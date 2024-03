Escuchar

La guerra entre Nicole Neumann y Fabián Cubero comenzó en 2017, cuando ambos decidieron ponerle fin a su matrimonio. Con los años, el conflicto no solo escaló, sino que involucró a su hija mayor, Indiana, quien en diciembre de 2022 denunció a su madre ante la Justicia y se fue a vivir con su padre, Mica Viciconte y el pequeño Luca. Como si todo esto fuera poco, el exfutbolista habría presentado durante este viernes 15 de marzo una nueva demanda contra la modelo, quien no dudó en salir a hablar.

Nicole Neumann y sus tres hijas - Sienna, Indiana y Allegra - fruto de su relación con Fabián Cubero (Foto: Instagram)

La noticia fue anunciada durante este jueves a la tarde en Intrusos (América TV) por Guido Záffora, quien dio detalles de la decisión del exfutbolista para con su expareja y madre de sus tres hijas, Indiana, Allegra y Sienna. “Confirmada esta demanda por violencia psicológica”, adelantó.

Y agregó: “Conozco la versión de Nicole y descree todo esto. Nicole me contó en su momento de un audio manipulado, que nunca existió eso, y que tiene que ver con una cuestión de exigencia de colegio de una madre a su hija por una situación que había sucedido por algo en particular”.

Tras la información que circuló durante las últimas horas en los medios de comunicación, Neumann realizó un fuerte descargo a través de sus stories de Instagram, cuenta en la que tiene dos millones de seguidores. “Quisiera pedirle a los medios de comunicación y a los periodistas y comunicadores que no den ‘por hecho’ acusaciones que ya fueron desestimadas por la Justicia”, comenzó diciendo.

El fuerte descargo que Nicole Neumann publicó a traves de sus stories de Instagram (Foto: captura Instagram/@nikitaneumannoficial)

Y siguió: “Les pido por favor que se llamen a silencio en este momento y que dejen de exponer a mi hija menor de edad y a sus hermanas, ya que un Magistrado ha prohibido que se hable de ellas y de la conflictiva que a todo mi núcleo familiar involucra, prohibición que los destinatarios de ese mandato legal desobedecen permanentemente, incurriendo en nuevas transgresiones a la ley penal”.

En esa línea, la integrante del staff de Los 8 escalones (eltrece) se refirió a los supuestos agravios que recibió durante todo este tiempo por parte del padre de sus tres hijas: “Ante cada descalificación que he recibido de mi exesposo o de las interpósitas personas que él utiliza, me he defendido donde corresponde, que es en Tribunales y es allí donde daré las explicaciones que correspondan, si es que soy llamada a darlas”.

Además, la modelo mencionó que en los últimos meses se vio involucrada en supuestas denuncias de estafa y violencia que la encontrarían como “responsable”, las cuales calificó de “inexistentes y falaces que solo responden a operaciones de prensa malintencionadas”.

Antes de finalizar con su descargo, pidió respeto por el embarazo que transita: “No sean funcionales a la violencia que infundadamente estoy recibiendo en este momento. Soy madre y mujer, y estoy transitando mi sexto mes de embarazo. Les pido respeto por mis hijas menores de edad, por mi bebé en camino y por mi pareja”.

Y cerró: “Les pido que permitan que la Justicia sea quien juzgue los hechos concretos. Por favor, no se coloquen en el mismo rol de quienes me injurian y calumnia. Respeto por las infancias de mis hijos, es todo lo que pido. ¡Gracias!”.