, Taylor decidió alejarse por completo de la actuación; sin embargo, siguió en el mundo artístico, ya que decidió dedicarse de lleno a la música. Hoy es la vocalista principal de la banda de rock The Pretty Reckless, con la cual se destaca dentro del género alternativo.

Lo cierto es que la joven canta desde que era pequeña; por eso, a sus cinco años grabó la canción de la banda sonora de El Grinch y, desde entonces, descubrió su gran pasión. “Con la música puedo ser yo misma”, expresó en marzo de 2009 en una entrevista para la revista OK! Magazine.

Sin lugar a dudas, su estilo musical y su imagen rebelde marcan un contraste muy fuerte con su pasado como niña actriz y con el papel que la llevó a la fama.

Mara Wilson

En 2016, Wilson publicó su autobiografía, Where Am I Now?: True Stories of Girlhood and Accidental Fame, donde narró los efectos de la fama (Foto: Instagram @marawilson)

La cara de Mara Wilson dio la vuelta al mundo al protagonizar la película Matilda, que se estrenó en 1996. Con este film, logró una gran popularidad; sin embargo, aquel no fue el debut de la pequeña estrella en la pantalla gigante. Antes de interpretar a la popular nena con poderes mágicos, participó en Papá por siempre y Milagro en la calle 34, otras dos grandes producciones de Hollywood.

No obstante, no todo fue alegría para la actriz al alcanzar la fama. Durante el rodaje de la cinta que la llevó a la fama, la pequeña perdió a su mamá, quien padecía cáncer de mama. Y como si esa no hubiese sido una situación traumática para alguien de tan corta edad, también fue sexualizada por la prensa y recibió cartas de hombres que le decían que estaban enamorados de ella. Todo se convirtió en un combo que la llevó a decidir alejarse de la actuación.

De adulta, escribió una columna de opinión en New York Times que tituló Las mentiras que Hollywood cuenta sobre las niñas pequeñas. En la misma, narró cómo vivió la presión mediática, las preguntas fuera de lugar de los periodistas y la fama desorbitante. Incluso, se comparó con la cantante Britney Spears: “Aprendimos la misma lección al crecer: cuando eres joven y famosa, no existe el control”.

En la actualidad, se dedica a la escritura y, además, enfocó su carrera en la defensa de la salud mental y los derechos de la comunidad LGBTQ+.

Angus T. Jones

Vivió una transformación radical tras alcanzar la fama como actor infantil mejor pagado de la televisión (Foto Instagram @ang_tj_)

Angus T. Jones fue uno de los actores más reconocidos y el mejor pago a su edad en Hollywood gracias a su participación en la serie Two and a Half Men de principios de los 2000. No obstante, el mini talento ya contaba con experiencia frente a cámara a su corta edad, ya que, con apenas diez años, había debutado en la película El secreto.

Luego del éxito que tuvo la sitcom que estuvo rodeada de polémicas, participó en varios filmes, como Spot, El Novato, Una intrusa en la familia, George de la selva 2 y La bendición de Navidad.

A sus 17 años, se convirtió en el niño actor mejor pago de la televisión estadounidense, con un contrato por 7.8 millones de dólares. A pesar de la fama y el dinero, el joven, que todavía era menor de edad, se sintió muy incómodo durante el rodaje, ya que, en las últimas temporadas, su personaje tenía que hablar e interpretar temas de adultos, como actividad sexual y consumo de drogas.

Tras ese agotador labor, decidió alegarse de las cámaras y se hizo fiel seguidor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Actualmente, se desarrolla en una empresa multimedia llamada Tonite y participa activamente de obras de caridad y eventos benéficos.

Noah Hathaway

Fue un niño estrella en 1984 y luego se alejó del mundo del cine (Foto: Instagram @noahhathaway1371)

Noah Hathaway tenía 12 años cuando fue elegido para formar parte de la película La historia sin fin (también conocida como La historia interminable), en los años 80. Sin embargo, la pequeña estrella que nació en California realizó otros proyectos antes de consagrarse con el exitoso film infantil, como Galáctica, Mork y Mindy, y Chips. Pero, sin dudas, la fama llegó cuando lo eligieron como parte del elenco de la cinta dirigida por Wolfgang Petersen.

Varias décadas después, el actor luce irreconocible. Es que no volvió a actuar en ningún éxito de la pequeña y gran pantalla. En su cuenta de Instagram (@noahhathaway1371), comparte activamente su vida cotidiana e incluye momentos con su pareja y sus dos hijos. Además, mantiene vivo el legado del film que lo llevó a la fama, ya que publica recuerdos y fotos relacionadas.

Julia Winter

Su decisión de seguir una carrera en medicina en lugar de continuar en la actuación destaca su deseo mantener una vida alejada de la fama (Foto: Captura YouTube)

En 2005, Julia Winter interpretó a Veruca Salt, la niña rica, mimada y caprichosa que es castigada por las ardillas de Willy en la película Charly y la fábrica de chocolates. También, apareció en dos capítulos de Dick and Dom in da Bungalow (CBBC), una serie de televisión infantil británica que se emitió durante cinco temporadas; pero después de eso no se la vio más públicamente.

Es que la actriz decidió pegar un volantazo en su vida e ingresó a la prestigiosa institución Karolinska Institutet en Estocolmo, una de las principales universidades médicas del mundo. En la actualidad, se desempeña como médica y realiza un posgrado. Además, desde que creció mantuvo un perfil bajo y se alejó de los medios de comunicación y las redes sociales.

Jake Lloyd

En 2008 se alejó de la actuación y en marzo de 2023 fue diagnosticado con esquizofrenia (Foto: Captura)

El pequeño actor alcanzó la fama al interpretar al joven Anakin Skywalker en el episodio I de Star Wars, conocida en español como La guerra de las Galaxias. Sin dudas, esta película marcó un antes y un después en la industria cinematográfica y también en la vida de Jake Lloyd, quien con tan solo siete años alcanzó la fama.

Antes de ese papel, ya había aparecido en otras películas como El regalo prometido (1996), donde actuó junto a Arnold Schwarzenegger y le dio vida a su hijo, y en Alcanzando a las estrellas (1996), un drama protagonizado por Gena Rowlands. También participó en la película Madison, rodada en 1999, pero estrenada en 2001, y tuvo pequeñas apariciones en series como ER y The Pretender. A pesar de su prometedor comienzo, Jake decidió retirarse de la actuación debido al bullying que sufrió y al gran impacto emocional de la fama.

Años después, el actor fue diagnosticado con esquizofrenia, y fue su madre la que dio a conocer los distintos episodios que vivió. Por ejemplo, en marzo de 2003, sufrió un fuerte brote psicótico mientras conducía su auto. Al interrumpir la marcha, se generó una situación caótica en medio de la calle, por lo que intervino la policía.

Luego, en 2015, fue arrestado por manejar a toda velocidad por la autopista sin licencia, tras haber intentado escapar de las autoridades. Luego de aquel dramático día, el juez dictaminó que Lloyd tenía que completar un tratamiento de 18 meses en un centro de rehabilitación mental. Y lo cumplió.