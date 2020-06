La actriz, cantante y bailarina de 31 años, conocida por su interpretación de Tracy Turnblad en la película Hairspray, usó TikTok para contar que es gay Crédito: Instagram Nikky Blonsky

La actriz Nikki Blonsky reveló a través de su cuenta de TikTok que es gay . Reconocida por protagonizar la última versión cinematográfica del musical Hairspray junto a John Travolta y Michelle Pffeifer, que se estrenó en 2007, la artista de 31 años obtuvo una nominación al Globo de Oro por su interpretación de Tracy Turnbald.

Nikky Blonsky caracterizada como Tracy Turnblad en Hairspray Crédito: Instagram Nikky Blonsky

En el video publicado, Blonsky baila en un jardín haciendo la mímica de la icónica canción de Diana Ross de 1980 "I'm coming out" . "¡Hola, soy Nikki Blonsky de la película Soy gay! #Pride #imcomingout #hairspray", escribió la actriz el pasado domingo en su cuenta de TikTok y compartió el clip en Twitter donde centenares de seguidores la felicitaron llamándola "reina", "ícono gay" y hasta "salvadora del año" por la noticia.

En mayo de 2019, la actriz le dijo a E! Entertainment que estaba disfrutando mucho de su pareja Dani, sin especificar el género: " Es la relación más feliz que tuve , me emociona el futuro tanto en lo personal como en lo profesional".

Hace tres años, en cambio, Blonsky contó en el sitio Page Six que estaba probando Tinder para conocer gente: "Tal vez inspire a algunos hombres heterosexuales a que vengan a mi espectáculo" . Sin embargo, también confesó que la experiencia no le resultaba para nada gratificante: "Suelen decirme que les gustan las mujeres curvilíneas o comienzan a preguntarme de dónde me conocen porque mi cara les resulta familiar. Les lleva un poco de tiempo darse cuenta de que sí, soy la chica de Hairspray y que también tengo necesidades y placeres sexuales".