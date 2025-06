Wanda Nara explotó con una catarata de insultos para la China Suárez

En medio de la pelea judicial y la guerra mediática que Wanda Nara y Mauro Icardi enfrentan por el cuidado de sus hijas, Francesca e Isabella, y a pocos días de haber asistido a la audiencia de divorcio con su exmarido en el Tribunal en Milán, la mediática estalló contra la Eugenia ‘la China’ Suárez.

A través de sus historias de Instagram, Wanda apuntó con un fuerte insulto contra la actual pareja de su ex: “Otra revinculación que esta zorra hija de p... arruina”. Con este mensaje hizo referencia al conflicto que tiene con el futbolista del Galatasaray por sus hijas. Según trascendió, lo que sucedió fue que, aparentemente, el delantero habría ido a buscar a las nenas con su novia al colegio, algo que le habrían pedido que no haga por la angustia que eso les generaba a las menores.

El posteo de Wanda Nara contra La China Suárez

Fiel a su estilo, impulsiva y pasional, la conductora de Telefe no se quedó callada y lanzó otro mensaje en contra de la ex Casi Ángeles: “Cada lágrima de mis hijas las vas a pagar. Hija de p...!!!! Después de dos meses logramos que el papá peda ver a sus hijas y vas al colegio? Y haces que mi hija más chiquita no pueda merendar con el papa. Mala persona!!”.

El fuerte mensaje de Wanda Nara en contra de la China Suárez (Foto: Captura Instagram @wanda_nara)

Este jueves, tras darse a conocer que las nenas no pasaban un buen momento emocional, Nara habló con Ángel de Brito en LAM (América TV) y brindó detalles sobre la situación. Según explicó, en la última conversación con el Ministerio Público Tutelar, los profesionales le pidieron a Mauro que, por favor, "evite mostrarse con los hijos de su novia porque eso le generaba a las nenas una angustia". Asimismo, contó que Icardi no autorizó la terapia psicológica para Francesca e Isabella: “Se niega a pagarla y, además, yo dije que lo iba a pagar. Acá no es un problema lo económico, pero sí necesitamos la firma de él, pero también se niega a firmar la terapia”.

Las reacciones de Icardi y la China al ataque de Wanda

Minutos después de las stories de Wanda Nara, Mauro Icardi no se quedó callado y salió a responderle directamente a su ex con una postal en la que se lo ve junto a Valentino, Benedicto y Constantino López (hijos de Maxi López y Wanda Nara, a quienes él crio), y a Francesca con la cara tapada con un emoji de princesa (por un pedido de la justicia). En la misma, se los ve a todos abrazados y sonrientes. “Los amo!!!”, escribió el futbolista junto a un emoji de enamorado y un corazón rojo. La única que no estaba presente en la postal era Isabella, la menor.

La foto que Mauro subió con los hijos Valentino, Benedicto y Constantino López y también con su hija mayor Francesca Icardi (Foto: Instagram

Como si fuera poco, el delantero publicó dos historias más con un extenso texto en el que desacreditó a la madre de sus hijas y defendió a su actual novia. “Me parece a mí o se le está dando vuelta la tortilla y cayendo las caretas a más de uno??? Con razón andan un poco irritados del otro lado escribiendo barbaridades que no voy a reproducir en mis redes”, lanzó en referencia a Wanda.

Mauro Icardi no tardó en responder a las historias de Wanda Nara (Foto: Instagram @mauroicardi)

Y continuó: “Soltá de una vez Wandixxxx, muchos celos, mucho rencor, mucha envidia. Respetá a mi nueva pareja, a mi futura mujer... ¡Sigan comprando el circo del Lamborghini rosa que yo voy por la TENENCIA DE MIS HIJAS!!!! Y cada vez más cerca...“.

Incluso, Icardi dejó entrever que no era cierto lo que Wanda publicó en sus historias, en referencia a que la China Suárez lo habría acompañado al colegio e Isabella se habría puesto a llorar. “Y con respecto a Isi, la más chiquita, no estuvo en la merienda porque se durmió en el sillón... la fui a ver en su acto escolar de fin de año, y de vuelta estaba un poco acongojada pensando que me la iba a llevar y nunca más iba a ver a su madre”, explicó.

El video de la China Suárez en el que se muestra en su casa con Magnolia y Amancio

Por su parte, la actriz se mostró en sus historias de Instagram muy relajada con sus hijos. Primero, subió una foto con Amancio, el segundo hijo que tuvo con Benjamín Vicuña, y escribió: “Siesta de viernes pegaditos”. Más tarde, publicó un video en el que se la ve comiendo una medialuna y sus dos niños más pequeños aparecen detrás en la cama. De esta forma, María Eugenia intentó reafirmar que estuvo toda la tarde con sus hijos, en contraposición a las declaraciones de Wanda Nara, y que está muy relajada pese al ataque en su contra.